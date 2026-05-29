「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」のオリジナル 公演「with Love～バレエ『鶴の恩返し』と和の鼓動～」が9月23日（祝・水）にニッショーホールにて上演することが決定。そしてこの度、本作品に出演する子供ダンサーの募集を6月30日（火）まで受付けます。 URL：https://www.awajiballet.com/tsuru-audition

本作品は、ラトヴィア国立歌劇場での海外単独公演、ならびに大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンオープニングイベントでも上演し、国内外から大好評をいただいたオリジナル公演です。日本の昔話“鶴の恩返し”をテーマに、鶴が人間に恩返しをする心温まる物語を軸にバレエの優美な舞と、その場の情景を豊かな音色で表現する音楽島オーケストラの生演奏にてお届けいたします。 そして今回募集する子供ダンサーは、13歳までのお子様が対象。世界各国で活躍するダンサーたちとともに、一つの舞台を創り上げる貴重な挑戦の場となります。“踊ることが好き”という気持ちが未来につながる。夢への第一歩を踏み出したい子供たちのご応募を心よりお待ちしています。

【PASONA Awaji World Balletとは】

2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた 2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、 “バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っている。

■『子供ダンサー募集開始』概要

期間： 6月30日（火）まで 対象： 13歳までのお子様（身長150cm以下） 参加料金： 無料 リハーサル： 7月29日（水）、30日（木）、9月20日（日）、21日（祝・月）、22日（祝・火） ※リハーサル場所は、ニッショーホールから公共交通機関で60分圏内の場所にて開催予定 ※原則として全日程にご参加いただける方を対象としていますが、学校行事等やむを 得ないご事情がある場合は、事前にご相談ください 応募方法： 「横タンジュ」と「アラベスク」の写真を添えて、専用URLよりご応募ください URL： https://www.awajiballet.com/audition 備考： 第一部オリジナル作品『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』に出演頂きます。第二部への出演はございません。

【参考】 PASONA Awaji World Ballet『with Love ～バレエ「鶴の恩返し」と和の鼓動～』概要

日程：2026年9月23日（祝・水） 時間：①13時開演（12時開場） ②16時30分開演（15時30分開場） ※各公演時間は100分、休憩込み 演目内容： 第一部／オリジナル作品『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』 第二部／「PASONA Awaji World Ballet」 × 太鼓集団「鼓淡」スペシャル公演 出演者： ＜構成・演出・出演＞針山愛美 ＜バレエ＞倉智太朗／ネリア・イワノワ／スヴェトラーナ・シュリヒテル／ソフィア・シェイコ／マルガリータ・ドゥシャコワ／カテリーナ・エフチコーワ／マリア・ヴォロコビナ／セルゲイ・ロモヴィツキ―/コンスタンティン・ツァプリカ／タラス・コヴジュン／山本春姫／横田爽磨 ＜太鼓集団 鼓淡＞上田 秀一郎 ほか 会場： ニッショーホール（東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館） 料金： S席／7,000円 A席／5,000円（税込） URL： https://www.awajiballet.com/performance/tsuru2609 問合わせ： 株式会社パソナグループ「PASONA Awaji World Ballet」事務局 TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）※木曜定休日 E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

https://www.awajiballet.com/tsuru-audition