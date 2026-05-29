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人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」に廃プラスチックを原材料とした循環型素材「revia」を採用して、発売
「revia」を活用した製品を住宅市場へ本格投入
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」に、廃プラスチックを原材料とした循環型素材「revia」を採用して、2026年6月2日より全国で発売します。
● 木彫タイプ（レビア）※新発売
・特長
・カラーラインアップ
フローリングのトレンド色とあわせ、マットで落ち着いた雰囲気の3色を展開します。
ライトブラウンRB ダークブラウンRB グレーRB
●柾目タイプ ※秋発売予定
・特長
木材の中心付近を切ったときに表面に現れる「柾目」。まっすぐ美しい木目によつ上質な質感で、穏やかな表情を再現し天然木のリアルな美しさを堪能することができます。
・カラーラインアップ
ライトウッドW ダークウッドW グレーウッドW
●プレーンタイプ
凹凸のないフラットな質感で、スッキリとした印象を与えます。5色のカラーラインアップで、プレーンなデザインはさまざまな住宅に合わせやすく、お好みのコーディネートを実現します。
※今までの「樹ら楽ステージ」と同一の製品となります。
●環境への配慮
今回発売の「木彫タイプ」は、循環型素材「revia」を採用していますが、その他のLIXILが提供する人工木デッキでも、環境に配慮し芯材部に木粉・再生プラスチックといった100%リサイクル材を活用しています。
■循環型素材「revia（レビア）」
循環型素材「revia」は、従来再資源化が困難とされてきたほぼすべての種類の廃プラスチックと、廃木材を融合した素材です。LIXILでは、多種多様なプラスチックを選別することなく、異なる素材を一括して細かく粉砕、押出成形する技術を確立したことで、複合プラスチックなどの再資源化が難しいと考えられてきたほぼすべての廃プラスチックを、原材料として有効利用することを実現しました。廃プラスチックから新たな価値を生み出すレビアは、再資源化率の低さや使用後の廃棄による環境汚染といった世界的な廃プラスチックの課題に対応し、循環型社会の実現に向けた一翼を担う素材となります。
・循環型素材「レビア」スペシャルサイト： https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/
■販売地域
全国
■参考価格
樹ら楽 木彫タイプ（2間6尺 標準束柱A） 363,540円（税込）
■発売日
2026年6月2日 ※柾目タイプは、秋発売を予定しています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
樹ら楽 Webカタログ
https://s.lixil.com/20260529_kirara
循環型素材「レビア」スペシャルサイト
https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」に、廃プラスチックを原材料とした循環型素材「revia」を採用して、2026年6月2日より全国で発売します。
LIXILでは、環境負荷を低減させた製品を特別な選択肢ではなく『新たなスタンダード』とすることを目指しています。2025年10月からはリサイクルアルミ使用比率を高めて、アルミ新地金で製造した場合に比べてCO₂排出量を半減する「PremiAL」をLIXIL製品に標準展開し、エクステリア製品のアルミ部分にも使用されています。
他にも、複数の素材が混ざり選別が難しく、多くが焼却や埋め立て処分されている複合プラスチックを一括して粉砕・成形する独自技術を確立しほぼ全ての廃プラスチックを原材料として有効利用できる循環型素材「revia」を開発しました。
LIXILは、この「revia」を住宅市場へ本格投入する第一弾として、人気の人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」の素材を刷新しました。「樹ら楽 木彫タイプ」は木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデザインで、不均一で心地いい木質の”ゆらぎ”を表現しています。マットで落ち着いた雰囲気の3色展開で、モダンで洗練されたデッキ空間を創出します。 今回「樹ら楽 木彫タイプ」の素材に「revia」を活用することで、より高度な資源循環の輪を広げてまいります。
また、今まで「樹ら楽ステージ」「樹ら楽ステージ 木彫」として発売していましたが、1つのシリーズに集約し「樹ら楽」として新たに生まれ変わりました。秋には平行に流れる木目の凹凸で天然木の美しさを表現した「柾目タイプ」を追加発売予定です。意匠の異なる「木彫タイプ」「柾目タイプ」「プレーンタイプ」の3つのタイプで、人工木デッキに求められる多様なニーズにお応えします。
LIXILは、限りある資源を最大限活用し、未来へとつなぐ資源循環型社会の実現に貢献してまいります。
＜参考資料＞
■ 樹ら楽
3つのタイプ・豊富なカラーをラインアップし、さまざまな納まりにも対応するスタンダードな人工木デッキです。今までの商品体系を見直し、より選びやすくなりました。
Webカタログ：https://s.lixil.com/20260529_kirara
LIXILは、この「revia」を住宅市場へ本格投入する第一弾として、人気の人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」の素材を刷新しました。「樹ら楽 木彫タイプ」は木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデザインで、不均一で心地いい木質の”ゆらぎ”を表現しています。マットで落ち着いた雰囲気の3色展開で、モダンで洗練されたデッキ空間を創出します。 今回「樹ら楽 木彫タイプ」の素材に「revia」を活用することで、より高度な資源循環の輪を広げてまいります。
また、今まで「樹ら楽ステージ」「樹ら楽ステージ 木彫」として発売していましたが、1つのシリーズに集約し「樹ら楽」として新たに生まれ変わりました。秋には平行に流れる木目の凹凸で天然木の美しさを表現した「柾目タイプ」を追加発売予定です。意匠の異なる「木彫タイプ」「柾目タイプ」「プレーンタイプ」の3つのタイプで、人工木デッキに求められる多様なニーズにお応えします。
LIXILは、限りある資源を最大限活用し、未来へとつなぐ資源循環型社会の実現に貢献してまいります。
＜参考資料＞
■ 樹ら楽
3つのタイプ・豊富なカラーをラインアップし、さまざまな納まりにも対応するスタンダードな人工木デッキです。今までの商品体系を見直し、より選びやすくなりました。
Webカタログ：https://s.lixil.com/20260529_kirara
● 木彫タイプ（レビア）※新発売
・特長
木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求し、不均一で心地いい木質の”ゆらぎ”を表現しました。リビングから眺める景色を、より上質で心安らぐものへと再定義します。循環型素材「revia」を採用し、これまで再資源化が難しいとされていた廃プラスチックの再資源化を促進していきます。
・カラーラインアップ
フローリングのトレンド色とあわせ、マットで落ち着いた雰囲気の3色を展開します。
ライトブラウンRB ダークブラウンRB グレーRB
●柾目タイプ ※秋発売予定
・特長
木材の中心付近を切ったときに表面に現れる「柾目」。まっすぐ美しい木目によつ上質な質感で、穏やかな表情を再現し天然木のリアルな美しさを堪能することができます。
・カラーラインアップ
ライトウッドW ダークウッドW グレーウッドW
●プレーンタイプ
凹凸のないフラットな質感で、スッキリとした印象を与えます。5色のカラーラインアップで、プレーンなデザインはさまざまな住宅に合わせやすく、お好みのコーディネートを実現します。
※今までの「樹ら楽ステージ」と同一の製品となります。
●環境への配慮
今回発売の「木彫タイプ」は、循環型素材「revia」を採用していますが、その他のLIXILが提供する人工木デッキでも、環境に配慮し芯材部に木粉・再生プラスチックといった100%リサイクル材を活用しています。
■循環型素材「revia（レビア）」
循環型素材「revia」は、従来再資源化が困難とされてきたほぼすべての種類の廃プラスチックと、廃木材を融合した素材です。LIXILでは、多種多様なプラスチックを選別することなく、異なる素材を一括して細かく粉砕、押出成形する技術を確立したことで、複合プラスチックなどの再資源化が難しいと考えられてきたほぼすべての廃プラスチックを、原材料として有効利用することを実現しました。廃プラスチックから新たな価値を生み出すレビアは、再資源化率の低さや使用後の廃棄による環境汚染といった世界的な廃プラスチックの課題に対応し、循環型社会の実現に向けた一翼を担う素材となります。
・循環型素材「レビア」スペシャルサイト： https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/
■販売地域
全国
■参考価格
樹ら楽 木彫タイプ（2間6尺 標準束柱A） 363,540円（税込）
■発売日
2026年6月2日 ※柾目タイプは、秋発売を予定しています。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
樹ら楽 Webカタログ
https://s.lixil.com/20260529_kirara
循環型素材「レビア」スペシャルサイト
https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/