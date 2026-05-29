日本イーライリリー 国立健康危機管理研究機構および国立循環器病研究センターと肥満症対策に関する共同研究協定を締結 〜肥満症の研究、診療、教育、社会理解を一体的に進める産官学連携体制を強化〜

日本イーライリリー 国立健康危機管理研究機構および国立循環器病研究センターと肥満症対策に関する共同研究協定を締結 〜肥満症の研究、診療、教育、社会理解を一体的に進める産官学連携体制を強化〜