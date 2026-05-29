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【キル フェ ボン】30年以上愛され続ける人気No.1 春夏秋冬、表情を変える「季節のフルーツタルト」
6/1(月)よりドラゴンフルーツを使用した夏バージョンが登場
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、人気No.1の「季節のフルーツタルト」の夏バージョンを6月1日(月)より発売いたします。
旬のフルーツを贅沢に使用し、訪れるたびに異なる味わいを楽しめる本商品は、イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーなど10種類のフルーツを使用。春には日向夏、秋にはイチジク、冬には柿など、その季節ならではのおいしいフルーツをふんだんに取り入れています。今回の夏バージョンでは、毎年夏の顔として親しまれているドラゴンフルーツを使用。さっぱりとした味わいとほのかな甘みが、夏のひとときを涼やかに演出します。
塩気があるサクサクとした「ブリゼ」生地となめらかな自家製カスタードクリームに、10種類のフルーツのみずみずしさが重なり合い、心地よいハーモニーを生み出します。ご自宅用はもちろん、手土産や記念日などさまざまなシーンでお楽しみいただけます。
サイズは15、17、21、25cmの全4種類。用途に合わせてお選びいただけます。全店舗にてネット予約も受け付けています（14日前から）。
「季節のフルーツタルト」が長く愛され続ける理由
発売以来30年以上、多くのお客様に親しまれてきたロングセラー
10種類のフルーツが織りなす多彩な味わいを、1つのタルトでまるごと楽しめる
年間を通して人気No.1を誇る、ブランドを代表する存在
〜商品概要〜
https://digitalpr.jp/table_img/2915/135922/135922_web_1.png
〜季節ごとに変わる10種類のフルーツ〜
タルトに使用しているフルーツは全部で10種類。季節ごとに種類が入れ替わります。イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーを使用。春には日向夏、夏にはドラゴンフルーツやイチジクなど、その時季のおいしいフルーツをふんだんに使用しています。
また、フルーツはカットの方法だけでなく、ひとつひとつが美しく見えるよう、並べ方にもこだわっています。
〜こだわりのタルト生地〜
タルト生地のレシピだけでも約70種類以上、大きく分けて4種類あります。あわせるフルーツやクリームによって、生地の組み合わせも様々です。
【タルト生地の種類】
・サクサクしたパイ生地の「ブリゼ」
・ザクザクしたビスケットのような食感の「シュクレ」
・コクのあるクッキーのような食感の「サブレ」
・軽くさっくりとした「フォンセ」
※人気の「季節のフルーツタルト」には、「ブリゼ」生地を使用しています。
〜自家製カスタードクリーム〜
なめらかなカスタードクリームをタルト生地にたっぷりと使用しています。フルーツ本来の美味しさを最大限に引き立てるため、クリームの配合にもレシピごとにこだわりが詰まっています。
〜全4種類のサイズをご用意〜
「季節のフルーツタルト」は全4種類のサイズをご準備しています。
・15cm（2〜3名様用）
・17cm（3〜4名様用）
・21cm（6〜8名様用）
・25cm（10〜12名様用）
日常のちょっとしたご褒美から、手土産、誕生日や記念日のお祝いまでシーンに合わせてお選びいただけます。
〜24時間いつでも気軽にネット予約〜
全店舗にて、ネットから24時間いつでもご予約いただける「テイクアウト予約」を行っています。ホールケーキはもちろん、カットケーキも1カットから気軽にご予約いただけます。お店に電話しなくても、ご都合のよい時間にサッとご注文いただけるのが便利です。
※ご予約は14日前から受け付けています。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
季節のフルーツタルトについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_seasonal_fruit_tart.php
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、人気No.1の「季節のフルーツタルト」の夏バージョンを6月1日(月)より発売いたします。
旬のフルーツを贅沢に使用し、訪れるたびに異なる味わいを楽しめる本商品は、イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーなど10種類のフルーツを使用。春には日向夏、秋にはイチジク、冬には柿など、その季節ならではのおいしいフルーツをふんだんに取り入れています。今回の夏バージョンでは、毎年夏の顔として親しまれているドラゴンフルーツを使用。さっぱりとした味わいとほのかな甘みが、夏のひとときを涼やかに演出します。
サイズは15、17、21、25cmの全4種類。用途に合わせてお選びいただけます。全店舗にてネット予約も受け付けています（14日前から）。
「季節のフルーツタルト」が長く愛され続ける理由
発売以来30年以上、多くのお客様に親しまれてきたロングセラー
10種類のフルーツが織りなす多彩な味わいを、1つのタルトでまるごと楽しめる
年間を通して人気No.1を誇る、ブランドを代表する存在
〜商品概要〜
https://digitalpr.jp/table_img/2915/135922/135922_web_1.png
〜季節ごとに変わる10種類のフルーツ〜
タルトに使用しているフルーツは全部で10種類。季節ごとに種類が入れ替わります。イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーを使用。春には日向夏、夏にはドラゴンフルーツやイチジクなど、その時季のおいしいフルーツをふんだんに使用しています。
また、フルーツはカットの方法だけでなく、ひとつひとつが美しく見えるよう、並べ方にもこだわっています。
〜こだわりのタルト生地〜
タルト生地のレシピだけでも約70種類以上、大きく分けて4種類あります。あわせるフルーツやクリームによって、生地の組み合わせも様々です。
【タルト生地の種類】
・サクサクしたパイ生地の「ブリゼ」
・ザクザクしたビスケットのような食感の「シュクレ」
・コクのあるクッキーのような食感の「サブレ」
・軽くさっくりとした「フォンセ」
※人気の「季節のフルーツタルト」には、「ブリゼ」生地を使用しています。
〜自家製カスタードクリーム〜
なめらかなカスタードクリームをタルト生地にたっぷりと使用しています。フルーツ本来の美味しさを最大限に引き立てるため、クリームの配合にもレシピごとにこだわりが詰まっています。
〜全4種類のサイズをご用意〜
「季節のフルーツタルト」は全4種類のサイズをご準備しています。
・15cm（2〜3名様用）
・17cm（3〜4名様用）
・21cm（6〜8名様用）
・25cm（10〜12名様用）
日常のちょっとしたご褒美から、手土産、誕生日や記念日のお祝いまでシーンに合わせてお選びいただけます。
〜24時間いつでも気軽にネット予約〜
全店舗にて、ネットから24時間いつでもご予約いただける「テイクアウト予約」を行っています。ホールケーキはもちろん、カットケーキも1カットから気軽にご予約いただけます。お店に電話しなくても、ご都合のよい時間にサッとご注文いただけるのが便利です。
※ご予約は14日前から受け付けています。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
季節のフルーツタルトについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_seasonal_fruit_tart.php