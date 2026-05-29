韓国ビューティブランド【NEOGEN(ネオゼン)】が2026年5月29日(金) 17:00から6月10日(水)まで開催されるQoo10メガ割に参加いたします。

5月1日に発売したばかりの新作メタルリップをはじめ、大人気のメタルマスカラまで、注目のアイテムが勢揃い！ さらに、長く愛され続けているナイアシンアミドラインや、今回特別にご用意したインフルエンサーコラボセットなど、魅力的なラインナップでお届けします。 どれも今回のメガ割でしか出会えない、とってもお得な限定セットと特別価格になっています。人気アイテムをたっぷりお楽しみいただけるチャンスですので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

＜特典プロモーション＞

1）メタルマスカラ＆メタルリップ セット

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1463763351/Q135988231

①メタルグローリップティントセラム デュオセット (2個選択可) 通常価格：\7,980(税込) ➡ メガ割価格：\3,799(税込) 最大52％OFF ②メタルグローリップティントセラム (3カラー中1個選択) ボリュームメタルマスカラ 4ml 通常価格：\6,790(税込) ➡ メガ割価格：\3,799(税込) 最大44％OFF ③メタルグローリップティントセラム トリオセット (3色固定) (おまけ) キャロットディープクリアリムーバーオイルパッド 6枚入 通常価格：\11,970(税込) ➡ メガ割価格：\4,999(税込) 最大58％OFF

2）アズレンデュオセット

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1463763430/Q135988231

①アズレンスージングムーストナー 110ml デュオセット 通常価格：\5,980(税込) ➡ メガ割価格：\3,399(税込) 最大43％OFF ②アズレンスージングムーストナー 110ml アズレンスージングペプチドアンプル 80ml 通常価格：\6,510(税込) ➡ メガ割価格：\3,399(税込) 最大48％OFF ③アズレンスージングムーストナー 110ml アズレン鎮静クリーム 50ml 通常価格：\5,980(税込) ➡ メガ割価格：\3,399(税込) 最大43％OFF

3）フルイドフォーメントトーンアップパッドセット ※＠hana_maru_7共同開発＆コラボ商品

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1463763482/Q135988231

①ギフトセット 1BOX フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (空容器＋パウチ) フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (リフィル) フルイドフォーメントトーンアップパッド 1枚入 x5 携帯用パッドケース 通常価格：\6,930(税込) ➡ メガ割価格：\5,016(税込) 最大28％OFF ②ギフトセット 2BOX フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (空容器＋パウチ) x2 フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (リフィル) x2 フルイドフォーメントトーンアップパッド 1枚入 x10 携帯用パッドケース x2 通常価格：\13,860(税込) ➡ メガ割価格：\8,988(税込) 最大35％OFF ③ギフトセット 2BOX ＋ グルタチオンアンプル フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (空容器＋パウチ) x2 フルイドフォーメントトーンアップパッド 50枚 (リフィル) x2 フルイドフォーメントトーンアップパッド 1枚入 x10 携帯用パッドケース x2 スーパーグルタチオン100TMブライトアンプル 32ml (おまけ) グルタチオンアンプル 32ml 本品 通常価格：\17,860(税込) ➡ メガ割価格：\10,399(税込) 最大42％OFF

4）ナイアシンアミドライン 3種＋バクチオール/ヒアルパンテノールセラム ※@ m_loves_kcosmeコラボ

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1463763668/Q135988231

①ナイアシンアミド3種 リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 40枚 リアルナイアシンアミド15％セラム 30ml ナイアシンアミドバブルクレンザー 150ml (おまけ) リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 6枚入 通常価格：\8,180(税込) ➡ メガ割価格：\4,999(税込) 最大39％OFF ②ナイアシンアミド3種 + バクチオールセラム リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 40枚 リアルナイアシンアミド15％セラム 30ml ナイアシンアミドバブルクレンザー 150ml リアルバクチオールファーミングセラム 30ml (おまけ) ネクストクリアアイクリーム 20ml 通常価格：\10,710(税込) ➡ メガ割価格：\5,899(税込) 最大45％OFF ③ナイアシンアミド3種 + ヒアルパンテノールセラム リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 40枚 リアルナイアシンアミド15％セラム 30ml ナイアシンアミドバブルクレンザー 150ml リアルヒアルパンテノールセラム 31g (おまけ) ネクストクリアアイクリーム 20ml 通常価格：\10,710(税込) ➡ メガ割価格：\5,899(税込) 最大45％OFF

5）購入おまけ

①全購入者 ネクストグロー3種 ミニセット(トナー1.5ml+セラム1.5ml +クリーム1.5ml) ②3,000円以上購入者 リアルドクダミスージングマスク 2枚入 ③5,000円以上購入者 ゴールドブラックリフティングエッセンス 30ml

「NEOGEN(ネオゼン)」はバイオ技術を基にして健康で美しい肌のため最高の肌有益を伝える高機能性バイオコスメブランドです。 ■ NEOGEN Qoo10 公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/NEOGEN ■ NEOGEN 楽天 公式ページ https://www.rakuten.co.jp/neogen/ ■ NEOGEN 日本公式 Instagram https://www.instagram.com/neogen_jp/ ■ NEOGEN 日本公式 X https://twitter.com/neogen_jp