『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『〈物語〉シリーズ』5月29日(金)より初コラボ開催！〈物語〉はドラゴンポーカーへと繋がる。
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年5月29日(金)よりTVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
この度、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを5月29日(金)メンテナンス後より開催いたします。「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」などの人気キャラや、新規収録したコラボ限定役ボイスが登場！そのほかコラボを記念した豪華キャンペーンも実施中ですので、ぜひお楽しみください！
■開催期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
新規描き下ろしのコラボ限定カードを手に入れよう！
アニメでおなじみの「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」「神原駿河」「千石撫子」「ファイヤーシスターズ」「忍野メメ」がドラポに登場！
「進化分岐」可能なコラボ限定カードが複数登場！
さらに、一部のキャラカードはGODレアへ進化する際に「進化分岐」が用意されており、「神原駿河」は「レイニーデビル」、「ファイヤーシスターズ」は「阿良々木火燐」「阿良々木月火」に進化させることが可能です。
※進化分岐してもスキルと子分スキルは変化しません
※一度GODに進化させると変更することはできませんのでご注意ください
GODV 超越MAXガチャに「羽川翼」「忍野忍」が登場！
今回のコラボでは、GODV 超越MAXガチャに期間限定で「羽川翼」「忍野忍」が登場！初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードとなっており、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「羽川翼」「忍野忍」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
※6枚目のカード(GODV+)は、素材やキーンを消費せずスイッチ進化前に戻すことができます
コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「つばさキャット」が開催！本ダンジョンでは「戦場ヶ原ひたぎ」「レイニーデビル」が登場！規定回数ダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「ブラック羽川」を入手可能です。また、6月5日(金)から開催される「真竜王級」「超竜皇級」では、ボスを倒すとコラボ限定オーブ「ひたぎオーブ」「まよいオーブ」「なでこオーブ」「しのぶオーブ」を獲得できます。
※「<物語>シリーズP」の交換期間は2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月21日(日)23:59まで
コラボ限定ランキング「スペダンランキング」
期間中、ゲーム内の特設ページに「スペダンランキング」が表示されます。コラボダンジョンの高難易度「真竜王級」「超竜皇級」にチャレンジして「ランカーP」を集めましょう。参加者には豪華報酬をプレゼント！？みんなで高難易度ダンジョンクリアを目指しましょう！
コラボ限定システム「協力ミッション」
期間中、ゲーム内の特設ページに「協力ミッション」に関する数値が表示され、コラボダンジョンに参加した全ユーザーのクリア回数に応じて、限定子分カード「リュック」や、限定オーブ「こよみオーブ」「するがオーブ」「つばさオーブ」、限定称号「キスショット」などが入手できます。たくさんダンジョンをクリアして豪華報酬をゲットしましょう！
コラボ限定の子分カードを手に入れよう！
スペシャルダンジョンのボスを倒すと、まれに限定子分カード「文房具」「左手のミイラ」を入手できます。複数枚集めると進化させることが可能で、子分スキルの効果が強力になります。
コラボ限定の強化素材を手に入れよう！
「<物語>シリーズP」を使い、ポイント交換または素材ガチャを回すと限定強化素材「しのぶドーナツ」を入手できます。経験値がアップするだけでなく、全スキルのレベル上昇率がアップします。
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「阿良々木暦(CV:神谷浩史)」「戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)」「羽川翼(CV:堀江由衣)」「キスショット(CV:坂本真綾)」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage2】
コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン開催中！
期間中、「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で阿良々木暦役「神谷浩史さん」、戦場ヶ原ひたぎ役「斎藤千和さん」、羽川翼役「堀江由衣さん」、キスショット役「坂本真綾さん」の直筆サイン入り色紙いずれかをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2026年5月26日(火) ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage3】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポスト
(3) リポスト数に応じて豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※引用リポストおよびリポストはXの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
※サイン色紙はお選びいただけません
※転売等の防止策として、サイン色紙には「ご当選者様の氏名」を弊社にて記載いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：
「阿良々木暦役 神谷浩史さんのサイン色紙」1名様
「戦場ヶ原ひたぎ役 斎藤千和さんのサイン色紙」1名様
「羽川翼役 堀江由衣さんのサイン色紙」1名様
「キスショット役 坂本真綾さんのサイン色紙」1名様
○3000リポスト賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬配布および賞品発送】
