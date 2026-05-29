ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、斉藤由貴のフルオーケストラコンサート【billboard classics「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志】の開催を発表した。





薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる本公演。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤由貴が、フルオーケストラとともに、自身のバースデーアニバーサリーを彩る特別なステージを届ける。





9月17日に、関西屈指の音楽ホールとして知られる兵庫県立芸術文化センターで開幕し、9月25日には、昨年開催された斉藤由貴デビュー40周年を記念した全国ホールツアーのファイナル公演の舞台である昭和女子大学 人見記念講堂へ。そして、10月2日には斉藤の出身地・神奈川が誇る音楽ホール、ミューザ川崎シンフォニーホールを巡るツアーとなる。





斉藤のデビュー以来、数々の名曲をともに生み出してきた武部聡志と、指揮・アレンジを手がける岩城直也によって、時代を超えて愛され続ける楽曲群が新たな表情を魅せる。





◎公演情報

billboard classics「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志





＜開催日時・会場＞

（1）【兵庫】2026年9月17日（木）

兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:45 開演 18:30

（2）【東京】2026年9月25日（金）

昭和女子大学 人見記念講堂 開場 17:30 開演 18:30

（3）【神奈川】2026年10月2日（金）

ミューザ川崎シンフォニーホール 開場 17:30 開演 18:30





＜出演＞

斉藤由貴

ピアノ・音楽監修：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

管弦楽：

（1）【兵庫】NIPO×神戸市室内管弦楽団

（2）（3）【東京・神奈川】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）





＜チケット＞

全席指定13,000円（税込）





チケット販売スケジュール：

・オフィシャル最速先行（抽選）

2026年5月29日（金）12:00～6月9日（火）23:59

・ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）

2026年6月3日（水）12:00～6月9日（火）23:59





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/saitoyukiXtakebe





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

制作協力：ハーフトーンミュージック

後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）





＜公演に関するお問合せ＞

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／土日祝休）

【東京・神奈川】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/601603/att_601603_1.pdf









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/24a59218826faeb90bf415e9f12504ad7aae6aec.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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