国内唯一の洋樽専業メーカーの有明産業株式会社(本社：京都府伏見区、代表取締役：小田原 伸行)のミズナラ洋樽でフィニッシュ（後熟）した、バカルディ ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：東 智徳）の新商品「デュワーズ12年 ミズナラ」が、5月26日に販売が開始しました。 「デュワーズ12年 ミズナラ」の発売を記念したプロモーション動画「10年後の乾杯」に、有明産業の都農工場を舞台にした、ウイスキーに欠かせない熟成樽の職人技が収められています。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=-WQbQidHo0E

動画：数量限定・日本限定 デュワーズ12年 ミズナラ「語りあおう、それぞれの旅路を。」

有明産業のミズナラ樽について

主に北海道や東北に自生する、日本固有のオークであるミズナラ材を使用。 名前の通り水分を吸収しやすく、液漏れもしやすいため、樽材として加工するのは非常に難しい木材です。しかし近年、ミズナラ樽で熟成したウイスキーが注目されています。香木の白檀（びゃくだん）や伽羅（キャラ）を思わせるオリエンタルな香りで日本独自の味わいを表現し、いまや世界中のウイスキーファンを虜にしています。

「デュワーズ 12年」について

商品名_デュワーズ12年 ミズナラ / Dewar's 12 Mizunara 容量_700mL 価格_オープン価格 サイトURL_https://www.bacardijapan.jp/

有明産業について

有明産業は、メインである「樽製造・販売・メンテナンス事業」において、これまで以上に力を入れていきます。 樽の生産力向上と、より高品質・安定的な供給のため、今後、北海道・旭川に第2樽工場の建設を予定しています。これまで積み上げた経験や技術、樽造りへの想いを継承し、お客様である蒸留所が目指す味わいに寄り添った樽を造り続けてまいります。 また、2025年に北海道内にて国産大麦の試験栽培に挑戦し、第2樽工場内には国産麦芽工場の併設も計画しています。 日本で使用されている大麦の99%以上が海外産であるという現状から、日本国内で持続的に供給できる環境の実現を図るとともに、日本ならではのウイスキー文化の創造に貢献していきます。 将来的には、地域の製材加工・林業関係者の皆様と連携を図り、木材の安定調達、森林課題にも共同で取り組むことで、持続可能なエコシステムの実現を目指します。 「お酒造りのトータルサポート」を通じて、お客様の挑戦に共に歩めるパートナーとなれるよう、変革を続けていきます。

会社概要

『「価値ある熟成で人と人がつながる世界へ」、お酒造りのトータルサポート企業』 会社名 ： 有明産業株式会社 代表者名 ： 小田原 伸行 設立 ： 1973年1月16日 本社所在地 ： 京都市伏見区東菱屋町428番地の2 事業所(都農工場) ： 宮崎県児湯郡都農町大字川北1948-2 事業内容 ：樽製造・販売・メンテナンス、麦芽輸入販売、酵母輸入販売、原酒輸入販売、設備導入支援、商品企画・流通支援、蒸留所立ち上げ支援、ウイスキーファンづくり 電話番号 ： 075-602-2233 URL ： https://ariakesangyo.co.jp/ 問い合わせ ： info@ariakesangyo.co.jp FiNANCiEコミィニティ：https://financie.jp/users/welovewhisky