SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ)は、株式会社レフトファン(本社：大阪府堺市、代表取締役：阪口 加津也)との代理業務委託(フランチャイズ)契約により、直営店舗を含め大阪府内7店舗目※1となる『SBIアルヒ 堺店』を2026年6月1日(月)にオープンいたします。





近年、大阪エリアでは再開発や住環境の整備に伴い、生活利便性の高い地域を中心とする住宅購入ニーズが堅調に推移しています。『SBIアルヒ 堺店』は、南海高野線「堺東駅」から徒歩3分と、仕事帰りや買い物の際にも立ち寄りやすい好立地です。また、平日のご来店が難しいお客さまの住宅ローンに関する新規借り入れや借り換えのご相談にお応えするため、土曜日も営業を行います。

本店舗の開設により、大阪南部エリアにおける地域密着型の対面相談体制を拡充し、多様化するお客さまの住宅ローンニーズに迅速にお応えしてまいります。





SBIアルヒは、全期間固定金利住宅ローン【フラット３５】の実行件数が16年連続シェアNo.1※2となる国内最大手※2の住宅ローン専門金融機関です。「フラット３５」や、当社オリジナルの変動金利商品「住宅ローン【SBI信用保証】」など、多様化するお客さまのニーズにお応えする幅広いラインナップを取り揃え、全国約90拠点※3にて専門知識を持ったスタッフが対面にて住宅ローンのご相談を承っております。

今後も、お客さまのライフステージに応じた最適な住宅金融商品やさまざまなサービスの提供を通じ、豊かな暮らしの実現をお手伝いしてまいります。









※1 2026年5月29日現在

※2 2010年度-2025年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット３５】実行件数(2026年3月末現在、SBIアルヒ調べ)

※3 2026年3月末現在









■『SBIアルヒ 堺店』概要

所在地 ： 大阪府堺市堺区北瓦町2-1-9 エルプレイス堺東2F

電話番号： 072-256-4085

営業時間： 9：00～18：00

定休日 ： 水曜日、日曜日、祝日、年末年始

※ご来店の際は、予めお電話もしくは以下ページから来店予約をいただくとスムーズです。

https://www.sbiaruhi.co.jp/service/coming/