フェミニンウェルネスケアブランド「OVMENT（オーブメント）」が、5月30日から6月21日まで、東京・代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロアにてブランド初となるグローバルポップアップストアをオープンし、本格的な日本市場への進出に乗り出す。

今回のポップアップの舞台となる「代官山蔦屋書店」は、最新のライフスタイルやトレンドを発信する東京の代表的な複合文化空間だ。オーブメントは、感度の高い人々が集う同店で日本初となるオフラインイベントを開催し、国内外の観光客やトレンドに敏感な日本の消費者に対して、K-ウェルネス（K-Wellness）の魅力を発信していく。

オーブメントは、健やかなウェルネスライフを提案する多彩なアイテムを展開し、韓国のオフライン市場では既に高い支持を得ている。特に、100%天然エッセンシャルオイルで調香されたブランドを代表するアイテム「オーブメント オイルパフューム」は、韓国の大型商業施設「ザ・現代ソウル（The Hyundai Seoul）」でのポップアップ開催時に全ラインナップが完売するなど大きな反響を呼んだ。また、訪韓外国人顧客からの購買比率も高く、そのグローバルなポテンシャルは実証されている。

今回の東京ポップアップは、オーブメントが日本市場での認知度を高め、グローバルブランドへと飛躍するための本格的な足がかりとなる。すでに「Qoo10」や「Amazon Japan」などオンラインで着実な成長を続けてきた同ブランドは、今年1月の「東京コスメウィーク（Tokyo Cosme Week 2026）」にも参加し、日本のバイヤーや消費者からの注目を集めている。オーブメントは今回の出店を通じて日本の消費者との接点をオフラインへと大幅に拡大するとともに、日本を皮切りにアジア全域でK-ウェルネスを代表するブランドへと成長していく計画だ。

OVMENTの関係者 コメント 「ザ・現代ソウルをはじめとする韓国内の主要オフラインチャネルでしっかりと検証された製品力を基盤に、トレンド発信地である代官山蔦屋書店で初の海外ポップアップを開くことになり非常に感慨深い。今回の東京ポップアップストアを足がかりとして、日本市場への定着はもちろんのこと、今後は東南アジアなどグローバルな流通網の拡大をさらに加速させていく計画だ。」

イベント概要

ブランド：OVMENT（オーブメント） 開催期間：2026年5月30日（土）～ 6月21日（日） 営業時間：9時00分～22時00分 開催場所：代官山蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロア