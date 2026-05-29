城南進学研究社が通信サービス企業「QTnet」と提携。光インターネット「BBIQ」及びスマホサービス「QTモバイル」の会員向けに、デジタル学習コンテンツ「みんなのまなびライブラリー」を提供開始します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉。以下「当社」）が運営するデジタル学習コンテンツ「みんなのまなびライブラリー」を、株式会社QTnet（本店：福岡県福岡市、代表取締役社長：小倉良夫。以下「QTnet」）が、2026年5月29日（金）より導入します。本提携により、QTnetが九州で提供する「BBIQ（ビビック）」および「QTモバイル」の会員は、多様で質の高い学習コンテンツを利用できるようになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348927/images/bodyimage1】
【「みんなのまなびライブラリー」導入の背景と目的】
近年、お客さまのニーズはますます多様化しており、通信サービスにおいても、回線提供にとどまらず、利用者一人ひとりのライフスタイルや関心に応じた多様なサービス提供が求められています。本提携は、利用者が自身に合ったサービスを選択できる環境づくりを支援するとともに、顧客満足度の向上や長期的なサービス利用の促進を目的としています。あわせて、新たなユーザー層へのアプローチを強化し、BBIQ回線の新規契約拡大にも貢献します。
さらに、本サービスの提供を通じて、当社とQTnetは “まなび”の機会均等の実現に共に取り組み、教育を通じた持続可能な社会への貢献を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348927/images/bodyimage2】
■「みんなのまなびライブラリー」とは
「デキタス」「すくすくweb」など、城南進学研究社が開発・運営する10の教材・サービスを集約したデジタル学習ポータルサイト。乳幼児から高校生、社会人・シニアまで、幅広い年代の方が学ぶことができます。2023年に発足した教育格差解消プロジェクト「みんなにまなびをプロジェクト」から生まれたサービスで、現在は主に法人企業を通じたBtoBtoCモデルで展開。経済的・地理的な事情で塾や習い事に通えない子どもたちにも学びの機会を届けています。
HP : https://minmana-library.com/
プロジェクトHP：https://note.com/johnan_minmana
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348927/images/bodyimage3】
■「株式会社城南進学研究社」について
総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開。「城南進研グループ」を形成しています。
HP：https://www.johnan.co.jp/
■「株式会社QTnet」について
九州一円に張り巡らせた独自の光回線で、高速・安定の光インターネットサービス「BBIQ」を提供。固定電話やテレビ（地上波・BS・CS専門チャンネル）、動画配信サービスなど、多彩なオプションサービスもご利用いただけます。また、スマホサービス「QTモバイル」も展開し、格安スマホでは珍しく九州各県に計10店舗のショップを構え、充実したサポートを提供しています。
HP：https://www.qtnet.co.jp/
BBIQ：https://www.bbiq.jp/
QTモバイル：https://www.qtmobile.jp/
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配信元企業：株式会社城南進学研究社
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【「みんなのまなびライブラリー」導入の背景と目的】
近年、お客さまのニーズはますます多様化しており、通信サービスにおいても、回線提供にとどまらず、利用者一人ひとりのライフスタイルや関心に応じた多様なサービス提供が求められています。本提携は、利用者が自身に合ったサービスを選択できる環境づくりを支援するとともに、顧客満足度の向上や長期的なサービス利用の促進を目的としています。あわせて、新たなユーザー層へのアプローチを強化し、BBIQ回線の新規契約拡大にも貢献します。
さらに、本サービスの提供を通じて、当社とQTnetは “まなび”の機会均等の実現に共に取り組み、教育を通じた持続可能な社会への貢献を目指してまいります。
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■「みんなのまなびライブラリー」とは
「デキタス」「すくすくweb」など、城南進学研究社が開発・運営する10の教材・サービスを集約したデジタル学習ポータルサイト。乳幼児から高校生、社会人・シニアまで、幅広い年代の方が学ぶことができます。2023年に発足した教育格差解消プロジェクト「みんなにまなびをプロジェクト」から生まれたサービスで、現在は主に法人企業を通じたBtoBtoCモデルで展開。経済的・地理的な事情で塾や習い事に通えない子どもたちにも学びの機会を届けています。
HP : https://minmana-library.com/
プロジェクトHP：https://note.com/johnan_minmana
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総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を展開。「城南進研グループ」を形成しています。
HP：https://www.johnan.co.jp/
■「株式会社QTnet」について
九州一円に張り巡らせた独自の光回線で、高速・安定の光インターネットサービス「BBIQ」を提供。固定電話やテレビ（地上波・BS・CS専門チャンネル）、動画配信サービスなど、多彩なオプションサービスもご利用いただけます。また、スマホサービス「QTモバイル」も展開し、格安スマホでは珍しく九州各県に計10店舗のショップを構え、充実したサポートを提供しています。
HP：https://www.qtnet.co.jp/
BBIQ：https://www.bbiq.jp/
QTモバイル：https://www.qtmobile.jp/
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配信元企業：株式会社城南進学研究社
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