沖縄の供養課題を解決する新サービス「まぶいと」公式サイト公開 仏壇仏具じまい・墓じまい・永代供養をワンストップ支援
株式会社SOONESS HOUSING(本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：宮城 太一)は、沖縄の供養文化に特化したサービス「まぶいと」の公式サイト( https://mabuito.com )を公開したことをお知らせいたします。
家族
「まぶいと」は、仏壇仏具じまい・墓じまい・永代供養など、供養に関する悩みをワンストップで解決するサービスです。
■サービス開発の背景
沖縄では、トートーメー(位牌継承)や門中墓など、独自の供養文化が深く根付いています。
しかし近年、
・後継者不足
・県外移住の増加
・高齢化による管理負担
といった社会背景により、
「仏壇やお墓をどうすればよいかわからない」
「誰に相談すればよいかわからない」
という悩みを抱える方が急増しています。
こうした課題を解決するため、「供養を安心して任せられる窓口」として本サービスを立ち上げました。
■「まぶいと」とは
「まぶいと」は、沖縄の言葉である「まぶい(魂)」と「糸(つながり)」を掛け合わせた名称で、“想いを未来へつなぐ供養のかたち”をコンセプトにしたサービスです。
うむい
■提供サービス
【仏壇仏具じまい】
・閉眼供養(魂抜き)の手配
・仏壇仏具の回収・お焚き上げ
・位牌の永代供養
【墓じまい】
・改葬許可申請のサポート
・墓石の解体・撤去
・ご遺骨の取り出し・移送
【永代供養・散骨】
・寺院・納骨堂の紹介
・海洋散骨
・手元供養の提案
行政手続きから供養方法の選定まで、一括で対応可能です。
■サービスの特徴
オンライン
1.沖縄特化の専門性
門中墓やシーミーなど、沖縄独自の供養文化に対応
2.県外からでも依頼可能
オンラインで完結。進捗は写真・動画で共有
3.明朗な料金体系
事前見積もり後の追加費用なし
4.「処分」ではなく「供養」
形式的な整理ではなく、想いを重視したサポート
■公式サイトについて
公式サイトでは、供養に関する基礎知識から具体的な手続きまで、初めての方でも理解しやすい形で情報を提供しています。
・サービスの流れ
・料金の目安
・よくある質問
・LINE無料相談
などを掲載しています。
▼公式サイト
https://mabuito.com
■今後の展開
今後は、
・供養に関する情報メディアの強化
・実例コンテンツの充実
・相続・不動産分野との連携
を通じて、沖縄における新しい供養の選択肢を広げてまいります。
代表者メッセージ
■会社概要
会社名 ： 株式会社SOONESS HOUSING (ソーネスハウジング)
所在地 ： 沖縄県沖縄市胡屋7丁目6-1
代表者 ： 宮城 太一
設立 ： 2022年10月17日
相続診断士認定番号 ： 20345018
免許証番号 ： 沖縄県知事免許(01)第005517号
宅地建物取引士登録番号： (沖縄)第010186号
URL ： https://sooness-housing.com