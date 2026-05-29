モーショントラッカーの課題を“逆方向”から解決。がんばらない「VRモーションウェア ゆるとら」発表
VRアクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年5月29日、VR SNSやメタバースで使用されるモーショントラッカーを、より気軽に使うためのウェア型アクセサリー「VRモーションウェア ゆるとら」を発表しました。
モーショントラッカーの装着に伴う締め付けや準備の手間を軽減するため、あえて高精度なトラッキング性能を追求せず、ゆったりとしたウェアにトラッカーを取り付けるという“がんばらない”アプローチを採用した製品です。
「VRモーションウェア ゆるとら」は、2026年6月1日発売で、本日より当社のオンラインショップにて予約受付を開始します。
トラッカーの課題
VR SNSの世界では、腰や足などにモーショントラッカーを装着し、アバターの全身の動きを表現する「フルトラッキング」が人気です。 思い思いの姿勢、特に足の角度を繊細に表現するのに重要な役割を果たします。
一方で、日常的に使うには課題もあります。トラッカーを体に固定するためのバンドは、体の動きを正しく捉えるため、しっかりズレないように締め付ける必要があります。数が多くなればなるほど装着には時間がかかり、また、体への拘束感が強まります。
「今日は、いいかー」。
そんな日が続き、気づけば数ヶ月。
せっかくフルトラ環境を整えたにもかかわらず、3点トラッキングに戻ってしまう。
「ゆるとら」は、そんな“3点出戻り勢”のために生まれた製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage1】
あえて性能を求めない。「がんばらない」選択
モーショントラッカーは、前述の通り、体にしっかり固定することで性能を発揮します。「VRモーションウェア ゆるとら」は、その原則からあえて外れ、バンドではなく大きめサイズのゆるやかなウェアにトラッカーを取り付ける方法を採用しました。
・ダブッとした服をするっとかぶるだけで装着完了
・締め付けず、ゆったり、リラックス
・脱げば、トラッカーを取り付けたまま保管できる
という快適さと手軽さを提供します。
手足の動きを繊細に表現しないといけないダンス用途などには使えませんが、「それっぽく脚が動けばいい」「かわいいポーズが取れたらいい」「寝そべりたい」といった、日常的なVRコミュニケーションのためには、最高の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage2】
スナップボタン式で、取り外しラクラク
トラッカーの取り付けには、樹脂製スナップボタン式のアタッチメントを採用しました。引っ張るだけで服から取り外せるのでウェアのお洗濯も簡単です。
また、アタッチメントを受けるボタンはお客様ご自身で衣服に取り付けていただきます。（工具付属。針や糸で縫い付ける必要はありません。）これにより、お客様の体格にあわせた細やかな設定が可能となりました。
足の甲や腕など、ウェア以外への取り付けにも対応
スナップボタン式のアタッチメントは、ウェア以外の場所にも応用できます。たとえば靴下にボタンを取り付けることで、バンドを使わずにトラッカーを足の甲に固定できます。
同様に、腕やくるぶしなど、用途に応じてさまざまな位置に取り付けることが可能です。
トラッカーにあわせ「ぽてとら版」「HaritoraX2 / Pro版」の2モデルをご用意
本製品は、モーショントラッカー「ぽてとら」「ミントラ」シリーズに対応する「ぽてとら版」と、Shiftall社製モーショントラッカー「HaritoraX2」HaritoraX2 Pro」に対応する「HaritoraX2版」をご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage3】
製品情報
商品名称 ：VRモーションウェア ゆるとら
素材 ：綿100％、アタッチメント PLA樹脂等
洗濯 ：アタッチメントを外し、洗濯機使用時はネット使用
対応機種 ：ぽてとら、ミントラ、HaritoraX2、HaritoraX2 Pro
内容物 ：ウェア、アタッチメント、取り付けボタン、目打ち、ドローコード
製品保証 ：購入から6ヶ月間
製造国 ：中国（ウェア部）、日本（アタッチメント部）
販売価格 ：ぽてとら版 6,930円（税・送料込み）、HaritoraX2版 7,700円（同）
販売ページ：https://shop.roox.jp/product/roxytrpte/
発売日 ：2026年6月1日（5月29日予約受付開始）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage4】
クレジット
モデル：千夢-chimu- X：chimurin333
撮影：蕎麦T督 X：SOBAadmiral
ロゴデザイン・キャラクターデザインほか：めいめい先生 X：tuutinoudon
「ぽてとら」「ミントラ」はpotesutoさんの販売するトラッカーの商標です。
「HaritoraX2」「HaritoraX2 Pro」は株式会社Shiftallの登録商標または商標です。
本製品は、これら製品の公式アイテムではありません。当社とこれら製品販売者とは協業関係にありません。
上記メーカー様・販売者様に本製品に関するお問い合わせや質問はしないでください。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX
担当：水島
電話：03-3565-6815
https://roox.jp
