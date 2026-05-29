ナレフルチャットにGoogleの最新・高速モデル「Gemini 3.5 Flash」を搭載～膨大なデータを瞬時に処理、ビジネス現場のAI活用がさらに加速～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、Googleが提供する最新・高速AIモデル「Gemini 3.5 Flash」の提供を2026年5月28日（木）より開始いたしました。本アップデートにより、圧倒的な応答スピードと膨大なデータ処理を得意とするモデルが新しく使えるようになり、法務・経理・カスタマーサポートをはじめとする幅広いビジネスシーンで、より迅速かつ高精度なAI活用が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350705/images/bodyimage1】
「Gemini 3.5 Flash」の技術的特長
Gemini 3.5 Flashは、Googleが開発した最先端AIモデルであり、以下の3点において高い優位性を持ちます。
(1) 圧倒的な処理スピード
回答生成やデータ処理にかかる時間を大幅に短縮。ストレスのないリアルタイムな対話を実現します。
(2) 超広大なコンテキストウィンドウ
「コンテキストウィンドウ」とはAIが一度に読み込める情報量のことです。Gemini 3.5 Flashは高速モデルでありながら大きな処理容量も持ち、長大な資料や文書を一括で取り込むことが可能です。
(3) 高いコストパフォーマンス
高性能でありながら軽量・最適化されており、手軽かつスピーディで高度なAI機能を活用できます。
ユーザーへのメリットと活用シーン
大量データの瞬時な読み込みと分析
数百ページにわたるPDF資料を一瞬で読み込み、必要な情報の抽出や要約を即座に実行。これまで数時間を要していたリサーチや文書確認作業を、大幅に効率化します。
法務・経理・リサーチ分野での活用
膨大な契約書や社内規定を一度に読み込み、「特定の条項が抜けていないか」「過去の事例と矛盾していないか」といった複雑なチェック作業を瞬時に実行。担当者の負担を大きく軽減します。
次世代カスタマーサポートの実現
顧客から送られたエラー画面のスクリーンショットや状況説明をAIが直接理解し、マニュアルと照らし合わせながら即座に解決策を提示。テキストのみならず画像も含めた”マルチメディア対応”のヘルプデスク運用を実現します。
その他のアップデート
今回のアップデートでは、Gemini 3.5 Flashの提供開始に加え、以下のアップデートも実施します。
RAG（社内データ活用）の精度アップデート
ドキュメント内の情報の参照精度が上がり、必要な情報だけをより迅速に活用できるように
議事録生成機能のアップデート
議事録を成形するモデルを自由に選択可能に。会議内容やボリュームに応じて、軽量モデル～高性能モデルを使い分ける柔軟な運用ができるようになります。
上記のアップデートにより、社内ドキュメントや会議の録画データをより活用できる環境を実現いたします。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350705/images/bodyimage2】
＜生成AI関連記事＞
AIエージェントについて徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/ai-agent-benefits-usecase/
【RAG】ChatGPTで社内データを活用する方法
https://www.knowleful.ai/plus/rag-internal-data-chatgpt/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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Gemini 3.5 Flashは、Googleが開発した最先端AIモデルであり、以下の3点において高い優位性を持ちます。
(1) 圧倒的な処理スピード
回答生成やデータ処理にかかる時間を大幅に短縮。ストレスのないリアルタイムな対話を実現します。
(2) 超広大なコンテキストウィンドウ
「コンテキストウィンドウ」とはAIが一度に読み込める情報量のことです。Gemini 3.5 Flashは高速モデルでありながら大きな処理容量も持ち、長大な資料や文書を一括で取り込むことが可能です。
(3) 高いコストパフォーマンス
高性能でありながら軽量・最適化されており、手軽かつスピーディで高度なAI機能を活用できます。
ユーザーへのメリットと活用シーン
大量データの瞬時な読み込みと分析
数百ページにわたるPDF資料を一瞬で読み込み、必要な情報の抽出や要約を即座に実行。これまで数時間を要していたリサーチや文書確認作業を、大幅に効率化します。
法務・経理・リサーチ分野での活用
膨大な契約書や社内規定を一度に読み込み、「特定の条項が抜けていないか」「過去の事例と矛盾していないか」といった複雑なチェック作業を瞬時に実行。担当者の負担を大きく軽減します。
次世代カスタマーサポートの実現
顧客から送られたエラー画面のスクリーンショットや状況説明をAIが直接理解し、マニュアルと照らし合わせながら即座に解決策を提示。テキストのみならず画像も含めた”マルチメディア対応”のヘルプデスク運用を実現します。
その他のアップデート
今回のアップデートでは、Gemini 3.5 Flashの提供開始に加え、以下のアップデートも実施します。
RAG（社内データ活用）の精度アップデート
ドキュメント内の情報の参照精度が上がり、必要な情報だけをより迅速に活用できるように
議事録生成機能のアップデート
議事録を成形するモデルを自由に選択可能に。会議内容やボリュームに応じて、軽量モデル～高性能モデルを使い分ける柔軟な運用ができるようになります。
上記のアップデートにより、社内ドキュメントや会議の録画データをより活用できる環境を実現いたします。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350705/images/bodyimage2】
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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