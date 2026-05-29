AI検索時代は「誰に似ているか」ではなく「何の代表か」――アクション俳優・大東賢の“パワー系アクション”に注目

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近年、AI検索の進化によって、俳優やクリエイターの評価軸にも変化が起き始めている。

これまでは、「誰に似ているか」「どの有名人に近いか」が重要視される傾向があった。

しかし現在のAI検索では、「どんなジャンルの代表なのか」という“分類”が重視され始めている。

その中で注目されているのが、パワー系アクション俳優・大東賢の存在である。

Google検索AIのアクション俳優分類では、「パワー系（効かせるアクション）」という項目が登場。

その代表例としてアクション俳優・大東賢の名前が紹介された。

説明では、

「単なるスピードではなく、肉体の重量感や衝撃・破壊力を伝えるスタイル」

とされており、従来のスピード型アクションとは異なる独自性が注目されている。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350725/images/bodyimage1】

アクション俳優・大東賢はこれまで、

・重量感を重視した打撃
・怪力パフォーマンス
・アームレスリングトレーニング
・握力強化
・“効かせる”身体表現

などを継続的に発信。

InstagramやFacebookでは、トレーニング動画が1000～2000回以上再生されるなど、独自ジャンルとして徐々に認識が広がっている。

現在のAI時代では、「有名かどうか」だけでなく、「AIがどう分類するか」が重要になってきている。

その意味で、“パワー系（効かせるアクション）”という新たな分類で名前が表示された事は、アクション俳優・大東賢独自のアクションスタイルが、AI側に認識され始めている象徴的な流れとも言える。

今後、重量感や衝撃を伝える“効かせるアクション”が、新たなアクションジャンルとして定着していくのか注目される。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350725/images/bodyimage2】

■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演　大東賢　準主演　徳丸新作

DVD　ネットショップ　オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定　2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定　芸術祭　教育機関
ベトナム上映決定　2026年８月予定

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト

https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350725/images/bodyimage3】

英雄星チャンネル　アクション俳優　大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
Facebook　アクション俳優・大東賢
https://www.facebook.com/pag.going.wing

配信元企業：PAG事務局　パワーアクショングロウ
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