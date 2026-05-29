観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業事務局

各位

『観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業』 二次公募を開始しました。



観光庁では、「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」の二次公募を、令和８年５月29日（金）から６月18日（木）までに実施します。

■ 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業概要

「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」は、地方公共団体、DMO、民間事業者等による、多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓等を総合的に支援します。二次公募では、地域資源を活用した観光コンテンツに関するアイディアをもとに、インバウンドを対象に観光コンテンツの造成に取り組もうとする事業を行う新創出型のみを公募します。また、地方運輸局において設定した重要テーマに合致する取り組みについても支援します。

【本事業サイトURL】https://juyobunsan.go.jp/

＜補助対象＞

地方公共団体、DMO、民間事業者等

＜補助額＞

新創出型 ： 400万円まで定額、400万円を超える部分は事業費2,100万円まで補助1/2 （最低事業費 600万円）

<公募期間>

令和８年５月29日（金）13:00～６月18日（木）12:00 ※締切厳守