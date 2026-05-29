米国ポテト協会 日本代表事務所(本部：デンバー／日本代表事務所：千代田区)は、職域食堂「雨晴(あめはれ)食堂」にて、米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー3品が、2026年6月および7月の限定日に提供されることをお知らせいたします。





「雨晴食堂」は、JR大崎駅新東口に位置する複合施設「ゲートシティ大崎」内の職域食堂です。シダックスコントラクトフードサービス株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 祐輔)と、オイシックス・ラ・大地株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平)が共同プロデュースし、昨今の多様化する社員食堂ニーズに応える新しい職域食堂として2025年3月にオープンしました。健康的で魅力ある食事を提供しており、多くのオフィスワーカーや一般のお客様に利用されています。





今回の期間限定・日替わりメニュー企画では、米国産ポテトの品質やメニュー汎用性を広くご体験いただけます。米国産ポテトならではの食感や味わいを活かした多彩なメニューを通じて、オフィスワーカーの皆さまに新たなポテトの魅力を提案いたします。





「雨晴食堂」米国産ポテトを使用した期間限定・日替わりメニュー





(1)タレ染みポテトと牛甘辛炒め 2026年6月4日(木)と7月31日(金)提供

じっくり炒めた牛肉から出る旨みダレを、アメリカンポテトにたっぷり染み込ませました。噛むたびにジュワッと広がる濃厚な味わいで、満足度120％の一皿です。





(2)とろ～り卵のポテト焼きカレー 2026年6月12日(金)提供

「アメリカンポテト」をメインに楽しむ、新感覚の焼きカレー。卵をご自身で割るとまろやかになり風味の変化を楽しんでいただける一皿です。





(3)とろぽてタッカルビ 2026年6月25日(木)と7月14日(火)提供

甘辛ソースの刺激と、チーズのまろやかさが、アメリカンポテトの甘みを引き立てます。この食感のコントラストは、一度食べたら忘れられないほど。





＊日替わりランチは、ごはん・汁・副菜付きランチ。









■雨晴食堂 -AMEHARE Shokudo- https://www.instagram.com/amehare_shokudo/

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスト3F

＊JR大崎駅南改札口徒歩3分

TEL ： 03-3779-2575

営業時間： ランチ：11：30～14：00(LO13：30)/

ディナー： 17：30～22：00(LO21：30)

定休日 ： 土・日・祝日

席数 ： 286席









■米国ポテト協会 http://www.potatous-jp.com/

米国ポテト協会は、全米2,000以上のポテト生産者を代表する団体で、米国産フライドポテトやポテトフレークの普及活動を行っています。