亀の井ホテル 赤穂 リニューアル1周年記念宿泊プランを夏季限定で販売





亀の井ホテル 赤穂（所在地：兵庫県赤穂市、支配人：内藤久嗣、以下当ホテル）は、2026年6月1日から8月31日まで、リニューアルオープン1周年を記念した特別宿泊プラン「【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし」を販売いたします。瀬戸内海の絶景とともに過ごす滞在体験をさらに深めるため、祝い鯛塩釜焼やオリジナル乾杯ドリンクなどの限定特典に加え、“11の無料おもてなし”をご用意。海と空、風と光、地域文化と調和しながら、瀬戸内と一体になる滞在をお楽しみいただけます。

■リニューアル1周年を記念した特別宿泊プランで、瀬戸内の恵みを味わう夏の滞在

当ホテルでは、昨年7月19日のリニューアルオープンからまもなく1周年を迎えることを記念し、瀬戸内の魅力を五感で感じる特別宿泊プランをご用意しました。夕食では、瀬戸内小暑の前菜や季節の御造り、播磨牛リブロースレモン出汁しゃぶ鍋など、地域の食材を取り入れた料理を提供いたします。中でも1周年限定演出となる「祝い鯛塩釜焼」は、塩釜を開く瞬間の香りや臨場感も楽しめる特別な一品です。さらに、瀬戸内の海をイメージしたオリジナル乾杯ドリンクや、お部屋で楽しめるカクテル3種もご用意。絶景ロビーや客室で、海とともに流れる穏やかな時間をお過ごしいただけます。

■“11の無料おもてなし”で叶える、瀬戸内と一体になる滞在体験

当ホテルでは、「瀬戸内と一体になる滞在」をコンセプトに、滞在時間そのものを豊かに彩る“11の無料おもてなし”をご用意しております。ロビーでは、その日の気分に合わせて選べる3種類の塩や、レモン＆ミントのリセットウォーターをご提供。海を望むロビーでのソフトドリンクサービスとともに、心と身体を整える時間を演出します。また、ノルディックポールやヨガマット、双眼鏡、天体望遠鏡なども無料で貸し出し、赤穂御崎の自然や瀬戸内の星空をより身近に感じていただけます。さらに、赤穂浪士をテーマにした館内謎解きイベントや、宿泊者限定の「地獄めぐり 夜鳴き担々麺」、卓球＆ダーツ、赤穂の塩サウナなど、多彩な体験を通じて、旅の記憶をより深く彩ります。

■絶景温泉と地域文化を通じて、瀬戸内エリアの魅力を再発見

大小約3,000もの島々が点在する瀬戸内海は、国内外から多くの人々を魅了する世界有数の多島海です。当ホテルは、その風景や文化、歴史を体感できる旅の拠点として、地域ならではの滞在価値を提案しています。「温泉宿・ホテル総選挙2025 絶景部門」関西第1位を獲得した絶景温泉とともに、赤穂の塩や海辺の自然、星空、歴史文化に触れる体験を通じて、訪れるたびに新たな発見と癒しを感じていただけます。海とともに過ごす静かな時間、地域とつながる体験、そして何もしない贅沢を味わう滞在をお届けします。

【リニューアル1周年記念宿泊プラン概要】

名称：【リニューアル1周年】祝い鯛塩釜焼付き×海色カクテル｜この夏、記憶に残る瀬戸内ステイ×11のおもてなし

内容：1泊夕食・朝食付き

期間：2026年6月1日～8月31日

料金：部屋タイプ・人数により異なります。下記詳細をご確認ください。

▶宿泊プラン・ご予約はこちらから

食事場所：食事処しまなみ（1階）／レストラン潮風（3階）

営業時間：夕食 17:30～21:00（L.O.20:00）／朝食 7:00～9:00

お品書き：





リニューアル１周年プラン限定特典：

●魚料理を「鯛の塩釜」へグレードアップ

塩釜を開く瞬間の香りと驚きをお楽しみください。

●当ホテルオリジナル「乾杯ドリンク」付き

瀬戸内の海をイメージした、涼やかな2層のカクテルをご用意いたします。

●お部屋の冷蔵庫にカクテル3種ご用意

ロビーでお楽しみいただくこともできます。

※季節や仕入れ状況により料理内容が変更となる場合がございます。

【11の無料おもてなし概要】

▶紹介ウェブページはこちらから





※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 赤穂】

眼前に瀬戸内海を臨む温泉リゾートホテル。【半露天風呂付客室】をはじめ和洋さまざまなお部屋タイプをご用意。瀬戸内海の雄大なパノラマと一体化するインフィニティ露天風呂や大浴場で地中約1,200mから湧出する赤穂御崎温泉を心行くまでご堪能ください。お食事は赤穂が誇る坂越牡蠣など土地の恵みをふんだんに使った創作会席をお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/ako/





住所：〒678-0215 兵庫県赤穂市御崎883-1

TEL：0791-43-7501

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：54室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した 「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営する「別府亀の井ホテル」（現・亀の井ホテル別府）を加え、同年7月に誕生したホテルブランドです。その後、順次施設を拡大し、2025年12月の「亀の井ホテル 草津リゾート」の開業により、現在は全国で39棟を展開しています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp