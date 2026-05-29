サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは、2026年5月29日から「オーナーさま向け個別相談会」を開催します。 「サブリース契約を本当にやめられるのか」「解約に向けて何をしたらいいのか」など、個別にご相談いただけます。『サブリース解約の「外せる君」』の公式LINEから受付中です。ご都合に合わせて、任意のタイミングでご相談を進められます。 ご相談に費用はかかりません。サブリース契約についての疑問や悩みを解消し、解約に向けて一歩を踏み出したい方は、ぜひ一度ご相談ください。 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

サブリース契約は本当にやめられる？

サブリース契約は、オーナーさまが「やめたい」と思っても、すぐに解約できるとは限りません。 通常の管理委託契約と違い、サブリース会社は法律上「借主」として扱われるため、借地借家法によって保護されます。そのため、オーナーさまからの申し出で解約するには、契約書の解約条項だけでなく、解約せざるを得ない「正当事由」が重要になります。 たとえば、建物の老朽化による建て替え、オーナーさま自身や親族の使用などが正当事由として考慮される可能性があります。単純に「賃料が安い」「今後の収益が見込めない」といった理由だけでは、正当事由として認められないケースが多いのが実情です。 「サブリース契約をやめたい」と思ったら、まずは契約内容の確認と解約理由の整理が大切です。

具体的に動き出す前に『サブリース解約の「外せる君」』へ相談を

まず確認すべきなのは契約書ですが、見ておきたいポイントも多く、専門用語も書かれているため、すべてを理解するのは一苦労です。誤った認識のまま解約に向けた交渉に進むと、サブリース会社から拒否されてしまう原因にもなります。 解約までの流れをスムーズにしたい場合は、早めに専門家と相談しながら戦略的に進めていくことが鍵となります。 『サブリース解約の「外せる君」』には、サブリース契約の解約に詳しいスタッフが在籍。これまでにサブリース契約を解約できた実績もあります。サブリース物件や契約内容に合わせた戦略を立てたうえで交渉をしていきますので、具体的に動き出す前に一度ご相談ください。

「オーナーさま向け個別相談会」の利用手順

（1）『サブリース解約の「外せる君」』の公式LINEアカウントを友だち追加する 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）ご契約内容の確認 公式LINEアカウントを友だち追加後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。LINEでやり取りできるため、ご都合のよいタイミングでご相談いただけます。 ご相談や契約内容の確認で費用はかかりません。安心してご相談ください。 （3）戦略立案・実行 当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。ご提案した戦略にご納得いただけた場合は、当社が主体となって解約に向けた交渉を進めます。 （4）サブリース解約 交渉成立後は、サブリース契約の解約手続きへ移行。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

『サブリース解約の「外せる君」』3つのサービス

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。「相談無料」「弁護士費用0円」「解約費用0円」の3つの特徴があります。 （1）相談無料 『サブリース解約の「外せる君」』へのご相談は無料です。ご相談後、同意なく解約手続きに進むことはありません。 また、相談後に過度な営業連絡を行うこともありませんので、安心してご活用ください。 （2）弁護士費用0円 サブリース解約に向けた交渉は当社が主体となって進めますが、場合によっては弁護士のサポートが必要になることもあります。弁護士のサポートを利用した場合でも、費用は発生しません。 （3）解約費用0円 『サブリース解約の「外せる君」』をご利用いただき、当社のサポートにより解約に至った場合、オーナーさまの解約費用負担は0円です。一般的に高額になりやすいとされる解約費用を抑えたうえでの解約が期待できます。 ※本サービスはサブリース解約を100%保証するものではありません。

『サブリース解約の「外せる君」』に関する、よくある質問

Q.サブリース契約をやめるときのリスクは？

サブリース契約をやめるには、月額賃料の3～6か月分の解約費用が発生する可能性があります。場合によっては最大12か月分の費用がかかることもあり、オーナーさまの大きな負担となることを踏まえて解約の検討が必要です。 『サブリース解約の「外せる君」』にご相談いただいたあと、解約に至った場合は、解約費用をご負担いただく必要はありません。ぜひ、有効にご活用ください。

Q.費用負担なく利用できる理由を教えてください。

『サブリース解約の「外せる君」』は、ご相談、戦略立案、弁護士との連携、解約費用に至るまで0円でご利用いただけます。 その理由は、サブリース契約の解約成立後、次の管理会社がお決まりでない場合には当社提携の不動産会社をご紹介し、契約が成立した際に当社が紹介料を受け取る仕組みになっているからです。 オーナーさまは、費用負担を気にすることなく、サブリースの解約に向けてご検討いただけます。 ■運営会社情報 株式会社CilBFreak 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7