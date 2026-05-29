ヴェクソンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：兼久隆史）は、2026年6月10日に **『最新 看護必要度－マンガでわかる－(2026年度 診療報酬改定対応)』** を発売いたします。

本書の特長

2026年度改定による看護必要度Ａ・Ｂ・Ｃ項目の評価方法のポイントをおさえながら、急性期病院Ａ・Ｂ、割合指数、救急患者応需係数、Ｂ項目定点測定、看護・多職種協働加算など、2026年度改定の主要項目を取り上げ、改定の全体像と実務への影響をマンガでわかりやすく学べます。

なぜ、マンガ？

現場ナースの目線で、評価項目すべてにショートストーリーが展開されます。 その結果、イメージしやすく親しみやすい内容となっており、より一層理解を深めることができます。

使える！

評価の全体像を網羅し、基本的ルールを丁寧に整理しました。 これ一冊で全て対応できます！ そして、コンパクトサイズ（A5版）で楽に持ち運べ、いつでも内容を確認できます。

目次

**第1章 看護必要度と日本の医療のゆくえ** ・2026年度診療報酬改定における「重症度、医療・看護必要度」の戦略的再定義 ・看護必要度とは何か ・看護必要度の評価 ・看護必要度と重症患者の割合 ・2026年度診療報酬改定での主な変更点 **「算定のツール」から「病院機能の証明」へ** 急性期病院A・B、割合指数、救急患者応需係数、B項目定点測定、看護・多職種協働加算などを取り上げ、2026年度改定の全体像とその背景を解説します。 **第2章 事例で学ぶ看護必要度** ・２章の読み方 ・Ａ項目とは何か ・Ｂ項目とは何か ・Ｃ項目とは何か ・各患者さんの評価 ・レセプト電算処理システム用コードと看護必要度 ・回復期リハビリテーション病棟での看護必要度 その１ ・地域包括ケア病棟での看護必要度 ・地域一般入院料での看護必要度 ・回復期リハビリテーション病棟での看護必要度 その２ ・回復期リハビリテーション病棟での看護必要度 その３ （※一部細目を省略し記載しております） **A・B・C項目の評価方法を学ぶ** 2026年度改定によるC項目への内科的処置の追加や、ICU・HCU評価票の見直しにも対応しています。 **第3章 看護必要度B項目を使って多職種協働を実現しよう** ・看護必要度を臨床ケアに使おう ・看護必要度を看護配置に使おう ・「急性期病院一般入院基本料」の新設 ・「特定機能病院等紹介患者受入加算」の新設 ・看護必要度を地域連携でも使おう ・多疾患併存患者でも看護必要度を使おう **第4章 看護必要度と地域連携** ・「B項目のカタチ」と地域連携 ・花束チャート ・小山さんのご自宅訪問 **第5章 看護必要度の院内研修** ・院内研修の開始 ・看護必要度の基本：A項目 ・看護必要度の基本：B項目 ・看護必要度の基本：C項目 ・看護必要度の5つの留意点 ・問題の答え **付録 2026年度診療報酬改定で示された評価票** １ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票 ２ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱに係る評価票 ３ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 ４ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱに係る評価票 ５ 日常生活機能評価票

著者紹介

**筒井孝子** 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 研究開発センター教授 医学博士、工学博士、教育学修士、社会学修士

略歴

2002年4月 厚生労働省国立保健医療科学院室長（2011年3月まで） 2004年4月 フィンランド国立福祉保健研究開発センター研究員併任（2006年3月まで） 2011年4月 厚生労働省国立保健医療科学院統括研究官（2014年3月まで） 2014年4月 兵庫県立大学大学院経営研究科教授（2021年3月まで） 2021年4月 兵庫県立大学大学院社会科学研究科教授（2025年3月まで） 2025年4月 兵庫県立大学大学院名誉教授（現在に至る） 2025年4月 兵庫県立大学大学院客員教授（現在に至る） 2025年4月 埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科 研究開発センター教授（現在に至る）

研究領域など

研究領域は、医療・保健・福祉領域のサービス評価、マネジメントなど。 介護保険制度の要介護認定システムにおけるコンピュータによる一次判定システムや診療報酬に活用されている看護必要度の開発に関する研究、地域包括ケアシステムにおける保険者機能評価の開発、地域医療構想を支える理論および実践に関する研究を進めている。 内閣官房「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」、経済産業省「日本工業標準調査会」、厚生労働省「地域包括ケア研究会」委員などを歴任。

書籍概要

**『最新 看護必要度－マンガでわかる－(2026年度 診療報酬改定対応)』** 【ヴェクソン医療看護出版】 著者：筒井孝子 定価：3,850円 (税込) 発売：2026年6月10日 判型：A5判/ 288頁 ISBN：978-4-910689-20-3 発行：ヴェクソンインターナショナル株式会社

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研修のご案内

https://www.vexonbooks.jp/products/detail/37

**’26「重症度、医療・看護必要度」評価者及び院内指導者研修** 研修について、一般社団法人日本臨床看護マネジメント学会とヴェクソンインターナショナル株式会社が共催いたします研修が現在申込受付中となっております。複雑な看護必要度を正確に理解する年に1度の研修となり、書籍とともに「重症度、医療・看護必要度」の理解を深められる研修となっておりますので、この機会をお見逃しないよう、皆さまふるってご参加ください！ 詳細につきましてはホームページをご覧ください。

https://k5h.jp/26/06/

ヴェクソンインターナショナル株式会社について

当社は、医療従事者向けにICTを活用した教育コンテンツを企画・提供している会社です。特に看護分野に注力し、基礎から臨床・訪問看護、看護管理まで幅広い内容を展開。約2,300の医療施設で導入され、現場経験豊富な専門家が制作に関わることで、実践的かつ高品質なコンテンツを提供しています。 また、新たなサービスとして、人材紹介事業も展開しております。

会社概要

**会社名：ヴェクソンインターナショナル株式会社** 代表者：代表取締役 兼久 隆史 所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア５階 事業内容： ・ヘルスケア分野（医療・福祉等）における事業計画・実施及びコンサルタント業務全般 ・医療・福祉・保健における教育研修業務 ・システムの企画、開発、設計、販売、管理等の業務 ・出版業務 ・人材紹介業 連絡先：TEL 03-6272-8408／FAX 03-6272-8409 E-mail：info@vexon-intnl.com

各種サービスについてはS-QUE研究会 HP内にあります「サービス一覧」をご覧ください

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**Instagram** ≪Q子｜全力疾走看護師のためのオアシス≫ 看護師の日常あるあるをイラストで描いています！ https://www.instagram.com/sque_career/