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クロスプラス、岐阜県海津市と包括連携協定を締結
〜ファッションの力で市民の生活に彩りとよろこびを提供、「生涯繁栄」に寄与する持続可能な地域づくりへ〜
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、5月28日(木)に岐阜県海津市と地域課題の解決および市民サービスの向上を目的とした包括連携協定を締結いたしました。
本協定を通じて、双方が有する資源や知見を活かしながら、子育て支援、市民のライフスタイル向上、地域活性化、防災・減災対策、人材育成など、多岐にわたる分野で連携を推進し、海津市民の皆さまの生活に彩りとよろこびをもたらし、海津市の「生涯繁盛」に寄与することを目指してまいります。
■包括連携協定締結の背景
クロスプラスは、1951年創業のアパレル商社・メーカーとして、婦人服を中心に企画・生産・販売までを一貫して手掛けるほか、近年ではライフスタイル領域における商品・サービス開発や、サステナブル素材の活用にも取り組んでいます。
海津市内には物流・流通拠点を構え、長年にわたり地域との関係を築いてまいりました。1986年に海津町高須町へCP流通センターを開設して以降、中部センターや海津倉庫の設立などを通じて事業基盤を拡大し、地域経済の活性化や雇用創出の面でも海津市とのつながりを深めています。
2025年8月には、こども未来館ZüTTo（ずっと）において、小学生を対象とした「世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう」イベントを開催。地域の子どもたちが自由な発想で創作を楽しめる機会を提供するなど、地域と企業、そして次世代を担う子どもたちをつなぐ場づくりにも取り組んでいます。
こうした背景のもと、地域課題への対応や市民サービスのさらなる向上に向けて連携を一層強化するため、包括連携協定を締結する運びとなりました。
■連結内容
【1】子育て支援に関すること
海津市内の認定こども園と連携し、幼児期の基礎運動能力向上を目的とした「運動遊びプロジェクト」を推進。また、スポーツ少年団活動への人材派遣や協力などを通じ、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを支援してまいります。
【2】市民のライフスタイル向上に関すること
親子向けイベントを協働で開催するほか、年代ごとのニーズに応じた新たな価値を持つ商品の共同開発を検討してまいります。また、多様な年代や国籍の方々が参加できるイベント開催などを通じ、多様性を尊重した地域コミュニティ形成にも取り組みます。
【3】地域活性化に関すること
キャンプやウォーキングなど、ライフスタイル提案型のアウトドアイベントを協働で実施し、地域の魅力発信や交流人口の拡大を図ります。また、地元企業等と連携し、残存生地などを活用したアップサイクルを推進するとともに、新たな価値創出に取り組むことで、SDGsの達成にも貢献してまいります。
【4】防災・減災対策に関すること
災害発生時には、一時避難所として電源・Wi-Fi・冷暖房設備を備えた場所の提供を行うなど、地域の安全・安心に貢献します。また、防災訓練への協力や会場提供などを通じて、地域防災力の向上を支援してまいります。
【5】人材育成に関すること
デザイナー監修によるワークショップの開催などを通じ、子どもたちの創造性や学びを支援します。また、小中学生を対象とした職場体験プログラムを実施し、地域の次世代人材育成やキャリア教育の充実に取り組んでまいります。
■締結式概要
日時：令和8年5月28日(木) 14:30〜
場所：海津市役所 東館4階 災害対策本部室
内容：包括連携協定締結式、記念撮影 等
■海津市 横川市長コメント
このたびの包括連携協定締結を大変嬉しく思います。
クロスプラス株式会社様には、長年にわたり海津市にて事業推進を頂いており、今回、地域の更なる魅力向上に向けた強力なパートナーとして連携頂けることを心強く感じています。クロスプラス様の「ライフスタイルの向上」を通じて市民の生活に彩りとよろこびをもたらし、「生涯繁盛」を推進すると共に、クロスプラス様のご発展に向け、価値の共創に取り組んで参ります。
■クロスプラス社長 山本コメント
クロスプラスは、海津市に物流拠点を構え、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。今回、このような形で海津市様と包括連携協定を締結できたことを大変光栄に思います。