https://shop.roox.jp
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ROOX
モーショントラッカーの装着に伴う締め付けや準備の手間を軽減するため、あえて高精度なトラッキング性能を追求せず、ゆったりとしたウェアにトラッカーを取り付けるという“がんばらない”アプローチを採用した製品です。
「VRモーションウェア ゆるとら」は、2026年6月1日発売で、本日より当社のオンラインショップにて予約受付を開始します。
VR SNSの世界では、腰や足などにモーショントラッカーを装着し、アバターの全身の動きを表現する「フルトラッキング」が人気です。 思い思いの姿勢、特に足の角度を繊細に表現するのに重要な役割を果たします。
一方で、日常的に使うには課題もあります。トラッカーを体に固定するためのバンドは、体の動きを正しく捉えるため、しっかりズレないように締め付ける必要があります。数が多くなればなるほど装着には時間がかかり、また、体への拘束感が強まります。
「今日は、いいかー」。
そんな日が続き、気づけば数ヶ月。
せっかくフルトラ環境を整えたにもかかわらず、3点トラッキングに戻ってしまう。
「ゆるとら」は、そんな“3点出戻り勢”のために生まれた製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage1】
あえて性能を求めない。「がんばらない」選択
モーショントラッカーは、前述の通り、体にしっかり固定することで性能を発揮します。「VRモーションウェア ゆるとら」は、その原則からあえて外れ、バンドではなく大きめサイズのゆるやかなウェアにトラッカーを取り付ける方法を採用しました。
・ダブッとした服をするっとかぶるだけで装着完了
・締め付けず、ゆったり、リラックス
・脱げば、トラッカーを取り付けたまま保管できる
という快適さと手軽さを提供します。
手足の動きを繊細に表現しないといけないダンス用途などには使えませんが、「それっぽく脚が動けばいい」「かわいいポーズが取れたらいい」「寝そべりたい」といった、日常的なVRコミュニケーションのためには、最高の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage2】
スナップボタン式で、取り外しラクラク
トラッカーの取り付けには、樹脂製スナップボタン式のアタッチメントを採用しました。引っ張るだけで服から取り外せるのでウェアのお洗濯も簡単です。
また、アタッチメントを受けるボタンはお客様ご自身で衣服に取り付けていただきます。（工具付属。針や糸で縫い付ける必要はありません。）これにより、お客様の体格にあわせた細やかな設定が可能となりました。
足の甲や腕など、ウェア以外への取り付けにも対応
スナップボタン式のアタッチメントは、ウェア以外の場所にも応用できます。たとえば靴下にボタンを取り付けることで、バンドを使わずにトラッカーを足の甲に固定できます。
同様に、腕やくるぶしなど、用途に応じてさまざまな位置に取り付けることが可能です。
トラッカーにあわせ「ぽてとら版」「HaritoraX2 / Pro版」の2モデルをご用意
本製品は、モーショントラッカー「ぽてとら」「ミントラ」シリーズに対応する「ぽてとら版」と、Shiftall社製モーショントラッカー「HaritoraX2」HaritoraX2 Pro」に対応する「HaritoraX2版」をご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage3】
製品情報
商品名称 ：VRモーションウェア ゆるとら
素材 ：綿100％、アタッチメント PLA樹脂等
洗濯 ：アタッチメントを外し、洗濯機使用時はネット使用
対応機種 ：ぽてとら、ミントラ、HaritoraX2、HaritoraX2 Pro
内容物 ：ウェア、アタッチメント、取り付けボタン、目打ち、ドローコード
製品保証 ：購入から6ヶ月間
製造国 ：中国（ウェア部）、日本（アタッチメント部）
販売価格 ：ぽてとら版 6,930円（税・送料込み）、HaritoraX2版 7,700円（同）
販売ページ：https://shop.roox.jp/product/roxytrpte/
発売日 ：2026年6月1日（5月29日予約受付開始）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350620/images/bodyimage4】
クレジット
モデル：千夢-chimu- X：chimurin333
撮影：蕎麦T督 X：SOBAadmiral
ロゴデザイン・キャラクターデザインほか：めいめい先生 X：tuutinoudon
「ぽてとら」「ミントラ」はpotesutoさんの販売するトラッカーの商標です。
「HaritoraX2」「HaritoraX2 Pro」は株式会社Shiftallの登録商標または商標です。
本製品は、これら製品の公式アイテムではありません。当社とこれら製品販売者とは協業関係にありません。
上記メーカー様・販売者様に本製品に関するお問い合わせや質問はしないでください。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ROOX
担当：水島
電話：03-3565-6815
https://roox.jp
https://shop.roox.jp
株式会社ROOXについて
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザーの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
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