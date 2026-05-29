株式会社SOONESS HOUSING(本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：宮城 太一)は、沖縄の供養文化に特化したサービス「まぶいと」の公式サイト( https://mabuito.com )を公開したことをお知らせいたします。





家族





「まぶいと」は、仏壇仏具じまい・墓じまい・永代供養など、供養に関する悩みをワンストップで解決するサービスです。









■サービス開発の背景

沖縄では、トートーメー(位牌継承)や門中墓など、独自の供養文化が深く根付いています。

しかし近年、

・後継者不足

・県外移住の増加

・高齢化による管理負担





といった社会背景により、

「仏壇やお墓をどうすればよいかわからない」

「誰に相談すればよいかわからない」

という悩みを抱える方が急増しています。





こうした課題を解決するため、「供養を安心して任せられる窓口」として本サービスを立ち上げました。









■「まぶいと」とは

「まぶいと」は、沖縄の言葉である「まぶい(魂)」と「糸(つながり)」を掛け合わせた名称で、“想いを未来へつなぐ供養のかたち”をコンセプトにしたサービスです。





うむい





■提供サービス

【仏壇仏具じまい】

・閉眼供養(魂抜き)の手配

・仏壇仏具の回収・お焚き上げ

・位牌の永代供養





【墓じまい】

・改葬許可申請のサポート

・墓石の解体・撤去

・ご遺骨の取り出し・移送





【永代供養・散骨】

・寺院・納骨堂の紹介

・海洋散骨

・手元供養の提案





行政手続きから供養方法の選定まで、一括で対応可能です。









■サービスの特徴





オンライン





1.沖縄特化の専門性

門中墓やシーミーなど、沖縄独自の供養文化に対応





2.県外からでも依頼可能

オンラインで完結。進捗は写真・動画で共有





3.明朗な料金体系

事前見積もり後の追加費用なし





4.「処分」ではなく「供養」

形式的な整理ではなく、想いを重視したサポート









■公式サイトについて

公式サイトでは、供養に関する基礎知識から具体的な手続きまで、初めての方でも理解しやすい形で情報を提供しています。





・サービスの流れ

・料金の目安

・よくある質問

・LINE無料相談





などを掲載しています。





▼公式サイト

https://mabuito.com









■今後の展開

今後は、

・供養に関する情報メディアの強化

・実例コンテンツの充実

・相続・不動産分野との連携





を通じて、沖縄における新しい供養の選択肢を広げてまいります。





代表者メッセージ





■会社概要

会社名 ： 株式会社SOONESS HOUSING (ソーネスハウジング)

所在地 ： 沖縄県沖縄市胡屋7丁目6-1

代表者 ： 宮城 太一

設立 ： 2022年10月17日

相続診断士認定番号 ： 20345018

免許証番号 ： 沖縄県知事免許(01)第005517号

宅地建物取引士登録番号： (沖縄)第010186号

URL ： https://sooness-housing.com