６月５日（金）の「世界環境デー」に合わせ、５月２９日（金）から６月２１日(日) までの期間、イオンモール株式会社が実施する『イオンモールの環境月間』の一環として、全国１３８のイオンモールで「MYボトルデザインコンテスト」を開催します。

2021年より実施、今回で6回目の開催となるMYボトルデザインコンテスト。 本コンテストは、「マイボトルをデザインすること」を通じてマイボトル（エコグッズ）に興味を持ち、幅広い年齢層に対してエコグッズの常時携帯の習慣化を周知・啓発していくことを目的としています。 応募作品の中から、優れた作品には、環境大臣賞をはじめとする各賞の表彰をいたします。受賞された20名の方には自分が描いたデザインをマイボトルにしてプレゼントいたします。 さらに、応募いただいた方の中から抽選で1,000名さまに自分が描いたデザインをマイボトルにしてプレゼントいたします。 子どもの部、大人の部にわかれていますので、小学生以下のお子さまもぜひご参加ください。 環境問題・エコグッズについて考えながらマイボトルデザインにチャレンジしましょう！

◆MYボトルデザインコンテスト

https://mybottle-designcontest.aeonmall.com

■応募期間

2026年5月29日（金）～6月21日（日）

■表彰内容

全応募作品の中から厳正な審査により20名の方々を表彰いたします。 環境大臣賞 ２作品 子どもの部、大人の部各１作品 イオンモール賞 ２作品 子どもの部、大人の部各１作品 イオン環境財団賞 ２作品 子どもの部、大人の部各１作品 イオンタウン賞 ２作品 子どもの部、大人の部各１作品 審査員賞 １２作品 子どもの部、大人の部各6作品 受賞者には、賞状および副賞を授与します。 副賞として、自分が描いたデザインをプリントしたマイボトルを進呈いたします。 受賞者の発表は9月上旬に特設サイトにて発表いたします。

■参加方法

２つの方法で応募できます １.お近くのイオンモール・イオンタウンから応募 お近くのイオンモール・イオンタウンでご確認ください。 ※対象外施設がございますので、実施状況については各施設HPをご確認ください。 2. おうちからオンラインで応募 MYボトルデザインコンテスト専用サイト： https://mybottle-designcontest.aeonmall.com/ 応募の際には上記サイトの注意事項をご確認ください。

◆2025年受賞作品 環境大臣賞

◆マイボトルプレゼント企画

応募いただいた方の中から抽選で1,000名さまに自分が描いたデザインをマイボトルにしてプレゼントいたします。

＜2025年環境大臣賞受賞作品のマイボトル＞

■条件

・対象となる作品の条件に反していないこと（募集要項参照） ・応募の際に、ご連絡先が明記されていること。連絡先は必ず、正確にお書きください ※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。発送期間2026年9～10月予定 ※プレゼントは、当選者ご本人さまの使用を目的としたものです。転売や譲渡は禁止しております。 ※詳細は、予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※連絡先の記載がない、または正しく記載されていなかった場合は抽選の対象から外れる場合がございます。 ※MYボトルデザインコンテスト受賞者は対象外となります。

◆イベント情報

イオンモール・イオンタウン各施設では期間中、その場で描けるMYボトルデザインコンテストワークショップを開催しています。 ワークショップの日程は各施設により異なります。 詳細は各施設のHPにてご確認ください。 ご参加いただいた方には先着で参加特典をお配りいたします

■数量限定特典

マイボトルに入れて溶かして飲める 味の素AGF株式会社「マイボトルスティック試供品」

※一部施設では実施していない場合があります。 ※参加特典は数に限りがあり、先着順とさせていただきます。

◆MYボトルデザインコンテスト募集要項

対象となる作品

①本コンテストの専用応募用紙に描かれた作品（デジタルも可）で、下記のいずれかの方法にて、応募期間内に所定の方法にて提出された作品。 ・本コンテストを開催する各施設の所定の場所へ提出 ・本コンテスト専用サイトへのデータアップロード ②応募者自身のオリジナルデザイン、国内外未発表のもの、商品化されておらず、将来的に商品化される予定がないもの。 ③応募作品について、誹謗中傷など他者に不快な思いを与えるものや第三者の有する著作権・肖像権・商標権・意匠権などの権利を侵害する恐れのないもの。

応募資格

①日本国内に在住し、下記部門のいずれかに該当する個人であること。 ・子どもの部…小学生以下（未就学児の場合は絵が描けること） ・大人の部…中学生以上の方（年齢問わず） ②受賞作品を含む応募作品の著作権は主催者側に帰属し、応募作品の返却はしないことに同意すること。 ③応募に際して、虚偽の情報の記載、他人の情報の使用、またはその他不正な手段による応募が発覚した場合、当該応募は無効とし、審査対象外とさせていただきます。

応募方法

応募用紙を記入のうえ、本コンテストを開催する各施設の所定の場所へ投函する、もしくは本コンテスト専用サイトよりデータをアップロードし提出してください。 子どもの部の応募は、保護者の方にて注意事項をご確認の上、ご応募ください。

審査基準

表彰の対象となる作品は、以下に定める各視点に基づく総合的な評価により、マイボトル携行普及への貢献が期待されるものとする。 ■評価の視点 ①環境への思いが表現された作品であること。 ②「絵画」としてではなく、実際にマイボトルとして「いつでも持ち歩きたくなる」「持ち歩くことでワクワクする」デザインであること。 ③発想や着眼点が自由で、かつ応募者の年齢に応じたその人独自の感性が十分に感じられる作品であること。

授賞式

授賞式イベント内にて表彰いたします。 日時：2026年9月 会場：イオンレイクタウンkaze（埼玉県越谷市）予定 状況により変更、中止となる可能性がございます。 受賞された方には、MYボトルデザインコンテスト事務局より、直接ご連絡いたします。 共催：イオンモール株式会社 / 公益財団法人イオン環境財団 / イオンタウン株式会社 後援：環境省 協賛：味の素AGF株式会社 本企画のお問い合わせ MYボトルデザインコンテスト事務局 MAIL：aeonmall-sasutena.tool@plan-sms.co.jp 営業時間：10:00~18:00（土・日・祝日を除く）