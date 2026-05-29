バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット』(12,100円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月29日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000251381/?rt=pr





CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット





■商品特長

『仮面ライダーW』より、変身ベルト「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」の遊びをさらに拡張する、4種のメモリが登場！大人のための変身ベルトブランドCOMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)シリーズにて商品化いたします。





4種のメモリそれぞれに固有の変身音を収録。さらに、「ボムメモリ」、「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」には新規音声を収録。





4種すべてのメモリにドライバーとの通信機能を搭載し、「CSMダブルドライバーver.2」「CSMロストドライバーver.2」「CSMアクセルドライバーver.2」との通信連動が楽しめます。





「疾風メモリ」、「切札メモリ」は完全新規造形。

劇中の木札の質感を木目造形により、リアルに再現。正面の外観にこだわり、スピーカーは背面に配置。ボタン操作音・名乗り音・装填音・ドライバー展開音は通常のメモリから変更され、劇中を再現した音声となっています。





「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」は、別売りの「CSMエクストリームメモリ」に装着することで、サイクロンアクセルエクストリームへの変身が可能です。エクストリームメモリの左側が赤色に発光し、新規作成の変身音・必殺技音が発動します。





「ボムメモリ」には新規作成の変身音・必殺技音を収録。通信により「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」を個別認識し、それぞれのドライバーに適したタイミングで音声が発動します。





CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット(イメージ)





■商品概要

・商品名 ： CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000251381/?rt=pr )

・価格 ： 12,100円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ： 15才以上

・セット内容： 疾風メモリ…1、切札メモリ…1、ボムメモリ…1、

サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ…1

・商品サイズ： 疾風メモリ、切札メモリ、ボムメモリ

…各H約104mm×W約32mm×D約17mm

サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ

…H約120mm×W約32mm×D約40mm

・電池 ： LR44×12

・販売ルート： バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ： 2026年5月29日(金)16時～2026年7月20日(月)23時予定

・商品お届け： 2026年11月予定

・発売元 ： 株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

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