『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『〈物語〉シリーズ』5月29日(金)より初コラボ開催！〈物語〉はドラゴンポーカーへと繋がる。

『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『〈物語〉シリーズ』5月29日(金)より初コラボ開催！〈物語〉はドラゴンポーカーへと繋がる。