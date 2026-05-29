株式会社アマネクスは、最新の高精度AIによるレシート自動読み取り機能を搭載し、誰でも簡単に家計簿がつけられるアプリ「かんたん家計簿」をリリースいたしました。





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■ 開発の背景：家計簿が続かない最大の原因「手入力」をなくす

物価高が続く昨今、家計管理の重要性は増すばかりです。しかし、いざ家計簿を始めても「毎日の手入力がとにかくめんどくさい」「レシートが溜まって結局三日坊主になってしまう」という方が後を絶ちません。

『かんたん家計簿』は、この家計簿が続かない最大の原因である「入力の手間」を徹底的に排除するために開発されました。最新のAI技術を活用した圧倒的なレシート認識精度により、スマホでレシートを撮影するだけで記録が完了する、究極にストレスフリーな家計管理体験をお届けします。









■ 『かんたん家計簿』の4つの主な特徴

1. 【主役機能】最新AIで高い認識精度を実現！撮るだけで終わるレシート自動入力

本アプリの最大の強みは、最先端AIを活用した高精度なレシート撮影機能です。レシートをカメラで撮るだけで、品目や金額、店舗、日付を瞬時に、かつ正確に読み取ります。誤検知が非常に少ないため、手動で修正するストレスがなく、お買い物帰りにサッと家計簿が完成します。





2. レシート撮影やAI診断、家族共有機能などを無料で利用可能 (※広告表示あり)

他社アプリでは有料プランになりがちな「レシート撮影機能」の回数制限はありません。さらに、家族共有やクラウド同期まで、すべての機能を最初から最後まで無料でご利用いただけます。無料版ではアプリ内に広告が表示されますが、機能制限なしで長く安心して使い続けられます。





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3. AIがあなたの専属マネーコーチに！「AI家計簿診断」

レシート撮影で溜まったデータをもとに、AIがあなたの支出傾向を自動で分析します。「今月は外食費が少し多めかも？」「固定費を見直すならここ！」など、自分では気づきにくいムダ遣いを発見し、具体的な改善案を優しくアドバイス。無理のない節約と貯金体質への変化をサポートします。





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4. 夫婦やカップルでリアルタイムに「家族共有」

パートナーと同じ家計簿をリアルタイムで共有・編集できます。お互いの支出が自動で「見える化」されるため、生活費の精算や共通の貯金目標に向けた管理がスムーズに行えます。買い忘れを防ぐ「買い物メモ機能」も家族で共有可能です。





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■ その他、便利な基本機能も充実

・カレンダー表示／一覧表示： その日の支出も、月ごとの流れも直感的にパッと確認できます。

・グラフで分析表示 ： 支出の偏りや傾向を視覚的に分かりやすくグラフ化します。

・安心のクラウド同期 ： 大事なデータはクラウドに保存されるため、スマホの機種変更時もデータ移行がスムーズです。

・便利な買い物メモ機能 ： 買い物メモも家族で共有でき、買い忘れ防止に活用できます。









■ アプリ概要

アプリ名 ： かんたん家計簿

ジャンル ： ファイナンス / 家計簿・支出管理

配信開始日 ： 2026年2月24日

価格 ： 基本無料(アプリ内広告あり)/

有料プラン(広告非表示)： 月額200円

対応OS ： iOS 15.6以上 / Android 7.0以上

利用規約 ： https://kakeibo.amaneks.app/term_of_service.html

プライバシーポリシー ： https://kakeibo.amaneks.app/privacy_policy.html