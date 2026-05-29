城南進学研究社が通信サービス企業「QTnet」と提携。光インターネット「BBIQ」及びスマホサービス「QTモバイル」の会員向けに、デジタル学習コンテンツ「みんなのまなびライブラリー」を提供開始します。

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