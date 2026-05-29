「ロボタクシー市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはのIMARC Groupの英文調査報告書「ロボタクシー市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年-Robo Taxi Market Report」販売を2026年5月29日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-robo-taxi/
世界のロボタクシー市場規模は2025年に23億米ドルに達しました。IMARC Groupは、今後、市場規模は2034年までに805億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）46.70%で成長すると予測しています。市場を牽引する主な要因としては、技術の著しい進歩、従来のガソリン車に代わる環境に優しい代替手段への移行、急速な都市化と交通渋滞の深刻化、そしてロボタクシーに必要な基盤を提供する規制や法的枠組みの整備などが挙げられます。
ロボタクシー（自動運転タクシー、または自律走行タクシーとも呼ばれる）とは、人間の運転手を必要とせずに乗客を輸送するために自律走行車を利用する最先端の交通サービスを指します。これらの車両には、高度なセンサー、カメラ、ライダー、レーダー、および人工知能アルゴリズムが搭載されており、都市環境を走行し、障害物を識別し、安全かつ効率的な移動を確保するためにリアルタイムで判断を下すことができます。
当レポートは世界のロボタクシー市場における主要なトレンド分析に加え、2026年から2034年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350781/images/bodyimage1】
レポート概要
ロボタクシー市場レポート：用途別（貨物、旅客）、自律性レベル別（レベル4、レベル5）、車両タイプ別（乗用車、シャトル／バン）、サービスタイプ別（レンタル、ステーション型）、推進方式別（電気、ハイブリッド、燃料電池）、地域別 2026-2034年
Robo Taxi Market Report by Application (Goods, Passenger), Level of Autonomy (Level 4, Level 5), Vehicle (Car, Shuttle/Van), Service (Rental, Station-based), Propulsion (Electric, Hybrid, Fuel Cell), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/imarc-robo-taxi/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
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IMARC Group出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界のロボタクシー市場規模は2025年に23億米ドルに達しました。IMARC Groupは、今後、市場規模は2034年までに805億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）46.70%で成長すると予測しています。市場を牽引する主な要因としては、技術の著しい進歩、従来のガソリン車に代わる環境に優しい代替手段への移行、急速な都市化と交通渋滞の深刻化、そしてロボタクシーに必要な基盤を提供する規制や法的枠組みの整備などが挙げられます。
ロボタクシー（自動運転タクシー、または自律走行タクシーとも呼ばれる）とは、人間の運転手を必要とせずに乗客を輸送するために自律走行車を利用する最先端の交通サービスを指します。これらの車両には、高度なセンサー、カメラ、ライダー、レーダー、および人工知能アルゴリズムが搭載されており、都市環境を走行し、障害物を識別し、安全かつ効率的な移動を確保するためにリアルタイムで判断を下すことができます。
当レポートは世界のロボタクシー市場における主要なトレンド分析に加え、2026年から2034年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。
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Robo Taxi Market Report by Application (Goods, Passenger), Level of Autonomy (Level 4, Level 5), Vehicle (Car, Shuttle/Van), Service (Rental, Station-based), Propulsion (Electric, Hybrid, Fuel Cell), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
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