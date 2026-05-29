窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体競合分析レポート：企業別売上推移と市場シェア動向2026-2032
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体世界総市場規模
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体は、高耐圧・高効率・高周波動作を実現する次世代半導体デバイスです。従来のシリコン半導体と比較して電力損失を大幅に低減できるため、EV、再生可能エネルギー、産業機器、データセンターなど幅広い分野で導入が拡大しています。特に高温環境や高速スイッチング用途に優れ、電力変換効率向上に大きく貢献しています。
図. 窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350758/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350758/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場分析：EV・再生可能エネルギー向け次世代電力変換技術
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場は、EV、高速充電、再生可能エネルギー、データセンター分野の急成長を背景に、半導体産業の中でも最も高い成長率を示す戦略市場として注目されています。Global Reportsによると、グローバル窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場は、2025年の71.23億米ドルから2032年には249.7億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は19.7％に達すると予測されています。特に、SiCパワーデバイスによる高効率電力制御と、GaNパワーデバイスによる高周波・小型化技術が、次世代パワーエレクトロニクス市場を牽引しています。
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体は、従来のシリコン半導体を超える高耐圧、高効率、高温動作性能を有するワイドバンドギャップ半導体です。窒化ガリウム（GaN）は高速スイッチング性能と小型化に優れ、スマートフォン急速充電器やサーバー電源で導入が進んでいます。一方、炭化ケイ素（SiC）は絶縁破壊電界強度がシリコンの約10倍に達し、高電圧・大電流制御に適しているため、EV駆動システムや産業用インバーターで採用が急拡大しています。
現在、窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場では、SiCパワーデバイスが市場の中心を占めています。2024年のSiCパワーデバイス市場規模は48.7億米ドルに達し、2031年には188億米ドルへ成長すると予測されています。特にEV向けメインインバーター、OBC（車載充電器）、DC/DCコンバーター用途が市場拡大を牽引しており、自動車用途は2024年時点で市場全体の約81％を占めています。今後は800V高電圧アーキテクチャ採用拡大により、窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体需要はさらに加速する見込みです。
競争環境では、STMicroelectronics、Infineon、Wolfspeed、Rohm、onsemi などがSiC市場を主導しています。近年は、EVメーカーによる内製化も進展しており、BYD Semiconductor のような車載半導体メーカーの存在感も高まっています。特に最近6か月では、欧米メーカーがSiCウェハ供給契約を相次いで締結しており、長期供給体制の確保が競争優位性を左右する状況となっています。
一方、GaNパワーデバイス市場は急速な拡大フェーズにあります。2024年の市場規模は4.06億米ドルでしたが、2031年には22.45億米ドルへ成長する見通しです。GaNは高周波動作に優れるため、小型・軽量化が求められる民生電子機器で急速に普及しています。特にUSB PD急速充電器やAIサーバー電源分野では、GaN採用比率が大幅に上昇しています。市場では、Innoscience、Navitas Semiconductor、Power Integrations などが成長を牽引しています。
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体は、高耐圧・高効率・高周波動作を実現する次世代半導体デバイスです。従来のシリコン半導体と比較して電力損失を大幅に低減できるため、EV、再生可能エネルギー、産業機器、データセンターなど幅広い分野で導入が拡大しています。特に高温環境や高速スイッチング用途に優れ、電力変換効率向上に大きく貢献しています。
図. 窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350758/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場分析：EV・再生可能エネルギー向け次世代電力変換技術
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場は、EV、高速充電、再生可能エネルギー、データセンター分野の急成長を背景に、半導体産業の中でも最も高い成長率を示す戦略市場として注目されています。Global Reportsによると、グローバル窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場は、2025年の71.23億米ドルから2032年には249.7億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は19.7％に達すると予測されています。特に、SiCパワーデバイスによる高効率電力制御と、GaNパワーデバイスによる高周波・小型化技術が、次世代パワーエレクトロニクス市場を牽引しています。
窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体は、従来のシリコン半導体を超える高耐圧、高効率、高温動作性能を有するワイドバンドギャップ半導体です。窒化ガリウム（GaN）は高速スイッチング性能と小型化に優れ、スマートフォン急速充電器やサーバー電源で導入が進んでいます。一方、炭化ケイ素（SiC）は絶縁破壊電界強度がシリコンの約10倍に達し、高電圧・大電流制御に適しているため、EV駆動システムや産業用インバーターで採用が急拡大しています。
現在、窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体市場では、SiCパワーデバイスが市場の中心を占めています。2024年のSiCパワーデバイス市場規模は48.7億米ドルに達し、2031年には188億米ドルへ成長すると予測されています。特にEV向けメインインバーター、OBC（車載充電器）、DC/DCコンバーター用途が市場拡大を牽引しており、自動車用途は2024年時点で市場全体の約81％を占めています。今後は800V高電圧アーキテクチャ採用拡大により、窒化ガリウムと炭化ケイ素のパワー半導体需要はさらに加速する見込みです。
競争環境では、STMicroelectronics、Infineon、Wolfspeed、Rohm、onsemi などがSiC市場を主導しています。近年は、EVメーカーによる内製化も進展しており、BYD Semiconductor のような車載半導体メーカーの存在感も高まっています。特に最近6か月では、欧米メーカーがSiCウェハ供給契約を相次いで締結しており、長期供給体制の確保が競争優位性を左右する状況となっています。
一方、GaNパワーデバイス市場は急速な拡大フェーズにあります。2024年の市場規模は4.06億米ドルでしたが、2031年には22.45億米ドルへ成長する見通しです。GaNは高周波動作に優れるため、小型・軽量化が求められる民生電子機器で急速に普及しています。特にUSB PD急速充電器やAIサーバー電源分野では、GaN採用比率が大幅に上昇しています。市場では、Innoscience、Navitas Semiconductor、Power Integrations などが成長を牽引しています。