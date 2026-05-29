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『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』山陰合同銀行に提供開始
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、株式会社山陰合同銀行（所在地：島根県松江市、代表取締役：吉川 浩、以下 山陰合同銀行）向けに『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』の提供を開始しましたので、お知らせいたします。
サービス提供開始の背景
2025年４月の口座管理法の全面施行により、一度の申出で複数の預貯金口座へマイナンバーを登録できるようになりました。これにより、相続時や災害時に、預貯金口座の所在を一つの金融機関の窓口で迅速に確認できるようになります。
こうした中、山陰地域を中心に金融サービスを展開する山陰合同銀行において、マイナンバー収集業務の効率化を目的として、当社の『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』が採用されました。
これまで同行の店頭窓口における対面手続きでは、お客様のマイナンバーカードにより届出書に記載された番号の一致確認、非対面での口座開設では、カードのコピーを郵送で送付していただく運用を行っておりました。しかし、この運用ではお客様に郵送の手間が生じるだけでなく、銀行側でも届いた書類の開封や目視による精査、システムへの入力といった膨大な事務負荷が課題となっていました。
本サービスの導入により、お客様はWebサイトから当社アプリに遷移し、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすだけで、安全かつ正確にマイナンバー情報の提供が可能となります。
当社はこれからも、山陰合同銀行のビジネスパートナーとして、ＤＸ推進をサポートしてまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/135289/135289_web_1.png
『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について
公的個人認証とは、マイナンバーカードのＩＣチップに格納されている電子証明書を用いて本人確認を行うサービスです。ＩＣチップを読み取るだけで本人確認が完了するため、事業者の業務効率化と利用者の利便性向上を実現します。
『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について：https://sakix.jp/jpki
『SAKIX（サキガケ）』シリーズについて
『SAKIX（サキガケ）』シリーズは、金融業界のバックオフィス業務の効率化を目的とし、以下５つのシステムで構成されています。
１．証券総合システム『WITH-X（ウィズクロス）』
２．ほふり接続システム『COMBI-X（コンビクロス）』
３．IFA専用Web取次システム『KIZUNA-X（キズナクロス）』
４．不公正売買監視システム『FOR-X（フォークロス）』
５．『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』
各システムの詳細はこちら：
『SAKIX（サキガケ）』ソリューションサイト：https://www.sakix.jp
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年3月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
※『SAKIX（サキガケ）』『WITH-X（ウィズクロス）』『COMBI-X（コンビクロス）』『KIZUNA-X（キズナクロス）』『FOR-X（フォークロス）』は、当社の登録商標です。
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
【株式会社山陰合同銀行】
〒690-0062 島根県松江市魚町10番地
代表者 ：吉川 浩
創業 ：1878年12月１日
設立 ：1941年７月１日
資本金 ：207億円（2026年3月31日現在）
Ｔｅｌ ：0852-55-1000（代表）
ＵＲＬ ：https://www.gogin.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について
https://sakix.jp/jpki
『SAKIX（サキガケ）』ソリューションサイト
https://www.sakix.jp
サービス提供開始の背景
2025年４月の口座管理法の全面施行により、一度の申出で複数の預貯金口座へマイナンバーを登録できるようになりました。これにより、相続時や災害時に、預貯金口座の所在を一つの金融機関の窓口で迅速に確認できるようになります。
これまで同行の店頭窓口における対面手続きでは、お客様のマイナンバーカードにより届出書に記載された番号の一致確認、非対面での口座開設では、カードのコピーを郵送で送付していただく運用を行っておりました。しかし、この運用ではお客様に郵送の手間が生じるだけでなく、銀行側でも届いた書類の開封や目視による精査、システムへの入力といった膨大な事務負荷が課題となっていました。
本サービスの導入により、お客様はWebサイトから当社アプリに遷移し、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすだけで、安全かつ正確にマイナンバー情報の提供が可能となります。
当社はこれからも、山陰合同銀行のビジネスパートナーとして、ＤＸ推進をサポートしてまいります。
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『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について
公的個人認証とは、マイナンバーカードのＩＣチップに格納されている電子証明書を用いて本人確認を行うサービスです。ＩＣチップを読み取るだけで本人確認が完了するため、事業者の業務効率化と利用者の利便性向上を実現します。
『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について：https://sakix.jp/jpki
『SAKIX（サキガケ）』シリーズについて
『SAKIX（サキガケ）』シリーズは、金融業界のバックオフィス業務の効率化を目的とし、以下５つのシステムで構成されています。
１．証券総合システム『WITH-X（ウィズクロス）』
２．ほふり接続システム『COMBI-X（コンビクロス）』
３．IFA専用Web取次システム『KIZUNA-X（キズナクロス）』
４．不公正売買監視システム『FOR-X（フォークロス）』
５．『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』
各システムの詳細はこちら：
『SAKIX（サキガケ）』ソリューションサイト：https://www.sakix.jp
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年3月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
※『SAKIX（サキガケ）』『WITH-X（ウィズクロス）』『COMBI-X（コンビクロス）』『KIZUNA-X（キズナクロス）』『FOR-X（フォークロス）』は、当社の登録商標です。
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
【株式会社山陰合同銀行】
〒690-0062 島根県松江市魚町10番地
代表者 ：吉川 浩
創業 ：1878年12月１日
設立 ：1941年７月１日
資本金 ：207億円（2026年3月31日現在）
Ｔｅｌ ：0852-55-1000（代表）
ＵＲＬ ：https://www.gogin.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
『SAKIX 公的個人認証サービス（JPKI）』について
https://sakix.jp/jpki
『SAKIX（サキガケ）』ソリューションサイト
https://www.sakix.jp