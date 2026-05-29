世界のMEMSハイドロフォン市場動向、年平均成長率16.7%で拡大継続
MEMSハイドロフォンとは
MEMSハイドロフォン（MEMS Hydrophone）は、水中の音響信号を電気信号へ変換する水中音響トランスデューサであり、ソナーシステムの中核構成要素である。近年は従来型ハイドロフォンからMEMS技術を活用した高集積型センサーへと移行が進んでいる。
ハイドロフォンはスカラー型とベクトル型に大別されるが、特にMEMSベクトル型ハイドロフォンは音場のスカラー情報とベクトル情報を同一点で取得できる点で優位性を持つ。これにより信号処理精度が向上し、低周波域における指向性強化やノイズ抑制性能が改善される。一方で、現時点では体積の大きさ、設置の複雑性、コストの高さといった工学的課題が残存している。
MEMSハイドロフォン市場は、水中音響センシング技術の高度化とインフラ監視需要の拡大を背景に、ニッチながら急成長フェーズへ移行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350766/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350766/images/bodyimage2】
図. MEMSハイドロフォンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「MEMSハイドロフォン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、MEMSハイドロフォンの世界市場は、2025年に3.32百万米ドルと推定され、2026年には3.82百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）16.7%で推移し、2032年には9.64百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MEMS技術による性能革新と産業的意義
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）は半導体プロセスを基盤とする微細加工技術であり、小型化・低消費電力・量産性・低コスト・高安定性という特性を有する。特にMEMSハイドロフォン領域では、従来の磁歪式や窒化アルミニウム（AlN）型センサーに比べ、サイズ・感度・消費電力の面で明確な改善が確認されている。
近年の技術トレンドとしては、人間の蝸牛構造を模倣したバイオミメティクス設計の導入が進み、音響信号の高精度検出能力が向上している。2025年上半期の業界動向では、海底インフラ監視やエネルギー輸送パイプラインの漏洩検知用途において実証導入が増加しており、特に長距離監視用途での採用が拡大している。
市場構造と競争環境
MEMSハイドロフォン市場は極めて高い集中度を特徴とする。主要企業はGuangzhou ChengfangおよびDigi Techに集約され、上位2社で市場シェアの86％超を占有している。製造プロセスの高度性と技術障壁の高さが新規参入を制限している構造である。
地域別では中国が圧倒的な中心市場であり、約97％のシェアを占める。これは海洋監視、インフラ検査、軍事用途における国家主導型需要が背景にある。また製品タイプではAlNベースMEMSハイドロフォンが73％を占め主流となっている。
用途別ではパイプライン漏洩検知が約41％で最大市場を形成しており、エネルギー輸送インフラの安全管理ニーズが直接的な成長要因となっている。
産業構造とサプライチェーン分析
MEMSハイドロフォンのサプライチェーンは、上流の半導体材料・圧電材料・MEMS加工技術、中流のセンサーデバイス製造、下流の海洋計測・インフラ監視・防衛システムで構成される。
特にAlN薄膜形成技術や微細加工精度は製品性能を決定する主要技術であり、製造歩留まりとコスト競争力を左右する重要因子である。2025年時点では製造能力の大部分が中国に集中しており、地政学リスクや関税政策が供給網の再編を促す可能性が高い。
MEMSハイドロフォン（MEMS Hydrophone）は、水中の音響信号を電気信号へ変換する水中音響トランスデューサであり、ソナーシステムの中核構成要素である。近年は従来型ハイドロフォンからMEMS技術を活用した高集積型センサーへと移行が進んでいる。
ハイドロフォンはスカラー型とベクトル型に大別されるが、特にMEMSベクトル型ハイドロフォンは音場のスカラー情報とベクトル情報を同一点で取得できる点で優位性を持つ。これにより信号処理精度が向上し、低周波域における指向性強化やノイズ抑制性能が改善される。一方で、現時点では体積の大きさ、設置の複雑性、コストの高さといった工学的課題が残存している。
MEMSハイドロフォン市場は、水中音響センシング技術の高度化とインフラ監視需要の拡大を背景に、ニッチながら急成長フェーズへ移行している。
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図. MEMSハイドロフォンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「MEMSハイドロフォン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、MEMSハイドロフォンの世界市場は、2025年に3.32百万米ドルと推定され、2026年には3.82百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）16.7%で推移し、2032年には9.64百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MEMS技術による性能革新と産業的意義
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）は半導体プロセスを基盤とする微細加工技術であり、小型化・低消費電力・量産性・低コスト・高安定性という特性を有する。特にMEMSハイドロフォン領域では、従来の磁歪式や窒化アルミニウム（AlN）型センサーに比べ、サイズ・感度・消費電力の面で明確な改善が確認されている。
近年の技術トレンドとしては、人間の蝸牛構造を模倣したバイオミメティクス設計の導入が進み、音響信号の高精度検出能力が向上している。2025年上半期の業界動向では、海底インフラ監視やエネルギー輸送パイプラインの漏洩検知用途において実証導入が増加しており、特に長距離監視用途での採用が拡大している。
市場構造と競争環境
MEMSハイドロフォン市場は極めて高い集中度を特徴とする。主要企業はGuangzhou ChengfangおよびDigi Techに集約され、上位2社で市場シェアの86％超を占有している。製造プロセスの高度性と技術障壁の高さが新規参入を制限している構造である。
地域別では中国が圧倒的な中心市場であり、約97％のシェアを占める。これは海洋監視、インフラ検査、軍事用途における国家主導型需要が背景にある。また製品タイプではAlNベースMEMSハイドロフォンが73％を占め主流となっている。
用途別ではパイプライン漏洩検知が約41％で最大市場を形成しており、エネルギー輸送インフラの安全管理ニーズが直接的な成長要因となっている。
産業構造とサプライチェーン分析
MEMSハイドロフォンのサプライチェーンは、上流の半導体材料・圧電材料・MEMS加工技術、中流のセンサーデバイス製造、下流の海洋計測・インフラ監視・防衛システムで構成される。
特にAlN薄膜形成技術や微細加工精度は製品性能を決定する主要技術であり、製造歩留まりとコスト競争力を左右する重要因子である。2025年時点では製造能力の大部分が中国に集中しており、地政学リスクや関税政策が供給網の再編を促す可能性が高い。