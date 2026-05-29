【グラッドキューブ】ウェブサイトを飛び出し、実空間の案内役へ。ハイブリッド型 AI アバター接客「 SiTest AIコンシェルジュ 」の提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350722/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年5月29日（金）より、CX 改善ツール「 SiTest（サイテスト）」の新プランとして、AI アバターを活用し、オンラインから実店舗まで一貫した顧客体験を提供する次世代接客ツール「 SiTest AIコンシェルジュ 」の提供を開始いたします。
本プランは、累計100万サイト以上の導入実績を持つ当社の主力 CX 改善ツール「 SiTest（サイテスト）」の高度な行動データを基盤に開発されました。ウェブサイトやデジタルサイネージ上の顧客接点を高度化し、接客・営業・採用活動の効率化と成果最大化を同時に実現します。従来の無機質なテキストボットでは難しかった「感情に寄り添うコミュニケーション」を通じ、機会損失の削減とエンゲージメント向上を支援いたします。
「 SiTest AIコンシェルジュ 」詳細 URL：https://sitest.jp/ai-concierge/
■ 開発の背景
テキストチャットボットの「限界」と「見るだけ」のウェブサイトからの脱却
近年、カスタマーサポートや店舗の案内スタッフ、採用担当の深刻な人材不足を背景に自動化が進む一方、企業側では以下のような課題が顕在化しています。
・高い離脱率： 従来型のウェブサイトでは、訪問者の80～90%が何も行動せず「見るだけ」で離脱している。
・人間味の欠如： 従来のテキストチャットボットでは、入力の手間や無機質で冷たい印象を与えてしまい、ユーザーが離れてしまう。
こうした課題を解決するため、グラッドキューブは日本の「推し活」にも通ずる「キャラクターへの愛着」に着目しました。ただ機械的に情報を提示するのではなく、感情豊かな AI アバターが対話を通じてユーザーに寄り添うことで、感情的なつながりを創出します。自社ナレッジ（ RAG ）に基づいた正確な案内機能と組み合わせることで、「見るだけ」のウェブサイトから「対話・体験する」空間へと転換させる、まったく新しい接客ソリューションとして本サービスを開発いたしました。
■ サービス概要
「 SiTest AIコンシェルジュ 」は、「 SiTest 」のシステム基盤を活用し、ウェブサイト上（オンライン）および実際の施設に設置された大型モニター（オフライン）において、AI アバターによる対話型の接客・案内を実現する新プランです。
表情豊かな AI アバターが問いかけに応じて表情を変え、情報提供・課題ヒアリング・次のアクション誘導を行うことで、従来の “見るだけ” から “対話・体験する” への転換を可能にします。
■「 SiTest AIコンシェルジュ 」の3大特長
(1)キャラクターへの「愛着」を生み出す動的な接客体験
日本の「推し活文化」を背景に、無機質なテキストボットではなく、状況に応じて「待ち受け」「説明」「喜ぶ」など動的に動画を切り替えるアバターを配置します。既成キャラクターに加え、「実在の社員・社長の AI 化」や「完全オリジナルキャラクター（ IP ）」の制作も可能で、企業ブランドへの愛着と安心感を醸成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350722/images/bodyimage2】
(2)自社専用ナレッジの学習（ RAG ）による高精度な回答と本音の可視化
ウェブサイトや PDF 等の自社データを読み込ませるだけで、AI 特有のもっともらしい誤情報（ハルシネーション）を抑えた正確な案内が可能です。また、対話相手が AI アバターであるため、対人では聞きづらい率直な疑問（採用時の残業時間や評価制度など）を引き出しやすいというメリットがあり、対話履歴を分析することでマーケティングや採用活動の改善に直結します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350722/images/bodyimage3】
(3)確かな導入効果と、ウェブからリアルへの「ハイブリッド展開」
・ホテル・観光業界：実在のコンシェルジュを AI 化し、RAG を用いて文脈を理解し、聞き返す接客を実現。深夜の多言語対応や、対話からのリード獲得に貢献。
・採用（ HR ）領域：24時間365日対応の「 AI リクルーター 」として、求職者の疑問を解消し採用ブランディングを強化。エージェントコストの代替・削減に寄与。
・実店舗・施設・大学：ウェブの世界を飛び出し、実際の施設に設置した大型モニターで音声対話型の案内ボットとして稼働。省人化と顧客体験（ CX ）向上を同時実現。
■ 今後の展望
分析機能の高度化と、AI による接客シナリオの「自動最適化」へ
グラッドキューブは今後、「 SiTest AIコンシェルジュ 」を単なる自動応答ツールにとどめず、企業とお客様をつなぐ「一体型 AI エージェント」の中核サービスとして進化させてまいります。
「 SiTest 」を基盤とし、お客様との対話履歴から「生の声（ VoC ）」や潜在的なニーズを可視化する分析機能をさらに高度化してまいります。加えて、AI による接客シナリオを自動最適化することで、オンラインとオフラインの垣根を越えた一貫した顧客体験の創出を支援していく方針です。これにより、企業とお客様との関係性を中長期的に深化させ、LTV（顧客生涯価値）の最大化に貢献してまいります。
■ 資料ダウンロード・無料デモのご案内
「まずは百聞は一見に如かず。実際に動く AIコンシェルジュをご体験ください。」
デモ体験や、サービス詳細・料金プランについては、以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。
・「 SiTest AIコンシェルジュ」サービスサイト：https://sitest.jp/ai-concierge/
・電話：0120-90-5794（平日10:00～19:00）
・メール：sitest-sales@googlegroups.com
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年5月29日（金）より、CX 改善ツール「 SiTest（サイテスト）」の新プランとして、AI アバターを活用し、オンラインから実店舗まで一貫した顧客体験を提供する次世代接客ツール「 SiTest AIコンシェルジュ 」の提供を開始いたします。
