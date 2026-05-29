人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」に廃プラスチックを原材料とした循環型素材「revia」を採用して、発売

■循環型素材「revia（レビア）」循環型素材「revia」は、従来再資源化が困難とされてきたほぼすべての種類の廃プラスチックと、廃木材を融合した素材です。LIXILでは、多種多様なプラスチックを選別することなく、異なる素材を一括して細かく粉砕、押出成形する技術を確立したことで、複合プラスチックなどの再資源化が難しいと考えられてきたほぼすべての廃プラスチックを、原材料として有効利用することを実現しました。廃プラスチックから新たな価値を生み出すレビアは、再資源化率の低さや使用後の廃棄による環境汚染といった世界的な廃プラスチックの課題に対応し、循環型社会の実現に向けた一翼を担う素材となります。・循環型素材「レビア」スペシャルサイト： https://www.lixil.co.jp/lineup/s/revia/