アートホテル宮崎 スカイタワー 夏祭り気分を味わう「Summer Beer Hall 2026」7/1より開催





アートホテル宮崎 スカイタワー（所在地：宮崎県宮崎市、総支配人：大矢康司）は、夏季限定イベント「Summer Beer Hall 2026」を、2026年7月1日（水）～8月29日（土）の水曜日・木曜日・金曜日・土曜日に、1階レストラン「アクア」にて開催します。昨年好評を博したビアホールを、今年は期間を延長して継続開催し、屋台をイメージしたメニューなど20種類以上の料理と多彩なドリンクを時間制限なしでお楽しみいただけます。猛暑や天候を気にせず過ごせる屋内会場で、夏祭り気分を味わえるにぎやかなひとときをご提供します。

■屋台グルメとホテル特製メニューを楽しむBeer Hall

うなぎ屋の骨せんべい、冷やし胡瓜、たこ焼き、焼きとうもろこしなど、夏祭り気分を感じられる料理が並び、屋台のようなにぎわいをお楽しみいただけます。さらに、宮崎ならではのチキン南蛮やホテル特製牛すじカレーなど、多彩なメニューをご用意します。ドリンクはビールやハイボール、ワイン、カクテル、ソフトドリンクなど豊富に取り揃え、食べ放題・飲み放題で、時間を気にせず満喫していただけます。









■揚げたてを目の前で味わう「天麩羅Live」

注文を受けてからシェフが目の前で仕上げる「天麩羅Live」を実施します。海老・キノコ・ズッキーニ・本日の1品の計4種類を揚げたてで提供し、音や香りとともに、ライブ感あふれる演出をお楽しみいただけます。素材の旨みをその場で味わえる特別なメニューです。





【Summer Beer Hall 2026概要】

名称：Summer Beer Hall 2026

場所：アートホテル宮崎 スカイタワー 1階レストラン「アクア」

開催日：2026年7月１日（水）～8月29日（土）の水曜日・木曜日・金曜日・土曜日

時間：18:00～21:00（最終入店20:30）※時間制限なし

料金：大人5,500円 小・中学生3,500円 未就学児（4歳以上）1,000円

※料金はすべて税込みです。3歳以下のお子様は無料です。

※画像はイメージです。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

※当日キャンセルは、席料としてお一人1,000円を申し受ける場合がございます。

※貸し切りは50名様から承ります。

【メニュー一例】

うなぎ屋の骨せんべい、冷やし胡瓜、冷製パスタ、カルパッチョ、フリフリポテト、たこ焼き、フランクフルト、チキン南蛮、いか焼き、焼きとうもろこし、ホルモン焼きそば、ホテル特製牛すじカレー、天麩羅、フルーツ飴 ほか計20種以上

【ドリンク一例】

ビール、ノンアルコールビール、スクリュードライバー、ジントニック、オレンジブロッサム、カシスオレンジ、カシスグレープフルーツ、ピーチソーダ、ファジーネーブル、カンパリソーダ、カンパリオレンジ、木挽きBLUE、本格霧島、酎ハイ、ハイボール、ワイン（赤・白）、オレンジジュース、烏龍茶、コーラ、ジンジャーエール ほか

【ご予約・お問い合わせ】

アートホテル宮崎 スカイタワー

TEL：0985-31-111

MAIL：yoyaku_miyazaki@iconia.co.jp

公式ウェブサイト：https://art-miyazaki-skytower.com/event/12806

■「アートホテル宮崎 スカイタワー」概要

【所在地】〒880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-1-26

【アクセス】JR宮崎駅より徒歩5分、宮崎ICより車で約15分、宮崎空港から車で20分

【階数】地上 18階建/地下2階

【客室】総客室 135 室（収容人数 302名）

【レストラン】1店舗 2階 うなぎ海雲

【館内設備】ロビー／フロント／会議室／宴会場／無料Wi-Fi完備 /駐車場40台収納可能

【お問い合わせ】TEL：0985-31-1111

■アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp