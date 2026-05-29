中国料理「ジャスミンガーデン」清涼冷麺と旨辛石焼フェア

【期間】 2026年6月20日（土）～8月18日（火）

【店舗】 中国料理「ジャスミンガーデン」（23階）

帝国ホテル 大阪は、夏季限定のおすすめメニューとして、新作の「キャビア・フカヒレ等を使った高級海鮮トマト冷麺」や、人気メニューをアレンジした「牛フィレ肉入り特製石焼麻婆豆腐」など計6品のメニューを、6月20日（土）から8月18日（火）までの期間、中国料理「ジャスミンガーデン」にて販売します。

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今回ご提供する新作『キャビア・フカヒレ等を使った高級海鮮トマト冷麺』は、キャビアやフカヒレステーキ、濃厚なウニや甘エビ等の海の恵みを一皿に凝縮しました。さらに、担々麺の辛みと旨みを活かしたスープに豆乳を加えてまろやかに仕上げた『冷やし担々麺』、香味豊かな特製ダレを使用した『よだれ鶏のせ冷麺』など、個性豊かな冷麺を販売します。

また、熱々の石焼メニューとして、「ジャスミンガーデン」の人気メニューである麻婆豆腐をアレンジした『牛フィレ肉の特製石焼麻婆豆腐』や、熱々の石焼鍋におこげを入れ、お客様の目の前で海鮮餡をかけて仕上げる『フカヒレ入り海鮮石焼おこげ』など音と香りの演出もお楽しみいただけます。さらに、麻辣醤や五香粉*1の芳醇な薫りや辛味がアクセントの、新作メニュー『麻辣麺』も登場します。

高層階からの美しい景色とともに、涼を誘う冷たいメニューと熱々の石焼メニューを、帝国ホテルグループで唯一直営の中国料理レストランである「ジャスミンガーデン」でお楽しみいただけます。

五香粉*1…約5種類のミックススパイス

「清涼冷麺と旨辛石焼フェア」の概要は以下の通りです。

＜清涼冷麺と旨辛石焼フェア 概要＞

■レストランメニュー

場 所 ：中国料理「ジャスミンガーデン」（23階）

期 間 ：2026年6月20日（土）～8月18日（火）

時 間 ：ランチ 11:30～14:30、ディナー 17:30～21:30（ラストオーダー20:30）

メニュー ：料金はサービス料・消費税込。

◇冷製メニュー

【新作】キャビア・フカヒレ等を使った高級海鮮トマト冷麺

料金：8,300円





キャビアやフカヒレステーキ、濃厚なウニや甘エビなどの海の恵みを一皿に凝縮しました。ソースはフレッシュトマトにオニオンを加え、香酢のアクセントを効かせた、さっぱりとした味わいです。

まずはそのままで、次にお好みでレモンなどの薬味で味を変化させながら、最後の一口までお楽しみください。

冷やし担々麺

料金：2,900円





担々麺の辛味と旨味はそのままに、スープに豆乳を加えることで、よりまろやかでクリーミーな口当たりに仕上げた夏にぴったりの1杯です。

よだれ鶏のせ冷麺

料金：2,900円





ピリッとした辛味の中に深いコクを感じる特製スープに、香味豊かなタレで仕上げたしっとり柔らかな「よだれ鶏」を盛り付けたボリューム感のある冷麺です。

◇熱々メニュー

【新作】麻辣麺

料金：2,900円





口当たりなめらかな平たい春雨を使用し、麻辣醤や五香粉（ウーシャンフェン）*1の芳醇な薫りや辛味がアクセントです。

*1五香粉…約5種類のミックススパイス

牛フィレ肉入り特製石焼麻婆豆腐

料金：6,800円





黒毛和牛の挽肉と、独自にブレンドした豆板醤を用いて旨みを引き出した麻婆豆腐に、柔らかくジューシーな黒毛和牛のフィレ肉を贅沢に乗せて仕上げた、石焼ならではの熱さと辛さが癖になる逸品です。

フカヒレ入り海鮮石焼おこげ

料金：5,800円





香ばしいおこげに、海鮮入りの塩味餡かけを絡めて味わう一品です。お客様の目の前で熱々の石焼鍋におこげを入れ、一気に海鮮餡をかけることで、音と香りのパフォーマンスもお楽しみいただけます。

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＜ご予約・お問い合わせ先＞

中国料理「ジャスミンガーデン」（23階） TEL.(06)6881-4884

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