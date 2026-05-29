株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、5月29日（金）12時より、新ストーリーイベント「ようこそ！ マギアアイランドへ！ 前編」を開始いたしました。合わせて、新たな限定★5キオク[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむら（CV 斎藤千和）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。 また、アプリブ Best Mobile Game Award 2026「ストーリー・ナラティブ」部門 最優秀賞受賞を記念して、マギカストーン3,000個プレゼントや、まどドラ海開きキャンペーンでは期間中、マギカストーン最大3,000個などが獲得できます。

初回10連無料！新限定★5キオク「暁美ほむら(水着)」が登場！

2026年5月29日（金）12時より、新限定★5キオク[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらがピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。本ガチャは特別に、初回10連無料で引いていただくことが可能です。 また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、以下のガチャと共通のものとなります。 ・暁美ほむら(水着)有償限定ステップアップガチャ/有償限定★5キオク1体確定ガチャ(5/29(金)~開催) ・2025水着キオクピックアップガチャ(6/5(金)~開催) ・[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子ピックアップガチャ(6/16(火)~開催) 期間：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=RCoEorWVR6M

有償限定！お得なステップアップガチャ開催

2026年5月29日（金）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。本ガチャは各ステップで暁美ほむら(水着)がピックアップされております。 STEP2では★5キオクの提供割合が通常3％のところ5%にアップ、さらにSTEP3では★5キオクの提供割合が10%にアップいたします。 また、STEP3を引くと[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらが提供割合10％でピックアップされる★5キオク確定マギアキー(紫)が獲得できます。 期間：2026/05/29（金）12:00～2026/06/30（火）11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

まどドラ海開きキャンペーン記念 有償限定★5キオク1体確定ガチャ開催

2026年5月29日（金）12時より、有償マギカストーン2,000個で引ける、★5キオク確定ガチャを開始いたしました。本ガチャは2026年3月登場のコルボーまでの限定を除く★5キオクと、[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらが含まれます。 期間：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

暁美ほむら(水着) ピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入る！

2026年5月29日（金）12時より、お得なパックの販売を開始し、マギカストーンと[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらのピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入ります。 各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。 期間：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

アプリブ Best Mobile Game Award 2026「ストーリー・ナラティブ」部門 最優秀賞受賞記念！マギカストーン3,000個プレゼント！

2026年5月29日（金）12時より、最優秀賞受賞を記念して、期間中ログインすることで、マギカストーン3,000個をプレゼントいたします。 期間：2026/05/29（金）12:00～2026/06/18（木）11:59

最大80連ガチャ無料！&マギカストーン最大3,000個などがもらえる！まどドラ海開きキャンペーン開催！

2026年5月29日（金）12時より、まどドラ海開きキャンペーンとして、期間中最大80連ガチャを無料で引くことが可能です。[キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむら、[真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子ピックアップガチャがそれぞれ初回10連無料となるのに加え、ボーナスゲージ付き1日1回無料ガチャでは、無料ガチャを引くとボーナスゲージがたまり、最大60連を無料で引くことができます。さらに、無料ガチャのボーナスゲージをためることでプリズムオーブも獲得できます。 期間： [キュゥべえボムによる爆破攻撃]暁美ほむらピックアップガチャ：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 [真夏のファイヤーアタック！]佐倉杏子ピックアップガチャ：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ボーナスゲージ付き1日1回無料ガチャ：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

まどドラ海開きキャンペーンログインボーナス

2026年5月29日（金）12時より、まどドラ海開きキャンペーンログインボーナスが開始いたしました。期間中ログインすることで、マギカストーン最大2,000個や、「プリズムオーブ」などを獲得できます。 期間：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

まどドラ海開きキャンペーンミッション

2026年5月29日（金）12時より、まどドラ海開きキャンペーンミッションを開始いたしました。ログインやいずれかのクエストをクリアなど各ミッションをすべてクリアすることで、マギカストーン1,000個や、「プリズムコア」、各属性のコアなどを獲得できます。 期間：2026/05/29 (金） 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

まどドラ海開きキャンペーンデイリーミッション

2026年5月29日（金）12時より、まどドラ海開きキャンペーンデイリーミッションを開始いたしました。強化クエストをクリアなど各ミッションをクリアすることで、2026トロピカルメダルや、育成素材などを毎日獲得できます。 2026トロピカルメダルは、専用の交換所で「永久ドロップロック」や「プリズムオーブ」などの育成素材と交換できます。 期間：2026/05/29 (金） 12:00～2026/06/30 (火) 4:59

パラレルストーリー「ようこそ！ マギアアイランドへ！ 前編」イベント開始！

5月29日（金）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリー「ようこそ！ マギアアイランドへ！ 前編」を開始いたしました。パラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。 ◆イベントストーリーあらすじ 「マギアアイランド」 ――そこは雄大な自然に囲まれた平和な南の島 この島に暮らす普通の中学生のほむらたちだが、 彼女たちには人知れずこの島を守るミッションがあって…？ 期間： ・前編：2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59 ・後編：2026/06/16 (火) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「宣戦布告？」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「グアバ」交換所でマギアキー、能力晶花クエストスキップチケットやスタイルチケット獲得！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「グアバ」がドロップいたします。 グアバを集めると交換できる「グアバ」交換所では、マギアキーや能力晶花クエストスキップチケットなどと交換することが可能です。まどドラ ダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP