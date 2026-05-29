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既存建物をシェアレジデンスとして再生JR「赤羽」駅２分の立地に「nears赤羽」誕生
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、「“ゆるやかな隣人”のいる暮らし」をコンセプトに展開するシェアレジデンス「nears(ニアーズ)」 の第4弾となる『nears赤羽』（東京都北区赤羽南）を2026年7月下旬に開業します。
本物件は、2007年にホテルとして新築後、寄宿舎にコンバージョンされて利用されていました。この度、この建物の歴史と個性を生かし、当社のシェアレジデンス運営ノウハウを加えることで、共用フロアを最大限に活用した「過ごす居場所と過ごし方を変えられる新しい暮らし」をご提案いたします。5月29日から、公式サイトにて情報を公開しましたので、お知らせします。
■当社初 建物再生×シェアレジデンス「nears」
本物件は、ホテルとして建築後、改修等が行われ、共用部には吹き抜けのあるロビーや複数のキッチンスペース、コミュニティラウンジ、シアタールーム、ワークプレイスがありました。当社は、この建物を取得し、シェアレジデンス運営のノウハウを生かし、これらの共用部を入居者同士がゆるやかにつながる場として再生しました。
穏やかなひとり暮らしの安心感と機能性の高さ、プライベート空間をしっかり確保しながら、シェアレジデンスならではの入居者同士が“ゆるやかにつながる”心地よい暮らし“を兼ね備えた、新しい住まい方を提案します。
●さまざまな機能がある共用フロアで、過ごし方を選べる暮らし
共用フロアで、入居者同士のコミュニケーションが生まれたり、ひとりでラウンジで読書したりなど、気分に合わせて一人ひとりが居場所をつくれるようにしました。また、大型のキッチン、シアタールーム、ワークプレイスも備え、全ての空間で、過ごし方を自由に選べる暮らしを実現します。
●ゆるやかなコミュニティ形成のきっかけづくり
「nears」では、オンラインコミュニティツール「station」※導入のほか、自由参加型のイベントを定期開催しています。また、フリードリンク・フリースナックやライブラリーなど、一息つきたい時や気分転換したい時に利用できるコンテンツや、快適にリモートワークができる環境づくりから、共用フロアに自然と人が集まる仕掛けをつくっています。入居者同士の気軽なコミュニケーションを図り、「“ゆるやかな隣人”のいる暮らし」を提供します。
※ 「station」サービス公式サイト：https://www.station.space/
■ 物件概要
『nears赤羽』は、JR各線が乗り入れる、北区有数のターミナル駅「赤羽」駅から徒歩2分。乗り換えなしで池袋駅まで約9分、上野駅まで約10分、新宿駅まで約15分、東京駅まで約17分、渋谷駅まで約20分でアクセスが可能です。
本物件1階の「やなか珈琲」では、落ち着いた空間で、本格的なコーヒーが提供されています。
https://digitalpr.jp/table_img/2493/135838/135838_web_1.png
■ 『nears赤羽』今後のスケジュール
https://digitalpr.jp/table_img/2493/135838/135838_web_2.png
※詳細が決まり次第、公式サイト等でお知らせいたします。
※公式サイトからのご見学お申込み、お問い合わせいただいた方には最新情報をご案内いたします。
ご見学へのご参加希望やその他質問は、以下URLからお問合せください。
✓ご見学予約はこちら
https://nears.resv.jp/
✓資料請求等はこちら
https://www.cigr.co.jp/forms/nears/contact/
■ 自社の運営コンテンツの強みを生かし、建物再生事業を一層促進
当社は、今後も、シェアレジデンス「nears」や職住近接型シェアオフィス「MID POINT」など、自社の運営ノウハウを生かし、既存建物の再生による価値最大化を通じて、環境負荷軽減と資源の有効活用に、貢献してまいります。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を、創り出し、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/05/nears_akabane/
『nears赤羽』公式サイト
https://www.cigr.co.jp/nears/location/akabane/
シェアレジデンス『nears（ニアーズ）』
https://www.cigr.co.jp/nears/
