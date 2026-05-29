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国立美術館5館総合目録にて、パブリックドメイン作品画像14,063点の無償ダウンロード提供を開始
国立美術館所蔵作品のデジタル公開・活用を推進
本件に関するお問合わせ先
『国立アートリサーチセンター』広報事務局
TEL 03-4570-2273 FAX 03-4580-9127
E-mail ncar@prap.co.jp
※営業時間：月〜金 10時〜18時（祝日・年末年始除く）
関連リンク
国立アートリサーチセンター公式サイト
https://ncar.artmuseums.go.jp/
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター（略称：NCAR）（東京都千代田区、センター長：田中正之）は、国立美術館5館共同で運営する「国立美術館所蔵作品総合目録検索システム（5館総合目録）」(https://search.artmuseums.go.jp/ )において、2026年5月29日よりパブリックドメイン作品（著作権保護期間が満了した作品）の中の12,190作品/14,063点の画像データ*について、無償ダウンロード提供を開始しました。*1作品に対し画像が複数のケースがあるため、画像数の方が多くなっています。
国立美術館では、所蔵作品に関する情報発信およびデジタルアーカイブの充実を進めています。近年、国内外の美術館・博物館において、文化資源へのアクセス向上やデジタル活用推進の観点から、パブリックドメイン作品画像の公開・活用を促進する動きが広がっています。今回の取り組みは、国立美術館所蔵作品をより身近に活用いただける環境整備の一環として実施するものです。
5館総合目録では、東京国立近代美術館、国立工芸館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館の5館各館が所蔵する作品情報を横断的に検索・閲覧することができ、作品詳細ページでは作品画像も公開しています。このたび、パブリックドメイン作品（著作権保護期間が満了した作品）については、作品詳細ページから、簡単に無償かつ自由にダウンロードすることが可能になりました。これにより、国立美術館が所蔵するパブリックドメイン作品を、教育・研究の現場や創作活動など幅広い用途で自由にご活用いただけることを願っています。
サービス概要
■サイトリンク：https://search.artmuseums.go.jp/
※希望する作品画像に関するキーワード（作品名、作者、年代、作品に関連する場所など）を入力して検索してください。
■対象作品：5館総合目録に掲載されているパブリックドメイン作品
■利用条件：出典の明示等（詳細は利用規約(https://search.artmuseums.go.jp/terms.html )に記載）
◆国立アートリサーチセンター（NCAR）の事業について
NCARは「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに、情報収集と国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アーティストの支援など、わが国の美術館活動全体の充実に寄与する活動に引き続き取り組んでいます。
国立西洋美術館所蔵のクロード・モネ《睡蓮》もダウンロードが可能に
クロード・モネ《睡蓮》1916年 油彩、カンヴァス 国立西洋美術館 松方コレクション
クロード・モネ《睡蓮》1916年 油彩、カンヴァス 国立西洋美術館 松方コレクション
国立美術館では、所蔵作品に関する情報発信およびデジタルアーカイブの充実を進めています。近年、国内外の美術館・博物館において、文化資源へのアクセス向上やデジタル活用推進の観点から、パブリックドメイン作品画像の公開・活用を促進する動きが広がっています。今回の取り組みは、国立美術館所蔵作品をより身近に活用いただける環境整備の一環として実施するものです。
5館総合目録では、東京国立近代美術館、国立工芸館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館の5館各館が所蔵する作品情報を横断的に検索・閲覧することができ、作品詳細ページでは作品画像も公開しています。このたび、パブリックドメイン作品（著作権保護期間が満了した作品）については、作品詳細ページから、簡単に無償かつ自由にダウンロードすることが可能になりました。これにより、国立美術館が所蔵するパブリックドメイン作品を、教育・研究の現場や創作活動など幅広い用途で自由にご活用いただけることを願っています。
サービス概要
■対象サイト：国立美術館所蔵作品総合目録検索システム（5館総合目録）
■サイトリンク：https://search.artmuseums.go.jp/
※希望する作品画像に関するキーワード（作品名、作者、年代、作品に関連する場所など）を入力して検索してください。
■対象作品：5館総合目録に掲載されているパブリックドメイン作品
■利用条件：出典の明示等（詳細は利用規約(https://search.artmuseums.go.jp/terms.html )に記載）
◆国立アートリサーチセンター（NCAR）の事業について
NCARは「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに、情報収集と国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アーティストの支援など、わが国の美術館活動全体の充実に寄与する活動に引き続き取り組んでいます。
本件に関するお問合わせ先
『国立アートリサーチセンター』広報事務局
TEL 03-4570-2273 FAX 03-4580-9127
E-mail ncar@prap.co.jp
※営業時間：月〜金 10時〜18時（祝日・年末年始除く）
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国立アートリサーチセンター公式サイト
https://ncar.artmuseums.go.jp/