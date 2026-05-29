既存建物をシェアレジデンスとして再生JR「赤羽」駅２分の立地に「nears赤羽」誕生

『nears赤羽』共用ラウンジ

『nears赤羽』 ダイニングキッチン（上段）/シアタールーム（左下）/ワークプレイス（右下）

『nears赤羽』 外観 / 居室

シェアレジデンス『nears（ニアーズ）』











https://www.cigr.co.jp/nears/



『nears』は、「ゆるやかな隣人」をテーマにした、シェアレジデンスです。



新しい時代にあった暮らしのあり方を提案します。









