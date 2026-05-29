対戦ゲーム『#コンパス』10周年記念アートブックが10月10日発売 未公開資料を含む全768ページ・豪華3部構成 早期予約特典付きで先行予約受付中

NHN PlayArt株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt)と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）は、両社が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下、#コンパス）が今年12月に10周年を迎えることを受け、『#コンパス 戦闘摂理解析システム オフィシャルアートブック 10th ANNIVERSARY』を発売いたします。

本商品は、全768ページ・3部構成で10年の歩みを凝縮した永久保存版です。未公開資料や描き下ろしイラストも多数収録しています。

発売日は2026年10月10日（土）を予定しており、公式ECサイト「#コンパスマート」にて限定販売します。

重版を行う予定はございませんので、お求めの方はお早めにご予約ください。

https://mall.nhn-playart.com/shopdetail/000000001764

■10年分の資料を凝縮した「3部構成・全768ページ」のアートブック

本商品は、これまでの開発資料や秘蔵イラストを収録した、全768ページ・3部構成のアートブックです。

資料とビジュアルの両面から、『#コンパス』の10年の軌跡を辿ることができます。

https://youtu.be/fnpUKwYaAO8?si=zANgV1uFylPkxSU-

【構成内容】

アートブック（424P）：

2026年4月時点で未発表の新ヒーローを含む、全50体のヒーロー開発資料を余すことなく収録。

日の目を見ることのなかった貴重な没案や発表前のラフ案などを初公開します。

ヒストリーブック（240P）：

ゲーム内資料およびグッズ用イラストに特化。

2026年7月まで開催されたシーズンアリーナの報酬カードイラスト（110枚）や、懐かしのイベントバナーやアイコン、ステージ開発資料などを収録しています。

アニバーサリーブック（104P）：

新ヒーロー「シャルル・リヒター」までを含む全50ヒーロー「10周年記念特別描き下ろし」を収録。

ネタバレを回避するため、ここでは黒塗りとさせて頂きます。

■こだわりの装丁仕様

外箱は、ブランドカラーのオレンジを基調にロゴを配置。表面にはザラザラとした質感の「サンディマット加工」を施し、

重厚感を演出しています。

一部、あえて加工を「抜いた」箇所があるなど、細部までこだわり抜いた仕上がりとなっています。

■購入者限定特典：ゲーム内シリアルコード

付属のシリアルコードにて、100万エナジーをはじめとする豪華ゲーム内アイテムをプレゼントします。

※#コンパスの1アカウントにつき1回だけお使いいただけます。

▼イベントカードの名称と効果

■カード名

【#コンパス】10周年アートブック

■効果

味方チーム全員のライフを 1010% 回復

クールダウン 999秒 発動時間 短

■ 商品概要・予約情報

商品名： #コンパス 戦闘摂理解析システム オフィシャルアートブック 10th ANNIVERSARY

価格： 14,080円（税込）

サイズ： W214mm × H304.5mm × D57.5mm（約）

一般発売日： 2026年10月10日（土）

出荷開始： 2026年10月8日（木）より順次

予約受付： 公式ECサイト「#コンパスマート」

https://mall.nhn-playart.com/shopdetail/000000001764

【早期予約特典】

「#コンパスマート」での先行予約者には、早期予約特典として

「限定A4クリアファイル」（右画像）をプレゼントいたします。（数量限定・無くなり次第終了）

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

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