広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年6月2日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 6月2日（火）深夜0時15分放送

交流戦真っただ中のカープ。オリックス戦を目前に、オリックス球団お墨付き芸人のタモンズ安部、カープ大好き芸人のおいらがくさかを迎え、一足早く“トークの交流戦”が開幕！

タモンズ安部が、今季パ・リーグ首位に君臨する猛牛軍団の強力な打者・投手陣を紹介。中には、新天地に移り活躍を続ける「元鯉戦士」たちの話題も。

そんな精鋭ぞろいの猛牛戦士たちに立ち向かうカープの布陣を勝手に大予想！ さらに、あの「神ってる」が生まれた伝説の日のことを振り返り、当時のオリックスファンの心境にも迫ります。 選手や監督のほっこりエピソードも交えながら、試合が待ち遠しくなること間違いなしのトークが満載。

■出演

【番組MC】中島尚樹 【出演者】安部浩章（タモンズ）・おいらがくさか

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/