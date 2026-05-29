PPS樹脂市場規模、2026年に1220百万米ドルへ拡大予測
PPS樹脂とは
PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド樹脂）は、パラ位に配置されたフェニレン環と硫黄原子が交互に結合した構造を持つポリマーである。他のエンジニアリングプラスチックでは得られない独自の特性バランスとコストパフォーマンスを有している。主な特性として、耐熱性、寸法安定性、耐薬品性、そして本質的な難燃性が挙げられる。電気・電子分野、自動車産業、産業機械分野、航空宇宙分野などで幅広く使用されている。
この成長の背景には、自動車の電動化、電子機器の高性能化、産業機械の高効率化といった構造的要因が存在する。特に高耐熱性・耐薬品性・寸法安定性を兼ね備えたPPS樹脂は、従来材料の代替として需要が拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350771/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350771/images/bodyimage2】
図. PPS樹脂の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PPS樹脂―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PPS樹脂の世界市場は、2025年に1144百万米ドルと推定され、2026年には1220百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で推移し、2032年には1872百万米ドルに拡大すると見込まれています。
マクロ環境とサプライチェーン：関税政策と地政学リスクの影響
直近6カ月では、米国の関税政策および地政学リスクの高まりにより、化学材料全体のサプライチェーン再編が加速している。PPS樹脂も例外ではなく、調達先の分散化や地域内生産の強化が進行している。
特に欧米およびアジアの主要メーカーは、関税回避と供給安定性確保のため、生産拠点の再配置を推進している。この動きは価格形成構造にも影響を与えており、市場競争の前提条件そのものが変化しつつある。
材料特性と技術的優位性：高耐熱・高信頼性ポリマーの中核材料
PPS樹脂は、パラ位に配置されたフェニレン環と硫黄原子が交互に結合する分子構造を持ち、優れた耐熱性・耐薬品性・難燃性を同時に実現するエンジニアリングプラスチックである。この特性により、高温・腐食環境下でも安定した性能を発揮する。
また、寸法安定性と機械強度にも優れており、電気電子部品や精密機構部品への適用が進んでいる。近年では軽量化ニーズの高まりにより、従来金属部品の代替材料としても採用が拡大している。
需要構造とアプリケーション動向：自動車・電子分野が主導
自動車分野では、EV化の進展に伴い、PPS樹脂の需要が急速に拡大している。特に燃料系統部品、センサー部品、電動駆動関連部材など、高耐熱性が求められる領域で採用が増加している。
また、電子機器分野では高密度実装化の進展により、コネクタや基板周辺部材への需要が拡大している。航空宇宙・産業機械分野においても、軽量かつ高耐久性材料として採用が進み、用途の多様化が市場成長を後押ししている。
技術革新と環境対応：新グレード開発と持続可能性の進展
近年、PPS樹脂の重合技術およびコンパウンド技術の進化により、高流動性グレードや高耐衝撃グレードの開発が進んでいる。これにより加工性とコスト競争力が向上し、適用範囲の拡大が加速している。
さらに、リサイクル技術や低環境負荷製造プロセスの導入も進んでおり、ESG対応の観点からも注目が高まっている。2025年前後にはアジア主要メーカーによる量産技術の確立が進み、市場拡大を後押ししている。
PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド樹脂）は、パラ位に配置されたフェニレン環と硫黄原子が交互に結合した構造を持つポリマーである。他のエンジニアリングプラスチックでは得られない独自の特性バランスとコストパフォーマンスを有している。主な特性として、耐熱性、寸法安定性、耐薬品性、そして本質的な難燃性が挙げられる。電気・電子分野、自動車産業、産業機械分野、航空宇宙分野などで幅広く使用されている。
この成長の背景には、自動車の電動化、電子機器の高性能化、産業機械の高効率化といった構造的要因が存在する。特に高耐熱性・耐薬品性・寸法安定性を兼ね備えたPPS樹脂は、従来材料の代替として需要が拡大している。
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図. PPS樹脂の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「PPS樹脂―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、PPS樹脂の世界市場は、2025年に1144百万米ドルと推定され、2026年には1220百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.4%で推移し、2032年には1872百万米ドルに拡大すると見込まれています。
マクロ環境とサプライチェーン：関税政策と地政学リスクの影響
直近6カ月では、米国の関税政策および地政学リスクの高まりにより、化学材料全体のサプライチェーン再編が加速している。PPS樹脂も例外ではなく、調達先の分散化や地域内生産の強化が進行している。
特に欧米およびアジアの主要メーカーは、関税回避と供給安定性確保のため、生産拠点の再配置を推進している。この動きは価格形成構造にも影響を与えており、市場競争の前提条件そのものが変化しつつある。
材料特性と技術的優位性：高耐熱・高信頼性ポリマーの中核材料
PPS樹脂は、パラ位に配置されたフェニレン環と硫黄原子が交互に結合する分子構造を持ち、優れた耐熱性・耐薬品性・難燃性を同時に実現するエンジニアリングプラスチックである。この特性により、高温・腐食環境下でも安定した性能を発揮する。
また、寸法安定性と機械強度にも優れており、電気電子部品や精密機構部品への適用が進んでいる。近年では軽量化ニーズの高まりにより、従来金属部品の代替材料としても採用が拡大している。
需要構造とアプリケーション動向：自動車・電子分野が主導
自動車分野では、EV化の進展に伴い、PPS樹脂の需要が急速に拡大している。特に燃料系統部品、センサー部品、電動駆動関連部材など、高耐熱性が求められる領域で採用が増加している。
また、電子機器分野では高密度実装化の進展により、コネクタや基板周辺部材への需要が拡大している。航空宇宙・産業機械分野においても、軽量かつ高耐久性材料として採用が進み、用途の多様化が市場成長を後押ししている。
技術革新と環境対応：新グレード開発と持続可能性の進展
近年、PPS樹脂の重合技術およびコンパウンド技術の進化により、高流動性グレードや高耐衝撃グレードの開発が進んでいる。これにより加工性とコスト競争力が向上し、適用範囲の拡大が加速している。
さらに、リサイクル技術や低環境負荷製造プロセスの導入も進んでおり、ESG対応の観点からも注目が高まっている。2025年前後にはアジア主要メーカーによる量産技術の確立が進み、市場拡大を後押ししている。