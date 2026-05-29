





松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、イギリスで開催された世界で最も権威ある酒類品評会の一つ「International Spirits Challenge (ISC) 2026」において、マツイウイスキー「大山 シェリーカスク」が初のゴールド（金賞）を受賞したことをお知らせいたします。

また、同シリーズの他ラインナップもシルバー（銀賞）を受賞いたしました。

なかでも「大山 シェリーカスク」は、前年のシルバーから一段階評価を上げ、今回のゴールド初受賞に至りました。

今回の受賞は、単なる『安くて良いお酒』という評価ではありません。

この結果は、銘柄や価格を伏せた厳格なブラインド審査において、数倍の価格がつく名だたる世界の高級ウイスキーと純粋に「味」だけで渡り合い、高く評価された証です。

私たちは、世界で認められたこの確かな「本物の味」を、特別な日だけでなく、何気ない日常のひとときにも気軽にお楽しみいただきたいと考えています。

■「高い＝旨い」の常識を疑う

今回受賞した「大山」シリーズの希望小売価格は、1,000円～2,000円台。

数万円の高級ボトルがひしめく国際コンペティションにおいて、この価格帯のウイスキーが金賞の評価をいただくことは決して容易ではありません。

それでも私たちが品質の改善を積み重ねてきたのは、「本当に美味しいウイスキーを、特別な時だけでなく、日々の食卓やリラックスタイムでも気軽に楽しんでいただきたい」という強い想いがあるからです。

「いつもの日常に、手の届く最高の味わいを」。

これからもこの信念のもと、価格以上の感動をお届けできるウイスキー造りに邁進してまいります。

■「中身」も「見た目」も、常識破り

「大山 シェリーカスク」の特徴は、一目でウイスキーとわかるユニークな「樽型ボトル」です。

思わず手に取りたくなるこの見た目から、ギフトやインテリアとしても人気を博していますが、前回大会のシルバーから今回ゴールドへとステップアップした事で、その「中身」が本物であることを世界に証明しました。

■世界が認めた「大山」シリーズ

☆ゴールド







マツイウイスキー「大山 シェリーカスク」

柑橘系の酸味とチョコレートを想起させる甘い香りをお愉しみください。

希望小売価格：\2,500税抜（\2,750税込）

容量：700ml

度数：40％

樽の種類：シェリー

原材料：モルト・グレーン

オンラインショップ：https://matsuiwhisky-store.com/products/4954621004328

☆シルバー







マツイウイスキー「大山 ワインカスク」

葡萄を彷彿とさせる深くリッチな香りとフルーティーでまろやかな味わいが特長。

希望小売価格：\1,800税抜（\1,980税込）

容量：700ml

度数：40％

樽の種類：赤ワイン

原材料：モルト・グレーン

オンラインショップ：https://matsuiwhisky-store.com/products/4954621004007

マツイウイスキー「大山 サクラカスク」

爽やかでフルーティーな味わい、サクラ散る春の甘い香りをお愉しみください。

希望小売価格：\1,800税抜（\1,980税込）

容量：700ml

度数：40％

樽の種類：サクラカスク

原材料：モルト・グレーン

オンラインショップ：https://matsuiwhisky-store.com/products/4954621004717

■「近所で買える世界レベル」を、普段の晩酌に

昨今のウイスキーブームにより、希少価値や価格ばかりが注目されがちですが、私たちが目指すのは、一切の先入観なく飲んでいただいた時に、純粋に「美味しい」と喜ばれるウイスキーです。

手の届きやすい価格でありながら樽の個性を最大限に引き出したその味わいは、ブラインドテイスティングにおいて改めて高く評価されました。

「世界で評価された味」は、決して遠い存在ではありません。

いつものスーパーや酒販店で買える身近なお酒で、世界レベルの味わいを気軽に楽しんでいただきたいと考えています。

1,000円～2,000円台で味わえる一段上のクオリティを、ぜひご体感ください。

■ISCについて

ISC（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）は、イギリスの酒類専門誌「ドリンクス・インターナショナル」が主催している、毎年世界70ヵ国以上から数千商品がエントリーされる世界的に権威のある酒類品評会。

著名な専門家によるブラインドテイスティングが行われ、ウイスキー、ジン、ウォッカ、リキュールなど各部門のカテゴリーから選出されます。

IWSC、SFWSCと並び、年に一度開催される世界三大酒類品評会と呼ばれています。

■倉吉蒸溜所について

倉吉蒸溜所は、鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。

「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。

現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

公式オンラインショップ：https://matsuiwhisky-store.com/

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております