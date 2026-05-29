スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、お気に入りのストラップやチャームを合わせて、スマホをもっと自分らしくカスタマイズできる、スマホストラップシートを5月28日より発売を開始しました。

Burali オーロラストラップホルダー

梱包内容：挟み込みシート×2枚 重量：約1.2g 素材：TPU、亜鉛合金 サイズ：約60㎜×37㎜ 厚み：0.6㎜ 耐荷重：500g パッケージサイズ：縦110mm 横80mm 厚6mm 重量12g 本製品はスマートフォン用ストラップホールシート(2枚セット)です。 ストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを付けられます。 華やかなオーロラカラーシートで、ストラップホール部分はDカンです。

Burali カラビナリング大トラップホルダー

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梱包内容：挟み込みシート×１、カラビナリング 重量：約2g 素材：TPU、亜鉛合金 サイズ 挟み込みシート部分：約60×16㎜ カラビナリング部分：外径33mm 内径25mm 厚み：挟み込みシート 約0.6㎜/カラビナリング 約4㎜ 耐重量：300g パッケージサイズ：縦125mm 横80mm 厚7mm 重量15g 本製品は、スマートフォン用ストラップホールシートです。 ストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。 カラビナに指を通すことで落下防止に役立ちます。

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公式アプリをリリースしました！

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会社概要

商号：株式会社 テレホンリース 代表：代表取締役 加藤 義隆 所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1 設立：1988年9月3日 URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して 株式会社テレホンリース info2@rastabanana.com ■リリースに関して 株式会社テレホンリース 担当：三浦 miura@rastabanana.com ※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。