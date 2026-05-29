三重交通株式会社（代表取締役社長：田端英明 本社：三重県津市）は、当社路線バス車両の「オリジナルトミカ」第２弾となる「日野ポンチョ」（日野自動車製小型路線バス）を６月７日に発売することをお知らせします。 「三重交通バスオリジナルトミカ」は、昨年５月に第１弾となる「いすゞエルガ」（いすゞ自動車製大型路線／送迎用バス）を発売し、お客さまに大変好評であったことから、第２弾を発売することとなりました。 まずは、６月７日開催の「第 25 回スルッと KANSAI バスまつり」にて販売し、その後はオンラインや当社乗車券発売窓口、グループ会社等において販売予定です。

１ 商品名

三重交通バスオリジナルトミカ ［モデル車両］ 日野ポンチョ（マイクロ） 志摩営業所 6495 号車2DG-HX9JLCE ⒸTOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

２．発売日

日 時：２０２６年６月７日（日） １０：００～１６：００ 場 所：「第 25 回スルッと KANSAI バスまつり」万博記念公園:大阪吹田市 第2会場（下の広場）トミカ販売ブース （https://www.surutto.com/newsrelease/release/s260423.pdf） ※第1会場（お祭り広場）の三重交通ブースでは販売はありません ※当日の在庫がなくなり次第販売終了となります。 お一人様あたりの購入台数を制限いたします。

３．販売価格

１台 １，３００円（税込）

４．企画・販売

三重交通株式会社

５．製造元

株式会社タカラトミーアーツ

６．今後の予定

オンラインや当社乗車券発売窓口、グループ会社等において販売を予定しておりますが、その時期等詳細については、当社ホームページや公式SNS（X）においてお知らせします。

────トミカについて────

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに国内外累計10,000種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。 公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/