2026年7月頃(予定)
【注意事項】
注意事項などについては、キャンペーン詳細をご確認ください。
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
コラボログインキャンペーン開催中！
期間中、ゲームにログインすると「コラボ限定オーブ」や「竜石最大15個」「SSレアガチャチケット」などのアイテムが入手できます！毎日忘れずにログインして豪華アイテムをGETしましょう！
■開催期間
2026年5月30日(土)5:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage4】
【ログイン報酬】
毎日竜石1個もらえる！※最大15個手に入ります
2日目 レア進化指輪 各属性10枚
4日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
6日目 SSレア進化指輪 各属性2枚
8日目 竜石 5個
10日目 SSレアガチャチケット 2枚
コラボスタートダッシュキャンペーン開催中！
期間中、全ユーザーに「竜石最大57個」や「SSレアガチャチケット」などのアイテムをプレゼント！友達を誘ってドラゴンポーカーを楽しみましょう！
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
コラボ開催記念SSプレゼントキャンペーン開催中！
期間中に『ドラゴンポーカー』にログインした全てのユーザーの方を対象に、対象のアイテム全11種の中からお好きなものを1つプレゼントいたします。コラボダンジョンにオススメなカードや強化素材から選べるので、忘れずにGETしましょう！
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
「超カムバックキャンペーン＆いつもありがとうキャンペーン」開催！
2017年4月23日以降に実施されたカムバックキャンペーンにて、ログインせずに受取れなかった竜石がまとめて手に入ります。2017年4月23日以降のカムバックキャンペーン期間中、ログインしていないユーザーに最大で竜石3356個をプレゼント！さらに、2026年5月2日以降にドラゴンポーカーを始めたユーザーにも竜石3356個プレゼント！これを機会に、ログインして大量の竜石をGETしましょう。また、いつも『ドラゴンポーカー』をプレイして頂いているユーザーの皆様には感謝を込めて、「SSレアガチャチケット1枚」をプレゼントいたします。
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
◆TV アニメ「〈物語〉シリーズ」 とは
「僕がお前を助けてやる ---僕の血を吸え」
原作は瀕死の吸血鬼を助けたことで自身も吸血鬼体質となった高校生・阿良々木暦が、怪異にかかわった少女たちのため奔走する青春小説。著者は「戯言シリーズ」や「忘却探偵シリーズ」など、数々のヒット作を手がける西尾維新。アニメシリーズは2009年より監督：新房昭之、アニメーション制作：シャフトによってアニメ化され、TV シリーズや劇場版アニメーション、配信限定放送など、様々な方法でユーザーに届けられ、多くの支持を集めている。
■TVアニメ「〈物語〉シリーズ」公式サイト
https://www.monogatari-series.com/
(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
この度、TVアニメ『〈物語〉シリーズ』とのコラボイベントを5月29日(金)メンテナンス後より開催いたします。「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」などの人気キャラや、新規収録したコラボ限定役ボイスが登場！そのほかコラボを記念した豪華キャンペーンも実施中ですので、ぜひお楽しみください！
■開催期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
新規描き下ろしのコラボ限定カードを手に入れよう！
アニメでおなじみの「阿良々木暦」「戦場ヶ原ひたぎ」「八九寺真宵」「神原駿河」「千石撫子」「ファイヤーシスターズ」「忍野メメ」がドラポに登場！
「進化分岐」可能なコラボ限定カードが複数登場！
さらに、一部のキャラカードはGODレアへ進化する際に「進化分岐」が用意されており、「神原駿河」は「レイニーデビル」、「ファイヤーシスターズ」は「阿良々木火燐」「阿良々木月火」に進化させることが可能です。
※進化分岐してもスキルと子分スキルは変化しません
※一度GODに進化させると変更することはできませんのでご注意ください
GODV 超越MAXガチャに「羽川翼」「忍野忍」が登場！
今回のコラボでは、GODV 超越MAXガチャに期間限定で「羽川翼」「忍野忍」が登場！初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードとなっており、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「羽川翼」「忍野忍」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
※6枚目のカード(GODV+)は、素材やキーンを消費せずスイッチ進化前に戻すことができます
コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「つばさキャット」が開催！本ダンジョンでは「戦場ヶ原ひたぎ」「レイニーデビル」が登場！規定回数ダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「ブラック羽川」を入手可能です。また、6月5日(金)から開催される「真竜王級」「超竜皇級」では、ボスを倒すとコラボ限定オーブ「ひたぎオーブ」「まよいオーブ」「なでこオーブ」「しのぶオーブ」を獲得できます。
※「<物語>シリーズP」の交換期間は2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月21日(日)23:59まで
コラボ限定ランキング「スペダンランキング」
期間中、ゲーム内の特設ページに「スペダンランキング」が表示されます。コラボダンジョンの高難易度「真竜王級」「超竜皇級」にチャレンジして「ランカーP」を集めましょう。参加者には豪華報酬をプレゼント！？みんなで高難易度ダンジョンクリアを目指しましょう！
コラボ限定システム「協力ミッション」
期間中、ゲーム内の特設ページに「協力ミッション」に関する数値が表示され、コラボダンジョンに参加した全ユーザーのクリア回数に応じて、限定子分カード「リュック」や、限定オーブ「こよみオーブ」「するがオーブ」「つばさオーブ」、限定称号「キスショット」などが入手できます。たくさんダンジョンをクリアして豪華報酬をゲットしましょう！
