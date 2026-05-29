株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：平山 公通、以下SCP)はインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する、株式会社BitStar(本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉 拓)が保有するIP「ヒロたま！ヒロくん」に関するマスターライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。





近年、国内のキャラクタービジネス市場は拡大を続け、2025年度には約2.8兆円に達すると予測されています(※)。なかでもYouTubeをはじめとする動画プラットフォーム発のアニメIPが、従来のテレビアニメや漫画原作とは異なる成長経路をたどりながら、子どもたちの日常に浸透しつつあります。

「ヒロたま！ヒロくん」は、2022年12月のYouTube配信開始以来、テンポの良い会話劇と親しみやすいキャラクター性で小学生を中心に支持を集め、チャンネル登録者数は30万人、総再生回数は3億回を突破するまでに成長しました(2026年4月時点)。2026年2月には『月刊コロコロコミック』への読み切り漫画掲載を果たすなど、YouTubeの枠を超えた展開も始まっています。





本契約によりBitStarとSCPは「ヒロたま！ヒロくん」のマーケティング活動を開始し、SCPのライセンシングネットワークを通じたアパレル・雑貨・玩具等のグッズ展開に加え、「ヒロたま！ヒロくん」の世界観を体感できる催事・イベントなど多面的なIP展開を推進してまいります。同時に音楽・エンターテインメント領域をはじめとするソニーグループの幅広い事業アセットを活かした多面的な展開を行ってまいります。





※出典：株式会社矢野経済研究所「キャラクタービジネスに関する調査2025」(2025年7月発表)





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■『ヒロたま！ヒロくん』について

『ヒロたま！ヒロくん』は、「最強のヒーローは…お母さん!?」という斬新な設定を持つ小学生向け“ゆるコメディ”アニメです。2022年12月のYouTube配信開始以来、テンポの良い会話劇で急成長を遂げ、総再生回数は3億回超えを記録(2026年4月時点)。小学生の日常に溶け込む定番アニメとして人気を博しています。

https://www.youtube.com/@hirotama-hirokun









■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar(ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。日本最大級のインフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名にご利用いただいており、自社で抱えるビッグデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びの効率化を実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。





コーポレートサイト： https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C」









■株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツについて

ソニー・クリエイティブプロダクツはキャラクターを中心とした国内外の著作物・商標などの知的財産を開発・使用したIPビジネスを展開しています。衣料・雑貨・玩具・書籍・映像・放送・上映・情報通信・イベント・アミューズメント・セールスプロモーション・流通展開等、さまざまなマーチャンダイジングやサービス分野での展開を自社で直接、あるいは他企業へ使用許諾(ライセンス)しトータルマーケティングを図っています。また、IPの魅力的な体験を提供するロケーションベースエンターテインメント(LBE)の企画・運営も行っています。コーポレートサイト： http://www.scp.co.jp









【株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 概要】

法人名： 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

設立 ： 昭和53年5月20日

所在地： 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー

代表者： 代表取締役 執行役員社長 平山 公通

URL ： https://www.scp.co.jp/









【株式会社BitStar 概要】

法人名： 株式会社BitStar

設立 ： 2014年7月10日

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-22-3

代表者： 代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

URL ： https://bitstar.tokyo/corp/









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(C)BitStar,Inc.