ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、夏限定の屋外プール「ザ・ブーン」を7月11日(土)にオープンいたします。今年は昨年より1週間早いスタートとなり、9月13日(日)まで長い夏をたっぷりとお楽しみいただけるロングラン開催です。※7月13日(月)～7月17日(金)、その他休業日がございます。 今回、流水プール「ドンブラー」の中州部分に、新たに3種類のギミック(仕掛け)が登場し、大人も子どもも一緒に楽しめる要素が増えました。その他、子ども専用の「わんぱくプール」や、眺望抜群の「シエスタプール」、奥に行くほど深くなる「なぎさプール」など、昨年同様に計4種類のプールを展開します。 また、休憩場所を事前に確保できることで人気の「有料レストスペース」を今年も設置。あわせて、フルーツを使用したドリンクや手軽に食べられるフードを提供する「ザ・ブーン カフェ」など、充実のフードエリアも展開します。ファミリーはもちろん、カップルや友人同士でもキラキラしたリゾートのような空間で、贅沢な時間を過ごしていただけます。 なお、6月1日(月)10:00より、オンラインチケットサイト「アソビュー！」にて、「ザ・ブーン」入場券および有料レストスペースの販売を開始します。

■概要

【期間】2026年7月11日(土)～9月13日(日) ※7月13日(月)～7月17日(金)、8月27日(木)、9月1日(火)～9月4日(金)、9月7日(月)～9月11日(金)は休業。 【時間】10：00～16：00 【WEBサイト】https://www.hirakatapark.co.jp/attractions/theboon/ 【チケット販売】https://www.asoview.com/channel/tickets/mAKKWQIIgT/ ※6月1日(月)10:00より販売

■大人も子どもも大興奮！「ドンブラー ギミックエリア」が誕生

カラフルで遊び心満載のギミック(仕掛け)が3種類登場。水遊びがもっと楽しく、笑顔あふれる場所が増えます。 ・「ウォータートンネル」 くぐるだけでワクワクする、水のトンネル。 ・｢ウォーターレボリューション｣ ダイナミックな水の動きに大興奮！ ・｢ウォーターガン」 的を狙って水を発射！大人も思わず熱中する仕掛け。

■休憩スペースを確保できる毎年好評の「有料レストスペース」

事前予約で憩いの場をキープできると、毎年多くのお客さまからご好評をいただいている「有料レストスペース」。気軽にリゾート気分を味わえる「パラソルシート」や、ラグジュアリーな雰囲気を味わえる「プレミアムグランシート」など9種128席をご用意。

■昨年に引き続き、今夏もプールサイドに「ザ・ブーン カフェ」など6店舗がオープン！

昨年大好評だった「ザ・ブーン カフェ」が今夏もオープンし、プールサイドにバラエティ豊かな計6店舗がラインナップ。南国気分を味わえるトロピカルなメニューから、手軽につまめるファストフード、スタミナ満点のガッツリ系メニューまで、気分に合わせてお選びいただけます。

■7月の平日限定！人気のスライダーが乗り放題の「平日スライダーフリーパス」に注目！

関西最大級の長さを誇る2種類のスライダー「クライングチューブ」と「キャニオンライド」。全長212mの「クライングチューブ」は、高速で滑り降りる爽快感が魅力です。全長185mの「キャニオンライド」は、右へ左へと振られながら渓谷を流れ落ちるスリルを楽しめます。 また、通常1回400円(税込)のところ、7月の平日限定で1日に何度でも乗り放題になるお得な「平日スライダーフリーパス」を今年もご用意します。

【販売日】7月21日(火)～24日(金)、27日(月)～31日(金) 計9日間 【料金】1,000円(税込) 【販売場所】プール更衣棟１階券売機

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