コラボ限定の子分カードを手に入れよう！
スペシャルダンジョンのボスを倒すと、まれに限定子分カード「文房具」「左手のミイラ」を入手できます。複数枚集めると進化させることが可能で、子分スキルの効果が強力になります。
コラボ限定の強化素材を手に入れよう！
「<物語>シリーズP」を使い、ポイント交換または素材ガチャを回すと限定強化素材「しのぶドーナツ」を入手できます。経験値がアップするだけでなく、全スキルのレベル上昇率がアップします。
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「阿良々木暦(CV:神谷浩史)」「戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)」「羽川翼(CV:堀江由衣)」「キスショット(CV:坂本真綾)」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2026年5月29日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage2】
コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン開催中！
期間中、「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で阿良々木暦役「神谷浩史さん」、戦場ヶ原ひたぎ役「斎藤千和さん」、羽川翼役「堀江由衣さん」、キスショット役「坂本真綾さん」の直筆サイン入り色紙いずれかをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2026年5月26日(火) ～ 6月12日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage3】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#ドラポ物語シリーズコラボ」をつけて引用リポスト
(3) リポスト数に応じて豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※引用リポストおよびリポストはXの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
※サイン色紙はお選びいただけません
※転売等の防止策として、サイン色紙には「ご当選者様の氏名」を弊社にて記載いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：
「阿良々木暦役 神谷浩史さんのサイン色紙」1名様
「戦場ヶ原ひたぎ役 斎藤千和さんのサイン色紙」1名様
「羽川翼役 堀江由衣さんのサイン色紙」1名様
「キスショット役 坂本真綾さんのサイン色紙」1名様
○3000リポスト賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬配布および賞品発送】
2026年7月頃(予定)
【注意事項】
注意事項などについては、キャンペーン詳細をご確認ください。
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/monogatari-series.html/
コラボログインキャンペーン開催中！
期間中、ゲームにログインすると「コラボ限定オーブ」や「竜石最大15個」「SSレアガチャチケット」などのアイテムが入手できます！毎日忘れずにログインして豪華アイテムをGETしましょう！
■開催期間
2026年5月30日(土)5:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350713/images/bodyimage4】
【ログイン報酬】
毎日竜石1個もらえる！※最大15個手に入ります
2日目 レア進化指輪 各属性10枚
4日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
6日目 SSレア進化指輪 各属性2枚
8日目 竜石 5個
10日目 SSレアガチャチケット 2枚
コラボスタートダッシュキャンペーン開催中！
期間中、全ユーザーに「竜石最大57個」や「SSレアガチャチケット」などのアイテムをプレゼント！友達を誘ってドラゴンポーカーを楽しみましょう！
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
コラボ開催記念SSプレゼントキャンペーン開催中！
期間中に『ドラゴンポーカー』にログインした全てのユーザーの方を対象に、対象のアイテム全11種の中からお好きなものを1つプレゼントいたします。コラボダンジョンにオススメなカードや強化素材から選べるので、忘れずにGETしましょう！
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
「超カムバックキャンペーン＆いつもありがとうキャンペーン」開催！
2017年4月23日以降に実施されたカムバックキャンペーンにて、ログインせずに受取れなかった竜石がまとめて手に入ります。2017年4月23日以降のカムバックキャンペーン期間中、ログインしていないユーザーに最大で竜石3356個をプレゼント！さらに、2026年5月2日以降にドラゴンポーカーを始めたユーザーにも竜石3356個プレゼント！これを機会に、ログインして大量の竜石をGETしましょう。また、いつも『ドラゴンポーカー』をプレイして頂いているユーザーの皆様には感謝を込めて、「SSレアガチャチケット1枚」をプレゼントいたします。
■開催期間
2026年5月26日(火)12:00 ～ 6月12日(金)23:59まで
◆TV アニメ「〈物語〉シリーズ」 とは
「僕がお前を助けてやる ---僕の血を吸え」
原作は瀕死の吸血鬼を助けたことで自身も吸血鬼体質となった高校生・阿良々木暦が、怪異にかかわった少女たちのため奔走する青春小説。著者は「戯言シリーズ」や「忘却探偵シリーズ」など、数々のヒット作を手がける西尾維新。アニメシリーズは2009年より監督：新房昭之、アニメーション制作：シャフトによってアニメ化され、TV シリーズや劇場版アニメーション、配信限定放送など、様々な方法でユーザーに届けられ、多くの支持を集めている。
■TVアニメ「〈物語〉シリーズ」公式サイト
https://www.monogatari-series.com/
(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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