未来を担う子どもたちへの支援を通じて地域への感謝を形にし、親子で楽しめるイベントの開催など、子育て支援に積極的に取り組んでまいります。ファッションを通じて、地域に輝く彩りとよろこびを提供し、明るく活力のある企業として、社会に貢献してまいります。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本 大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、5月28日(木)に岐阜県海津市と地域課題の解決および市民サービスの向上を目的とした包括連携協定を締結いたしました。
本協定を通じて、双方が有する資源や知見を活かしながら、子育て支援、市民のライフスタイル向上、地域活性化、防災・減災対策、人材育成など、多岐にわたる分野で連携を推進し、海津市民の皆さまの生活に彩りとよろこびをもたらし、海津市の「生涯繁盛」に寄与することを目指してまいります。
■包括連携協定締結の背景
クロスプラスは、1951年創業のアパレル商社・メーカーとして、婦人服を中心に企画・生産・販売までを一貫して手掛けるほか、近年ではライフスタイル領域における商品・サービス開発や、サステナブル素材の活用にも取り組んでいます。
海津市内には物流・流通拠点を構え、長年にわたり地域との関係を築いてまいりました。1986年に海津町高須町へCP流通センターを開設して以降、中部センターや海津倉庫の設立などを通じて事業基盤を拡大し、地域経済の活性化や雇用創出の面でも海津市とのつながりを深めています。
2025年8月には、こども未来館ZüTTo（ずっと）において、小学生を対象とした「世界に一枚だけのオリジナルTシャツを作ろう」イベントを開催。地域の子どもたちが自由な発想で創作を楽しめる機会を提供するなど、地域と企業、そして次世代を担う子どもたちをつなぐ場づくりにも取り組んでいます。
こうした背景のもと、地域課題への対応や市民サービスのさらなる向上に向けて連携を一層強化するため、包括連携協定を締結する運びとなりました。
■連結内容
【1】子育て支援に関すること
海津市内の認定こども園と連携し、幼児期の基礎運動能力向上を目的とした「運動遊びプロジェクト」を推進。また、スポーツ少年団活動への人材派遣や協力などを通じ、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを支援してまいります。
【2】市民のライフスタイル向上に関すること
親子向けイベントを協働で開催するほか、年代ごとのニーズに応じた新たな価値を持つ商品の共同開発を検討してまいります。また、多様な年代や国籍の方々が参加できるイベント開催などを通じ、多様性を尊重した地域コミュニティ形成にも取り組みます。
【3】地域活性化に関すること
キャンプやウォーキングなど、ライフスタイル提案型のアウトドアイベントを協働で実施し、地域の魅力発信や交流人口の拡大を図ります。また、地元企業等と連携し、残存生地などを活用したアップサイクルを推進するとともに、新たな価値創出に取り組むことで、SDGsの達成にも貢献してまいります。
【4】防災・減災対策に関すること
災害発生時には、一時避難所として電源・Wi-Fi・冷暖房設備を備えた場所の提供を行うなど、地域の安全・安心に貢献します。また、防災訓練への協力や会場提供などを通じて、地域防災力の向上を支援してまいります。
【5】人材育成に関すること
デザイナー監修によるワークショップの開催などを通じ、子どもたちの創造性や学びを支援します。また、小中学生を対象とした職場体験プログラムを実施し、地域の次世代人材育成やキャリア教育の充実に取り組んでまいります。
■締結式概要
日時：令和8年5月28日(木) 14:30〜
場所：海津市役所 東館4階 災害対策本部室
内容：包括連携協定締結式、記念撮影 等
■海津市 横川市長コメント
このたびの包括連携協定締結を大変嬉しく思います。
クロスプラス株式会社様には、長年にわたり海津市にて事業推進を頂いており、今回、地域の更なる魅力向上に向けた強力なパートナーとして連携頂けることを心強く感じています。クロスプラス様の「ライフスタイルの向上」を通じて市民の生活に彩りとよろこびをもたらし、「生涯繁盛」を推進すると共に、クロスプラス様のご発展に向け、価値の共創に取り組んで参ります。
■クロスプラス社長 山本コメント
クロスプラスは、海津市に物流拠点を構え、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。今回、このような形で海津市様と包括連携協定を締結できたことを大変光栄に思います。
未来を担う子どもたちへの支援を通じて地域への感謝を形にし、親子で楽しめるイベントの開催など、子育て支援に積極的に取り組んでまいります。ファッションを通じて、地域に輝く彩りとよろこびを提供し、明るく活力のある企業として、社会に貢献してまいります。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本 大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp