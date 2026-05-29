原子間力顕微鏡 (AFM)産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
原子間力顕微鏡 (AFM)世界総市場規模
原子間力顕微鏡（AFM）は、試料表面をナノメートルレベルで観察・解析する高精度測定装置です。探針と試料表面間に働く原子間力を利用し、表面形状や粗さ、機械特性などを高分解能で可視化できます。半導体、材料、バイオ分野など幅広い研究開発用途で活用されています。
図. 原子間力顕微鏡 (AFM)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350755/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350755/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル原子間力顕微鏡 (AFM)のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
原子間力顕微鏡（AFM）市場分析：半導体・ナノ材料研究を加速する次世代計測ソリューション
原子間力顕微鏡（AFM）市場は、半導体微細化、ナノ材料研究、ライフサイエンス解析の高度化を背景に、世界的な拡大局面へ移行しています。Global Reportsによると、グローバル原子間力顕微鏡（AFM）市場規模は2025年の5.69億米ドルから2032年には10.22億米ドルへ成長し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は8.8％に達する見通しです。特に、半導体製造工程におけるナノレベル計測需要の増加、高機能材料の品質評価ニーズ、大学・研究機関による研究開発投資の拡大が、原子間力顕微鏡（AFM）市場の成長を支える主要因となっています。
原子間力顕微鏡（AFM）は、走査型プローブ顕微鏡（SPM）の一種であり、ナノメートル以下の超高分解能観察を実現する先端分析装置です。10nm未満の鋭利な探針と試料表面間に働く原子間力を利用し、表面形状、粗さ、粘弾性、導電性などを三次元的に可視化できます。光学顕微鏡の回折限界を大幅に超える性能を持つことから、原子間力顕微鏡（AFM）は半導体、MEMS、バイオ医薬、次世代電池材料などの分野で不可欠な解析ツールとして定着しています。
2024年の世界原子間力顕微鏡（AFM）出荷台数は3,100台を超え、平均工場出荷価格は約15万米ドルに達しました。近年では、高速スキャン技術、自動化制御、AI画像解析機能を統合した高性能AFM装置への需要が拡大しています。特に半導体分野では、2nm世代プロセス開発に伴い、表面欠陥や膜厚均一性を原子レベルで測定できる原子間力顕微鏡（AFM）の重要性が急速に高まっています。
地域別では、北米が依然として世界最大市場を維持しています。Bruker を中心とする主要メーカーが高度な技術開発を推進しており、研究用途と産業用途の双方で安定需要を形成しています。2024年時点で米国市場は世界市場の38.39％を占めており、2032年まで堅調な成長が続く見込みです。一方、中国を中心とするアジア太平洋地域では、研究開発投資拡大と国産化政策を背景に、原子間力顕微鏡（AFM）の導入が急増しています。中国市場は今後6年間でCAGR13.47％という高成長が予測されており、世界市場における存在感を一段と高める見通しです。
欧州市場では、ドイツ、フランス、スイスが技術開発を主導しています。欧州の原子間力顕微鏡（AFM）需要は、高精度製造業や国家研究機関に集中しており、特に量子材料や先端複合材料研究での利用が拡大しています。また、日本市場においても、半導体製造装置、電子部品、精密材料評価用途で原子間力顕微鏡（AFM）の需要が安定的に推移しています。日本企業は高精度制御技術や長寿命カンチレバー技術に強みを有しており、グローバル供給網における重要な役割を担っています。
原子間力顕微鏡（AFM）は、試料表面をナノメートルレベルで観察・解析する高精度測定装置です。探針と試料表面間に働く原子間力を利用し、表面形状や粗さ、機械特性などを高分解能で可視化できます。半導体、材料、バイオ分野など幅広い研究開発用途で活用されています。
図. 原子間力顕微鏡 (AFM)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350755/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350755/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル原子間力顕微鏡 (AFM)のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
原子間力顕微鏡（AFM）市場分析：半導体・ナノ材料研究を加速する次世代計測ソリューション
原子間力顕微鏡（AFM）市場は、半導体微細化、ナノ材料研究、ライフサイエンス解析の高度化を背景に、世界的な拡大局面へ移行しています。Global Reportsによると、グローバル原子間力顕微鏡（AFM）市場規模は2025年の5.69億米ドルから2032年には10.22億米ドルへ成長し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は8.8％に達する見通しです。特に、半導体製造工程におけるナノレベル計測需要の増加、高機能材料の品質評価ニーズ、大学・研究機関による研究開発投資の拡大が、原子間力顕微鏡（AFM）市場の成長を支える主要因となっています。
原子間力顕微鏡（AFM）は、走査型プローブ顕微鏡（SPM）の一種であり、ナノメートル以下の超高分解能観察を実現する先端分析装置です。10nm未満の鋭利な探針と試料表面間に働く原子間力を利用し、表面形状、粗さ、粘弾性、導電性などを三次元的に可視化できます。光学顕微鏡の回折限界を大幅に超える性能を持つことから、原子間力顕微鏡（AFM）は半導体、MEMS、バイオ医薬、次世代電池材料などの分野で不可欠な解析ツールとして定着しています。
2024年の世界原子間力顕微鏡（AFM）出荷台数は3,100台を超え、平均工場出荷価格は約15万米ドルに達しました。近年では、高速スキャン技術、自動化制御、AI画像解析機能を統合した高性能AFM装置への需要が拡大しています。特に半導体分野では、2nm世代プロセス開発に伴い、表面欠陥や膜厚均一性を原子レベルで測定できる原子間力顕微鏡（AFM）の重要性が急速に高まっています。
地域別では、北米が依然として世界最大市場を維持しています。Bruker を中心とする主要メーカーが高度な技術開発を推進しており、研究用途と産業用途の双方で安定需要を形成しています。2024年時点で米国市場は世界市場の38.39％を占めており、2032年まで堅調な成長が続く見込みです。一方、中国を中心とするアジア太平洋地域では、研究開発投資拡大と国産化政策を背景に、原子間力顕微鏡（AFM）の導入が急増しています。中国市場は今後6年間でCAGR13.47％という高成長が予測されており、世界市場における存在感を一段と高める見通しです。
欧州市場では、ドイツ、フランス、スイスが技術開発を主導しています。欧州の原子間力顕微鏡（AFM）需要は、高精度製造業や国家研究機関に集中しており、特に量子材料や先端複合材料研究での利用が拡大しています。また、日本市場においても、半導体製造装置、電子部品、精密材料評価用途で原子間力顕微鏡（AFM）の需要が安定的に推移しています。日本企業は高精度制御技術や長寿命カンチレバー技術に強みを有しており、グローバル供給網における重要な役割を担っています。