『nears赤羽』共用ラウンジ
本物件は、2007年にホテルとして新築後、寄宿舎にコンバージョンされて利用されていました。この度、この建物の歴史と個性を生かし、当社のシェアレジデンス運営ノウハウを加えることで、共用フロアを最大限に活用した「過ごす居場所と過ごし方を変えられる新しい暮らし」をご提案いたします。5月29日から、公式サイトにて情報を公開しましたので、お知らせします。
『nears赤羽』公式サイト
https://www.cigr.co.jp/nears/location/akabane/
https://www.cigr.co.jp/nears/location/akabane/
■当社初 建物再生×シェアレジデンス「nears」
本物件は、ホテルとして建築後、改修等が行われ、共用部には吹き抜けのあるロビーや複数のキッチンスペース、コミュニティラウンジ、シアタールーム、ワークプレイスがありました。当社は、この建物を取得し、シェアレジデンス運営のノウハウを生かし、これらの共用部を入居者同士がゆるやかにつながる場として再生しました。
穏やかなひとり暮らしの安心感と機能性の高さ、プライベート空間をしっかり確保しながら、シェアレジデンスならではの入居者同士が“ゆるやかにつながる”心地よい暮らし“を兼ね備えた、新しい住まい方を提案します。
『nears赤羽』 ダイニングキッチン（上段）/シアタールーム（左下）/ワークプレイス（右下）
●さまざまな機能がある共用フロアで、過ごし方を選べる暮らし
共用フロアで、入居者同士のコミュニケーションが生まれたり、ひとりでラウンジで読書したりなど、気分に合わせて一人ひとりが居場所をつくれるようにしました。また、大型のキッチン、シアタールーム、ワークプレイスも備え、全ての空間で、過ごし方を自由に選べる暮らしを実現します。
●ゆるやかなコミュニティ形成のきっかけづくり
「nears」では、オンラインコミュニティツール「station」※導入のほか、自由参加型のイベントを定期開催しています。また、フリードリンク・フリースナックやライブラリーなど、一息つきたい時や気分転換したい時に利用できるコンテンツや、快適にリモートワークができる環境づくりから、共用フロアに自然と人が集まる仕掛けをつくっています。入居者同士の気軽なコミュニケーションを図り、「“ゆるやかな隣人”のいる暮らし」を提供します。
※ 「station」サービス公式サイト：https://www.station.space/
■ 物件概要
『nears赤羽』は、JR各線が乗り入れる、北区有数のターミナル駅「赤羽」駅から徒歩2分。乗り換えなしで池袋駅まで約9分、上野駅まで約10分、新宿駅まで約15分、東京駅まで約17分、渋谷駅まで約20分でアクセスが可能です。
本物件1階の「やなか珈琲」では、落ち着いた空間で、本格的なコーヒーが提供されています。
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『nears赤羽』 外観 / 居室
■ 『nears赤羽』今後のスケジュール
https://digitalpr.jp/table_img/2493/135838/135838_web_2.png
※詳細が決まり次第、公式サイト等でお知らせいたします。
※公式サイトからのご見学お申込み、お問い合わせいただいた方には最新情報をご案内いたします。
ご見学へのご参加希望やその他質問は、以下URLからお問合せください。
✓ご見学予約はこちら
https://nears.resv.jp/
✓資料請求等はこちら
https://www.cigr.co.jp/forms/nears/contact/
■ 自社の運営コンテンツの強みを生かし、建物再生事業を一層促進
当社は、今後も、シェアレジデンス「nears」や職住近接型シェアオフィス「MID POINT」など、自社の運営ノウハウを生かし、既存建物の再生による価値最大化を通じて、環境負荷軽減と資源の有効活用に、貢献してまいります。
シェアレジデンス『nears（ニアーズ）』
https://www.cigr.co.jp/nears/
『nears』は、「ゆるやかな隣人」をテーマにした、シェアレジデンスです。
新しい時代にあった暮らしのあり方を提案します。
『nears』は、「ゆるやかな隣人」をテーマにした、シェアレジデンスです。
新しい時代にあった暮らしのあり方を提案します。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を、創り出し、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/05/nears_akabane/
『nears赤羽』公式サイト
https://www.cigr.co.jp/nears/location/akabane/
シェアレジデンス『nears（ニアーズ）』
https://www.cigr.co.jp/nears/