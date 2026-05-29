「ソーラービークル市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはのIMARC Groupの英文調査報告書「ソーラービークル市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年-Solar Vehicle Market Size, Share, Trends and Forecast 2026-2034」販売を2026年5月29日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
世界のソーラービークル市場規模は、2025年には6億6,210万米ドルと評価されました。同市場は2034年までに74億2,300万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は29.88%となる見込みです。温室効果ガス排出量削減へのニーズの高まり、太陽光パネル技術の急速な進歩、そしてクリーンで再生可能な輸送手段を促進するための政府によるインセンティブ、補助金、規制の導入などが、市場を牽引する主な要因となっています。
IMARCグループのレポートは、2026年から2034年までの世界のソーラービークル市場の予測とトレンド分析を提供しています。市場は推進方式、車両タイプ、バッテリー、ソーラーパネル、充電方式の5つのセグメントに分類され、世界・地域・国レベルで詳細に分析されています。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-solar-vehicle/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350787/images/bodyimage1】
レポート概要
ソーラービークル市場の規模、シェア、動向、予測 : 推進方式別、車両タイプ別、バッテリータイプ別、ソーラーパネルタイプ別、充電方式別、地域別、2026-2034年
Solar Vehicle Market Size, Share, Trends and Forecast by Propulsion Type, Vehicle Type, Battery Type, Solar Panel Type, Charging Type and Region, 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/imarc-solar-vehicle/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
IMARC Group出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界のソーラービークル市場規模は、2025年には6億6,210万米ドルと評価されました。同市場は2034年までに74億2,300万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は29.88%となる見込みです。温室効果ガス排出量削減へのニーズの高まり、太陽光パネル技術の急速な進歩、そしてクリーンで再生可能な輸送手段を促進するための政府によるインセンティブ、補助金、規制の導入などが、市場を牽引する主な要因となっています。
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Solar Vehicle Market Size, Share, Trends and Forecast by Propulsion Type, Vehicle Type, Battery Type, Solar Panel Type, Charging Type and Region, 2026-2034
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