スウェーデン製・環境配慮のスタイリッシュなライブ用耳栓「Thunderplugs x Happy Ears」5/29発売-SXSWなど著名フェスでも採用
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イヤープロテクターブランド「Thunderplugs」より、日本市場限定となる新シリーズ「Thunderplugs x Happy Ears」を、2026年5月29日（金）より発売いたします。
オフィシャルアナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/release-thunderplugs-happy-ears
「Thunderplugs x Happy Ears」は、スウェーデン生まれの高音質ライブ用耳栓。高い遮音性能と快適な装着感はそのままに、デザイン性と携帯性を強化した特別仕様モデルです。日常使いからライブ・フェス、作業現場まで幅広いシーンで活用いただけます。
医療グレード素材を採用し、肌に安全でアレルギーテスト済み。独自の楕円形デザインで耳に快適にフィットし、長時間のライブやフェスでも安心して使用できます。音楽を愛する人のための、聴覚保護のニュースタンダード。
カラーは、クリア / クリーム / ピンクの3色をご用意。
※ "Thunderplugs" は、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
グローバルでの採用実績
SXSW（アメリカ）、Lollapalooza（アメリカ）、Reeperbahn Festival（ドイツ）など、世界的な音楽イベントで公式イヤープラグとして推奨されています。音質と聴覚保護を両立する信頼性が、多くのオーガナイザーから評価。
環境への配慮
Happy Earsのパッケージは、環境に配慮した水性インクを使用した熱溶着紙で作られており、リサイクル可能、堆肥化可能、生分解性です。
ラインナップ
1.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Original Medium
型番：Thunderplugs x HE Clear
カラー ：クリア
JAN：4534217778613
価格：1,500円（税込）
2.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Grädde White
型番：Thunderplugs x HE Cream
カラー ：クリーム
JAN：4534217778637
価格：1,500円（税込）
3.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Kirseberg Pink
型番：Thunderplugs x HE Pink
カラー ：ピンク
JAN：4534217778620
価格：1,500円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350780/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350780/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350780/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
オフィシャルアナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/release-thunderplugs-happy-ears
「Thunderplugs x Happy Ears」は、スウェーデン生まれの高音質ライブ用耳栓。高い遮音性能と快適な装着感はそのままに、デザイン性と携帯性を強化した特別仕様モデルです。日常使いからライブ・フェス、作業現場まで幅広いシーンで活用いただけます。
医療グレード素材を採用し、肌に安全でアレルギーテスト済み。独自の楕円形デザインで耳に快適にフィットし、長時間のライブやフェスでも安心して使用できます。音楽を愛する人のための、聴覚保護のニュースタンダード。
カラーは、クリア / クリーム / ピンクの3色をご用意。
※ "Thunderplugs" は、株式会社銀座十字屋の登録商標です。
グローバルでの採用実績
SXSW（アメリカ）、Lollapalooza（アメリカ）、Reeperbahn Festival（ドイツ）など、世界的な音楽イベントで公式イヤープラグとして推奨されています。音質と聴覚保護を両立する信頼性が、多くのオーガナイザーから評価。
Happy Earsのパッケージは、環境に配慮した水性インクを使用した熱溶着紙で作られており、リサイクル可能、堆肥化可能、生分解性です。
ラインナップ
1.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Original Medium
型番：Thunderplugs x HE Clear
カラー ：クリア
JAN：4534217778613
価格：1,500円（税込）
2.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Grädde White
型番：Thunderplugs x HE Cream
カラー ：クリーム
JAN：4534217778637
価格：1,500円（税込）
3.
製品名：Thunderplugs x Happy Ears - Kirseberg Pink
型番：Thunderplugs x HE Pink
カラー ：ピンク
JAN：4534217778620
価格：1,500円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350780/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350780/images/bodyimage2】
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