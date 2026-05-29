アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、5月29日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」のコンテンツプリント第1弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350671/images/bodyimage1】
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全8種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
販売方法：ランダム式(全8種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/5/29(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/otagal
■アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
陰キャで目立たないオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことからクラスメイトのギャル・天音 慶と伊地知琴子に話しかけられる。
クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音と、座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知。
天音は妹の影響でアニメを知っているだけで、決してオタクではないと言い張るが…?
タイプの違う魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ！
はたして、オタクに優しいギャルはいるのか!?
【OFFICIAL SITE】https://otagal.jp
【OFFICIAL X】https://x.com/otagal_official
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
配信元企業：株式会社インクルーズ
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アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全8種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
販売方法：ランダム式(全8種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/5/29(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/otagal
■アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
陰キャで目立たないオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことからクラスメイトのギャル・天音 慶と伊地知琴子に話しかけられる。
クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音と、座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知。
天音は妹の影響でアニメを知っているだけで、決してオタクではないと言い張るが…?
タイプの違う魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ！
はたして、オタクに優しいギャルはいるのか!?
【OFFICIAL SITE】https://otagal.jp
【OFFICIAL X】https://x.com/otagal_official
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
配信元企業：株式会社インクルーズ
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