本プランは、累計100万サイト以上の導入実績を持つ当社の主力 CX 改善ツール「 SiTest（サイテスト）」の高度な行動データを基盤に開発されました。ウェブサイトやデジタルサイネージ上の顧客接点を高度化し、接客・営業・採用活動の効率化と成果最大化を同時に実現します。従来の無機質なテキストボットでは難しかった「感情に寄り添うコミュニケーション」を通じ、機会損失の削減とエンゲージメント向上を支援いたします。
「 SiTest AIコンシェルジュ 」詳細 URL：https://sitest.jp/ai-concierge/
テキストチャットボットの「限界」と「見るだけ」のウェブサイトからの脱却
近年、カスタマーサポートや店舗の案内スタッフ、採用担当の深刻な人材不足を背景に自動化が進む一方、企業側では以下のような課題が顕在化しています。
・高い離脱率： 従来型のウェブサイトでは、訪問者の80～90%が何も行動せず「見るだけ」で離脱している。
・人間味の欠如： 従来のテキストチャットボットでは、入力の手間や無機質で冷たい印象を与えてしまい、ユーザーが離れてしまう。
こうした課題を解決するため、グラッドキューブは日本の「推し活」にも通ずる「キャラクターへの愛着」に着目しました。ただ機械的に情報を提示するのではなく、感情豊かな AI アバターが対話を通じてユーザーに寄り添うことで、感情的なつながりを創出します。自社ナレッジ（ RAG ）に基づいた正確な案内機能と組み合わせることで、「見るだけ」のウェブサイトから「対話・体験する」空間へと転換させる、まったく新しい接客ソリューションとして本サービスを開発いたしました。
■ サービス概要
「 SiTest AIコンシェルジュ 」は、「 SiTest 」のシステム基盤を活用し、ウェブサイト上（オンライン）および実際の施設に設置された大型モニター（オフライン）において、AI アバターによる対話型の接客・案内を実現する新プランです。
表情豊かな AI アバターが問いかけに応じて表情を変え、情報提供・課題ヒアリング・次のアクション誘導を行うことで、従来の “見るだけ” から “対話・体験する” への転換を可能にします。
■「 SiTest AIコンシェルジュ 」の3大特長
(1)キャラクターへの「愛着」を生み出す動的な接客体験
日本の「推し活文化」を背景に、無機質なテキストボットではなく、状況に応じて「待ち受け」「説明」「喜ぶ」など動的に動画を切り替えるアバターを配置します。既成キャラクターに加え、「実在の社員・社長の AI 化」や「完全オリジナルキャラクター（ IP ）」の制作も可能で、企業ブランドへの愛着と安心感を醸成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350722/images/bodyimage2】
(2)自社専用ナレッジの学習（ RAG ）による高精度な回答と本音の可視化
ウェブサイトや PDF 等の自社データを読み込ませるだけで、AI 特有のもっともらしい誤情報（ハルシネーション）を抑えた正確な案内が可能です。また、対話相手が AI アバターであるため、対人では聞きづらい率直な疑問（採用時の残業時間や評価制度など）を引き出しやすいというメリットがあり、対話履歴を分析することでマーケティングや採用活動の改善に直結します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350722/images/bodyimage3】
(3)確かな導入効果と、ウェブからリアルへの「ハイブリッド展開」
・ホテル・観光業界：実在のコンシェルジュを AI 化し、RAG を用いて文脈を理解し、聞き返す接客を実現。深夜の多言語対応や、対話からのリード獲得に貢献。
・採用（ HR ）領域：24時間365日対応の「 AI リクルーター 」として、求職者の疑問を解消し採用ブランディングを強化。エージェントコストの代替・削減に寄与。
・実店舗・施設・大学：ウェブの世界を飛び出し、実際の施設に設置した大型モニターで音声対話型の案内ボットとして稼働。省人化と顧客体験（ CX ）向上を同時実現。
■ 今後の展望
分析機能の高度化と、AI による接客シナリオの「自動最適化」へ
グラッドキューブは今後、「 SiTest AIコンシェルジュ 」を単なる自動応答ツールにとどめず、企業とお客様をつなぐ「一体型 AI エージェント」の中核サービスとして進化させてまいります。
「 SiTest 」を基盤とし、お客様との対話履歴から「生の声（ VoC ）」や潜在的なニーズを可視化する分析機能をさらに高度化してまいります。加えて、AI による接客シナリオを自動最適化することで、オンラインとオフラインの垣根を越えた一貫した顧客体験の創出を支援していく方針です。これにより、企業とお客様との関係性を中長期的に深化させ、LTV（顧客生涯価値）の最大化に貢献してまいります。
■ 資料ダウンロード・無料デモのご案内
「まずは百聞は一見に如かず。実際に動く AIコンシェルジュをご体験ください。」
デモ体験や、サービス詳細・料金プランについては、以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。
・「 SiTest AIコンシェルジュ」サービスサイト：https://sitest.jp/ai-concierge/
・電話：0120-90-5794（平日10:00～19:00）
・メール：sitest-sales@googlegroups.com
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は、ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO ・ポップアップなど、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能を備えたノーコードサイト改善・CX（顧客体験）改善プラットフォームです。さらに AI （人工知能）による解析データの集計レポートを出力でき、解析から発見した課題を A/B テストやパーソナライズ機能を用いてノーコードで迅速に改善することが可能です。ウェブサイト全体の CX 向上を一気通貫で支援する国産のオールインワンプラットフォームです。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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