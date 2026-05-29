EC軸流ファンの世界市場2026年、グローバル市場規模（500mm以下、500mm以上）・分析レポートを発表
2026年5月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EC軸流ファンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、EC軸流ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のEC軸流ファン市場は、2024年時点で49億8200万米ドル規模に達しており、2031年には65億9300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.1％と見込まれており、省エネルギー需要や高効率空調システム需要を背景に安定した成長が期待されています。
EC軸流ファンは、交流電源の利点と直流モーター技術を組み合わせた電子整流型ファンです。可変速制御機能を内蔵しており、高効率運転を実現できます。従来型ファンと比較して最大90％近い効率向上が可能とされており、空調設備や情報通信設備を中心に幅広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、省エネルギー需要拡大、環境規制強化、データセンター需要増加、高効率空調設備需要拡大などが挙げられます。
特にデータセンターでは、冷却システムが大きな電力消費源となっており、可変速制御対応ファン導入によって最大76％のエネルギー削減が可能とされています。機械冷却設備に次いで、空調装置内ファンは大きな電力消費要素であるため、データセンター運営企業は高効率ECファン導入を積極的に進めています。
また、空調設備、航空機、鉄道、医療機器、通信機器など幅広い分野で運用コスト削減要求が高まっており、EC軸流ファンの採用が拡大しています。初期導入コストは比較的高いものの、長期的な省エネルギー効果や高信頼性が評価されています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「500ミリメートル以下」と「500ミリメートル以上」に分類されています。500ミリメートル以下の製品は小型設備や民生機器向けに広く利用されています。一方、500ミリメートル超の大型製品は、大規模空調設備や産業用換気設備向け需要が拡大しています。
用途別では、「民生用電子機器」「空調設備」「産業用換気」「自動車産業」「情報通信産業」「その他」に分類されています。特に空調設備分野は最大市場となっており、省エネルギー空調システム需要が市場成長を支えています。また、情報通信産業ではデータセンター向け冷却需要が拡大しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は環境規制が厳しく、省エネルギー設備導入が進んでいることから、高効率ECファン需要が安定しています。ドイツを中心に高性能空調機器市場が成長しています。
北米市場ではデータセンター投資拡大や空調設備更新需要が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に産業設備投資や電子機器需要が増加しており、市場拡大が続いています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EC軸流ファンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、EC軸流ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のEC軸流ファン市場は、2024年時点で49億8200万米ドル規模に達しており、2031年には65億9300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.1％と見込まれており、省エネルギー需要や高効率空調システム需要を背景に安定した成長が期待されています。
EC軸流ファンは、交流電源の利点と直流モーター技術を組み合わせた電子整流型ファンです。可変速制御機能を内蔵しており、高効率運転を実現できます。従来型ファンと比較して最大90％近い効率向上が可能とされており、空調設備や情報通信設備を中心に幅広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、省エネルギー需要拡大、環境規制強化、データセンター需要増加、高効率空調設備需要拡大などが挙げられます。
特にデータセンターでは、冷却システムが大きな電力消費源となっており、可変速制御対応ファン導入によって最大76％のエネルギー削減が可能とされています。機械冷却設備に次いで、空調装置内ファンは大きな電力消費要素であるため、データセンター運営企業は高効率ECファン導入を積極的に進めています。
また、空調設備、航空機、鉄道、医療機器、通信機器など幅広い分野で運用コスト削減要求が高まっており、EC軸流ファンの採用が拡大しています。初期導入コストは比較的高いものの、長期的な省エネルギー効果や高信頼性が評価されています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「500ミリメートル以下」と「500ミリメートル以上」に分類されています。500ミリメートル以下の製品は小型設備や民生機器向けに広く利用されています。一方、500ミリメートル超の大型製品は、大規模空調設備や産業用換気設備向け需要が拡大しています。
用途別では、「民生用電子機器」「空調設備」「産業用換気」「自動車産業」「情報通信産業」「その他」に分類されています。特に空調設備分野は最大市場となっており、省エネルギー空調システム需要が市場成長を支えています。また、情報通信産業ではデータセンター向け冷却需要が拡大しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は環境規制が厳しく、省エネルギー設備導入が進んでいることから、高効率ECファン需要が安定しています。ドイツを中心に高性能空調機器市場が成長しています。
北米市場ではデータセンター投資拡大や空調設備更新需要が市場成長を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国を中心に産業設備投資や電子機器需要が増加しており、市場拡大が続いています。