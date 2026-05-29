ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「とちぎ新鮮倉庫」にて、ＪＡしもつけの「巨峰」「シャインマスカット」の予約販売を開始します。 歴史と技術を受け継ぐぶどうの名産地である栃木市岩舟町と大平町より、生産者がこだわり抜いて栽培した巨峰とシャインマスカットをお届けします。本商品は糖度検査により、巨峰は概ね１８度以上、シャインマスカットは１７度以上での出荷を心がけています。豊かな甘みと確かな品質は、ご家庭用はもとより贈答用にも最適な逸品です。

巨峰 ブドウ "種なし" (約1kg/2～3房) JAしもつけ 岩舟産 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-kyohou02/

■販売商品一覧

１．特集ページ ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c3101budou/

２．販売商品一覧： （１）巨峰 ブドウ "種なし" (約1kg/2～3房) JAしもつけ 岩舟産 5,510円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-kyohou02/ （２）巨峰 ブドウ "種あり" (約1kg/2～3房) JAしもつけ 岩舟産 5,140円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-kyohou04/ （３）巨峰 ブドウ "種あり" (約1kg/2～3房) JAしもつけ 大平産 5,140円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-kyohou08/ （４）巨峰 ブドウ "種なし" (約1kg/2～3房) JAしもつけ 大平産 5,510円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-kyohou11/ （４）シャインマスカット ブドウ (約1kg/2～3房) ＪＡしもつけ 岩舟産 10,500円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-syain01/ （５）シャインマスカット ブドウ (約1kg/2～3房) ＪＡしもつけ 大平産 10,500円（税込） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-syain07/

３．販売期間：５月２９日（金）～７月末頃

４．お届け時期：６月上中旬より順次出荷 ※予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown