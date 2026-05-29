株式会社Tieel（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高源 雅洋）が運営するエルメス専門店「H3VINTAGE」は、2026年6月2日（火）～4日（木）のプレオープン期間を経て、同年6月5日（金）に東京・銀座に初の実店舗をグランドオープンいたします 。

グランドオープンを記念して6月5日（金）から7日（日）までの3日間、オンライン未公開の店頭限定モデルの先行販売や、期間限定のオープン記念キャンペーンを実施いたします。

■ オンラインストアから初の実店舗へ：リアルならではの体験とこだわり

https://tieel-ec.com/blogs/hermes-column/ginza-store-open

これまでオンラインストア（EC）を中心に展開してきた「H3VINTAGE」が、ブランド初の実店舗として銀座にオープンいたします 。 店内には、現行の直営店では生産終了となった廃番モデルや過去の限定カラーなど、ヴィンテージならではの「一点モノ」を幅広くご用意しております 。また、エルメス製品の歴史や素材、年代ごとの特徴に精通した専門コンシェルジュが常駐し、お客様一人ひとりに合わせた最適なアイテム選びをサポートいたします 。 実物を手に取り、状態に納得しながら自分だけのバッグを選べる、オンラインストアにはないリアルな購入体験をお届けいたします 。

■ グランドオープン記念 特別キャンペーン

【WEB未公開・店頭限定】グランドオープン記念 先行販売キャンペーン

オンラインストアに掲載されていないエルメスのバッグを、実店舗のグランドオープンを記念して店頭限定で特別に先行販売いたします。 6月5日（金）から7日（日）までの3日間、実際に店舗へ足を運んでいただいたお客様だけが、オンライン展開に先駆けていち早く実物をご覧いただき、ご購入いただける特別な機会となっております。画面越しでは味わえない、リアルな実店舗ならではの特別な出会いをお届けいたします。

■ プレオープンおよびグランドオープン概要

プレオープン期間：2026年6月2日（火）～ 6月4日（木） グランドオープン日：2026年6月5日（金） オープニングキャンペーン期間：2026年6月5日（金）～ 6月7日（日）

＜店舗概要＞

店舗名：H3（エイチスリー）VINTAGE 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 営業時間：10:00～20:00 (年中無休) 電話番号：03-6821-6247 公式サイト：https://tieel-ec.com LINE公式：https://lin.ee/WWXLATk

＜会社概要＞

社名：株式会社Tieel (ティール) 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立：2016年1月8日 事業内容：リユース事業・EC事業 URL：https://tieel.jp