Ｊ Ａ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」では「下中たまねぎ」の販売を開始しました。

「下中たまねぎ」は、古くからのたまねぎの産地、神奈川県小田原市東部の下中（しもなか）地区で栽培されており、柔らかく辛味の少ない特徴があります。組織的な生産体制に基づき、品質、生産量並びに供給体制の向上及び安定を目指す県内産農林水産物及びその加工品である「かながわブランド」にも「小田原たまねぎ」として登録されており、毎年リピーターが続出のたまねぎです。

スライスして生で食べても加熱してスープなどで食べても、どちらもお楽しみいただけます。





商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-3601320003/

また、神奈川生まれの「赤たまねぎ」とセットになった「小田原自慢の下中たまねぎ＆赤たまねぎセット」も販売しています。

赤たまねぎは普通の黄たまねぎに比べ辛味や刺激臭が少なく、甘味が強いことが特徴です。シャキシャキした食感で歯切れがよく、水分に富んでいるため、生で食べるのに適しています。





商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-3601320003-3/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown